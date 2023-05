El Informe de Sostenibilidad 2023 de Johnson Controls marca hitos hacia el objetivo de cero emisiones netas

El Director General y el CSO subrayan la cuenta atrás de 7 años para reducir el casi 40% de las emisiones mundiales causadas por el sector mundial de la construcción

La empresa va por delante de lo previsto en su viaje hacia el cero neto, ya que ha reducido las emisiones absolutas en todas sus operaciones en un 42% desde 2017

Las tecnologías innovadoras redujeron las emisiones de los clientes un 14% desde 2017

Constantemente clasificada como líder mundial en sostenibilidad, ética, impacto social y experiencia de los empleados.

CORK, Irlanda, 4 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha publicado hoy su Informe de Sostenibilidad 2023, que marca los hitos en el camino hacia la consecución de la red cero en edificios de todo el mundo. Johnson Controls informa de un progreso acelerado tanto en su propio viaje hacia la sostenibilidad como en la reducción de las emisiones de los clientes.

"El cambio climático es un tema clave que define este siglo. Tenemos siete años para reducir las emisiones mundiales casi a la mitad para alcanzar el objetivo cero neto en 2050 y limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Con casi el 40% de esas emisiones procedentes de los edificios, el consenso entre los líderes mundiales es que no habrá un cero neto sin descarbonizar los edificios", dijo George Oliver, presidente y consejero delegado de Johnson Controls. "La buena noticia es que disponemos de la tecnología, la financiación, las asociaciones y las personas para hacer que los edificios dejen de ser uno de los mayores retos y se conviertan en una de las mayores y más rápidas soluciones hacia el cero neto".

Un informe de 2022 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) muestra que el 86% de la reducción de emisiones en Europa el año pasado procedió de mejoras en los edificios. Las bombas de calor desempeñaron un papel fundamental, con un aumento del 38% en sus ventas. A nivel mundial, la AIE afirma que las emisiones se mantuvieron por debajo de un aumento del 1%, mucho menos de lo previsto, gracias en gran medida a un crecimiento sin precedentes de los equipos de eficiencia energética, las bombas de calor, las energías renovables y los vehículos eléctricos.

Johnson Controls está creando y desplegando tecnología -la trifecta de edificios inteligentes de equipos energéticamente eficientes, electrificación limpia y digitalización sistémica- para acelerar su propio viaje hacia la red cero. La empresa ya ha reducido las emisiones absolutas de Alcance 1 y 2 en un 42%, o más de 455.000 toneladas métricas, de camino a su objetivo del 55% para 2030 de la iniciativa Science Based Target (SBTi). La empresa también va por delante en la reducción de las emisiones absolutas de los clientes de Alcance 3, con una reducción del 14%, o más de 18 millones de toneladas métricas, de camino a su objetivo del 16% de la iniciativa SBTi para 2030.

"Para ayudar a liderar el camino hacia un futuro neto cero, nos hemos comprometido a alcanzar ambiciosos objetivos de sostenibilidad", dijo Katie McGinty, Vicepresidenta y Directora de Sostenibilidad y Relaciones Externas de Johnson Controls. "Las cifras demuestran que nuestras tecnologías de construcción inteligente y nuestros modelos de financiación y asociación como servicio están teniendo un tremendo impacto en la reducción de energía, emisiones y costes en nuestras propias operaciones y para nuestros clientes. Podemos acelerar el progreso climático y avanzar en los objetivos empresariales al mismo tiempo, ¡justo a tiempo para la acción que el planeta necesita ahora!"

Impulsar el progreso climático es un factor significativo en el crecimiento y la vitalidad de la empresa, y Johnson Controls sigue innovando, invirtiendo el 90% de la I+D en nuevas tecnologías relacionadas con la sostenibilidad en el año fiscal 2022. La empresa también está abordando la producción de acero difícil de reducir y el carbono incorporado. Más del 70% de las compras de acero de Johnson Controls en Estados Unidos y el 45% en todo el mundo proceden de chatarra reciclada (el acero reciclado tiene hasta un 80% menos de carbono incorporado que el acero primario).

Además, la empresa ha dado un paso adelante para movilizar financiación y hacer frente a las limitaciones de capital a las que se enfrentan tantas empresas hoy en día, introduciendo "Net Zero as a Service". Este modelo de asociación ofrece a los clientes objetivos de rendimiento clave -desde reducciones de energía, emisiones y costes hasta espacios de trabajo saludables e inteligentes- sin costes de capital iniciales. "Net Zero as a Service" redefine el riesgo garantizando el ahorro de energía y pagando los costes del proyecto con los ahorros. Desde enero de 2000, las innovadoras estructuras de financiación de Johnson Controls han ayudado a socios y clientes a evitar más de 37 millones de toneladas métricas de emisiones, y están preparadas para ahorrar a los socios más de 7.800 millones de dólares en costes energéticos y operativos a lo largo de los plazos de sus proyectos.

Por su trabajo en materia de responsabilidad social corporativa con los clientes y en sus propias operaciones, Johnson Controls ha sido clasificada como una de las empresas más éticas del mundo durante 16 años. La empresa obtuvo la calificación de platino de EcoVadis, la máxima calificación ESG de Sustainalytics y fue distinguida como líder climático por el CDP, Corporate Knights y el Financial Times. La empresa recibió la calificación AAA de MSCI y fue incluida en Clean200 por su elevada proporción de ingresos sostenibles. Johnson Controls fue distinguida como uno de los 100 mejores ciudadanos corporativos por decimoséptimo año por 3BL, y fue incluida en la lista Change the World de Fortune.

Johnson Controls atribuye su liderazgo mundial en sostenibilidad a un equipo de 100.000 personas, desde la dirección ejecutiva hasta la primera línea y las fábricas. La remuneración del comité ejecutivo está vinculada a objetivos de sostenibilidad y diversidad. Los empleados realizaron más de 45.800 horas de voluntariado en 2022, el 86% de las cuales apoyaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La empresa también está invirtiendo en la nueva generación de líderes diversos y sostenibles a través de una amplia gama de programas de becas, formación y prácticas.

Para leer el Informe de Sostenibilidad 2023 completo, visite: https://www.johnsoncontrols.com/2023Sustainability

Acerca de Johnson Controls:

En Johnson Controls (NYSE:JCI), transformamos los entornos en los que la gente vive, trabaja, aprende y disfruta. Como líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, nuestra misión es reimaginar el rendimiento de los edificios para servir a las personas, los lugares y el planeta.

Sobre la base de una orgullosa historia de casi 140 años de innovación, ofrecemos el proyecto del futuro para sectores como la sanidad, las escuelas, los centros de datos, los aeropuertos, los estadios, la industria y otros, a través de OpenBlue, nuestra oferta digital integral.

En la actualidad, con un equipo global de 100.000 expertos en más de 150 países, Johnson Controls ofrece la mayor cartera del mundo de tecnología y software para edificios, así como soluciones de servicio de algunos de los nombres más fiables del sector.

Visite www.johnsoncontrols.com para obtener más información y siga a @Johnson Controls en las plataformas sociales.

