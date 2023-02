Der neue Decision Manager™ von FutureDial automatisiert die Arbeitsabläufe bei der Wiederaufbereitung von Mobilgeräten

Ein Anpassbares System automatisiert "Wenn-Dann"-Arbeitsablauf-Entscheidungen zur Handhabung und Weiterleitung von mobilen Geräten, die in den Lagern der mobilen Lieferkette aufgearbeitet werden

SUNNYVALE, Kalifornien, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- FutureDial Incorporated, der führende Anbieter von Automatisierungs-, Informations- und Logistikmanagementlösungen für die Mobilgerätebranche, gab die Markteinführung seiner neuesten Innovation bekannt - Decision Manager™, der die "Wenn-dann"-Geschäftsregel-Entscheidungsfindung für die Verarbeitung gebrauchter Mobiltelefone in Aufarbeitungslagern automatisiert.

Seit über 20 Jahren liefert FutureDial Innovationen für die Rückwärtslogistikbranche in der mobilen Lieferkette. Decision Manager™ ist die jüngste Ergänzung der bewährten Plattform von FutureDial für Automatisierungslösungen mit modernster Technologie für die Mobiltelefon-Aufbereitungsindustrie. Mehr als 1,5 Milliarden Tests wurden mit FutureDial-Lösungen auf mobilen Geräten durchgeführt.

Innovative Technologie verbessert die Entscheidungsfindung in Aufbereitungsanlagen

Decision Manager™ automatisiert die Entscheidungsfindung in Lagerbetrieben und bietet automatisierte Anleitungen zur Beschleunigung von Handhabungs- und Routing-Entscheidungen, wodurch Engpässe und Fehler reduziert werden. Das System automatisiert die vordefinierten Geschäftsregeln des Kunden, um eine zeitnahe und präzise Anleitung für die gesamte Verarbeitungslinie zu bieten, den Arbeitsablauf zu beschleunigen und die Effizienz zu verbessern.

Angel Anderson, Product Solution Manager bei FutureDial, erklärte: "Wir haben den Decision Manager entwickelt, um die kundenspezifischen "Wenn-dann"-Geschäftsregeln und die Logik zu automatisieren, die alles darüber bestimmen, wie ein mobiles Gerät an verschiedenen Berührungspunkten in einer Aufarbeitungsoperation verarbeitet und gehandhabt wird. Flexible Arbeitsabläufe werden nahtlos von Gerät zu Gerät angewendet. Der einzigartige Zustand jedes Geräts bestimmt individuelle Entscheidungen und Routings. Das Besondere an diesem System ist, dass es nicht einfach dasselbe Routing für Chargen von Geräten zuweist, sondern dass dies situationsabhängig auf der Grundlage des jeweiligen Geräteflusses geschieht."

Beseitigung des Rätselraten bei Verarbeitungsentscheidungen Decision Manager™ ist während des gesamten Verarbeitungsprozesses an verschiedene Anwendungsfälle anpassbar. Steve Manning, Chief Strategy Officer von FutureDial, sprach über die Beseitigung von Rätselraten, die Verbesserung der Entscheidungsfindung und die Optimierung von Arbeitsabläufen für die Verarbeitung von mobilen Geräten: "Wir freuen uns, diese bahnbrechende Technologie auf den Markt zu bringen. Der Decision Manager ist äußerst flexibel für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Das System vereinfacht die Arbeitsabläufe der Bediener, so dass mehr Telefone in kürzerer Zeit und mit größerer Effizienz verarbeitet werden können."

Eigenständig oder integriert in Kundensysteme Der Decision Manager™ kann als eigenständiges Produkt betrieben werden oder kann in andere FutureDial-Lösungen wie SMART Receive™ sowie in das bestehende Warehouse Management System des Kunden oder in andere externe Systeme integriert werden. Als Cloud-basierte Lösung ist Decision Manager™ keine Software, die installiert wird, sondern lässt sich in andere Systeme integrieren, und es sind keine Hardwarekomponenten erforderlich.

Angel Anderson erklärt: "Ein entscheidender Vorteil von Decision Manager ist, dass auf der Systemebene des Kunden keine umfangreiche Festcodierung von kundenspezifischer Wenn-dann-Logik erforderlich ist, sondern lediglich eine einfache Integration. Diese Aufgabe wird auf die Cloud-Ebene des Systems ausgelagert, was Zeit für die Entwicklung und Aufwand auf Kundeseite spart. Das System ist in hohem Maße anpassungsfähig und lässt sich leicht an individuelle Geschäftsregeln anpassen, es lässt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren und ist skalierbar für Wachstum."

Einfache Konfiguration für effektiven Einsatz Decision Manager™ ist für eine einfache Konfiguration von Regelprofilen und eine einfache Bedienung konzipiert. Administratoren können über eine einfache Konsole die "Wenn-dann"-Geschäftsregelprofile erstellen, auswählen und laden, die sie für ihre Abläufe benötigen, und alle Systeme interagieren mit Decision Manager™ über die Cloud-Schnittstelle. Dies bietet Kunden einen zentralen Ort, an dem sie ihre Geschäftsregeln (Wenn-dann-Entscheidungs-/Bedingungslogik) für alle Berührungspunkte in ihrem Verarbeitungsprozess mit mobilen Geräten speichern und einfach konfigurieren können.

Für weitere Informationen über Decision Manager™ wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter [email protected]

