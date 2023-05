Le rapport sur le développement durable 2023 de Johnson Controls montre le franchissement d'étapes clés vers le "zéro net"

Le CEO et le CSO soulignent le compte à rebours de 7 ans pour réduire de près de 40 % les émissions globales causées par le secteur mondial du bâtiment.

L'entreprise est en avance sur son parcours "zero net", réduisant déjà ses émissions absolues de 42 % depuis 2017.

Des technologies innovantes ont permis de réduire les émissions des clients de 14 % depuis 2017

Constamment classé parmi les leaders mondiaux en matière de développement durable, d'éthique, d'impact social et d'expérience des employés.

CORK, Irlande, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE : JCI), leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a publié aujourd'hui son rapport de durabilité 2023, marquant des étapes importantes sur la voie de l'atteinte du zéro émission nette dans les bâtiments du monde entier. Johnson Controls fait état de progrès accélérés à la fois dans son propre parcours de durabilité et dans la réduction des émissions de ses clients.

"Le changement climatique est un thème clé de ce siècle. Nous avons sept ans pour réduire les émissions mondiales de près de la moitié afin d'atteindre le niveau zéro d'ici 2050 et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Près de 40 % de ces émissions provenant des bâtiments, les dirigeants mondiaux s'accordent à dire qu'il n'y aura pas de "zéro net" sans décarbonisation des bâtiments", a déclaré George Oliver, président-directeur général de Johnson Controls. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons de la technologie, du financement, des partenariats et des personnes nécessaires pour transformer les bâtiments, qui constituent l'un des plus grands défis, en l'une des solutions les plus importantes et les plus rapides pour parvenir à l'objectif "zéro émission nette".

Un rapport sur les émissions de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) datant de 2022 a montré que 86 % des réductions d'émissions en Europe l'année dernière provenaient de l'amélioration des bâtiments. Les pompes à chaleur ont joué un rôle majeur, avec une augmentation de 38 % des ventes de pompes à chaleur. Au niveau mondial, l'AIE indique que les émissions ont été maintenues en dessous d'une augmentation de 1 %, bien inférieure aux prévisions, grâce notamment à une croissance sans précédent des équipements à haut rendement énergétique, des pompes à chaleur, des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

Johnson Controls crée et déploie des technologies - le triptyque du bâtiment intelligent composé d'équipements à haute efficacité énergétique, d'une électrification propre et d'une numérisation systémique - afin d'accélérer son propre parcours vers le "zero net". L'entreprise a déjà réduit les émissions absolues des champs d'application 1 et 2 de 42 %, soit plus de 455 000 tonnes métriques, sur la voie de son objectif de 55 % dans le cadre de l'initiative Science Based Target (SBTi) pour 2030. L'entreprise est également en avance en ce qui concerne la réduction des émissions absolues des clients (Scope 3), avec une réduction de 14 %, soit plus de 18 millions de tonnes métriques, sur la voie de son objectif SBTi de 16 % pour 2030.

"Pour contribuer à ouvrir la voie à un avenir sans émissions, nous nous sommes engagés à atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement durable", a déclaré Katie McGinty, vice-présidente et responsable du développement durable et des relations extérieures chez Johnson Controls. Les chiffres montrent que nos technologies de construction intelligente et nos modèles de financement et de partenariat "as-a-service" ont un impact considérable sur la réduction de l'énergie, des émissions et des coûts dans nos propres opérations et pour nos clients. Nous pouvons accélérer les progrès en matière de climat et faire avancer les objectifs commerciaux en même temps - juste à temps pour l'action dont la planète a besoin maintenant !

Le progrès climatique est un facteur important de la croissance et de la vitalité de l'entreprise, et Johnson Controls continue d'innover, investissant 90 % de sa R&D dans de nouvelles technologies liées au développement durable au cours de l'exercice 2022. L'entreprise s'attaque également à la production d'acier difficile à abattre et au carbone incorporé. Plus de 70 % des achats d'acier de Johnson Controls aux États-Unis et 45 % dans le monde proviennent de matériaux recyclés (l'acier recyclé contient jusqu'à 80 % de carbone incorporé en moins que l'acier primaire).

En outre, l'entreprise a pris des mesures pour mobiliser des financements et répondre aux contraintes de capital auxquelles sont confrontées tant d'entreprises aujourd'hui, en introduisant le "Net Zero as a Service" (le "zéro net en tant que service"). Ce modèle de partenariat permet d'atteindre des objectifs de performance clés pour les clients - des réductions d'énergie, d'émissions et de coûts à des espaces de travail sains et intelligents - sans coûts d'investissement initiaux. "Net Zero as a Service" redéfinit le risque en garantissant des économies d'énergie et en payant les coûts du projet avec les économies réalisées. Depuis janvier 2000, les structures de financement innovantes de Johnson Controls ont aidé les partenaires et les clients à éviter plus de 37 millions de tonnes d'émissions, et elles devraient permettre aux partenaires d'économiser plus de 7,8 milliards de dollars en coûts énergétiques et opérationnels sur la durée de leurs projets.

Pour son travail ESG avec les clients et dans ses propres opérations, Johnson Controls a été classée comme l'une des entreprises les plus éthiques du monde pendant 16 ans. L'entreprise a obtenu la note de platine d'EcoVadis, la meilleure note ESG de Sustainalytics, et a été distinguée comme leader climatique par le CDP, Corporate Knights et le Financial Times. L'entreprise a reçu la note AAA de MSCI et a été nommée au Clean200 pour sa forte proportion de revenus durables. Johnson Controls a été distinguée comme l'une des 100 meilleures entreprises citoyennes pour la 17e année par 3BL, et a été inscrite sur la liste "Change the World" de Fortune.

Johnson Controls attribue son leadership mondial en matière de développement durable à une équipe de 100 000 personnes, de la direction à la ligne de front et aux usines. La rémunération du comité exécutif est liée à des objectifs de performance en matière de durabilité et de diversité. Les employés ont effectué plus de 45 800 heures de bénévolat en 2022, dont 86 % ont contribué à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. L'entreprise investit également dans la génération montante de leaders diversifiés et durables par le biais d'un large éventail de programmes de bourses, de formations et de stages.

Pour lire l'intégralité du rapport sur le développement durable 2023, veuillez consulter le site : https://www.johnsoncontrols.com/2023Sustainability

À propos de Johnson Controls :

Chez Johnson Controls (NYSE : JCI), nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission consiste à réinventer les performances des bâtiments au service des personnes, des endroits et de la planète.

Nous comptons à notre actif près de 140 ans d'innovation. Grâce à notre offre numérique complète OpenBlue, nous proposons un plan pour l'avenir à des secteurs aussi divers que la santé, l'enseignement, les datacenters, les aéroports, les stades, ou encore l'industrie manufacturière.

Forte d'une équipe internationale de 100 000 experts présents dans plus de 150 pays, Johnson Controls propose aujourd'hui le plus large éventail de technologies, logiciels et solutions de services pour le bâtiment et compte certains des noms les plus emblématiques du secteur.

Visitez le site www.johnsoncontrols.com pour plus d'informations et suivez @johnsoncontrols sur les réseaux sociaux.

