Der neue Phone Cage Fold P10 von SmallRig wurde speziell für die Erstellung von Videoinhalten entwickelt und erweitert die Möglichkeiten des mobilen Filmemachens, sodass Sie wie ein Profi filmen können

SHENZHEN, China, 1. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Am 24. September wurde der Phone Cage Fold P10 von SmallRig der Öffentlichkeit vorgestellt. Er vereint eine Reihe von Funktionen, die Kreativen dabei helfen, in einer Vielzahl von Aufnahmeszenarien eine Leistung auf professionellem Niveau zu erzielen – von Aufnahmen aus niedrigen Winkeln bis hin zu komplexen Schwenks und Kamerafahrten – und gibt auch Ihnen die Gewissheit, dass Sie die gewünschte Aufnahme machen, wenn Sie sie am meisten brauchen..

Phone Cage Fold P10 für Videoaufnahmen von SmallRig