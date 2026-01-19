Der perfekte Botschafter: Boticário ernennt Kaká zum globalen Gesicht des Malbec

Kaká, einer der größten Fußballspieler der Welt, wird ausgewählt, um die Marke für Herrendüfte international zu präsentieren

SAO PAULO, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- O Boticário, Brasiliens beliebteste Parfümmarke*, hebt die Kategorie der Herrendüfte durch die Bekanntgabe von Kaká als neuem globalen Botschafter für Malbec an. In einem Jahr, das für den Weltfußball von großer Bedeutung ist und in dem der Sport die kulturellen Gespräche dominiert, stellt diese Partnerschaft einen strategischen Schritt dar, der die Premium-Positionierung der Marke stärkt und ihre internationale Präsenz ausbaut. Durch die Verbindung mit Kaká - einem der größten Namen im internationalen Sport - schließt sich Malbec einer Erfolgsgeschichte an, die über den Fußballplatz hinausgeht.

logo boticário Kaká Global Ambassador

Auf der internationalen Bühne wird Malbec derzeit auf vier Kontinenten vermarktet, darunter Portugal, Kolumbien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten. Auf diesen Märkten genießt die Marke eine starke Präsenz, ähnlich wie der Spieler selbst, dessen Karriere sich konsolidiert hat und weltweit anerkannt ist.

Mit seiner von Siegen, Auszeichnungen und Titeln geprägten Geschichte, die ihn zu einer Legende des Sports gemacht haben, verkörpert der neue Botschafter von Malbec die Essenz des Mannes der Marke. Seine Verbindung zu einer großen nationalen Leidenschaft, sein Verhalten und sein erfolgreicher Weg dienen als Inspiration für den modernen Menschen, der seine eigene Geschichte mit Sensibilität, Selbstvertrauen und Authentizität aufbauen möchte.

„Malbec ist eine legendäre Marke und der führende Duft in der brasilianischen Parfümerie*, mit einer über 20-jährigen Geschichte, die auf den Pfeilern Eroberung, Eleganz, Intensität und Vermächtnis beruht. Für diese neue Ära des Malbec haben wir einen Botschafter gesucht, der dieses Vermächtnis an Errungenschaften im Fußballuniversum perfekt repräsentiert und die Marke mit der kulturellen Dynamik des Sports verbindet", sagt Carolina Carrasco, Branding- und Kommunikationsdirektorin bei O Boticário.

Die Partnerschaft stärkt die Kohärenz der Marke, die sich der Sportwelt und ihren Verbrauchern annähert: ein pluralistischer, moderner Mensch, der sich immer mehr mit der persönlichen Pflege befasst und sich von den Erfolgen und Zielen im wahren Leben inspirieren lässt.

„Ich habe Malbec immer als einen Duft gesehen, der Persönlichkeit und Selbstvertrauen ausstrahlt. Teil dieses neuen Moments zu sein, in einer Kampagne mit internationaler Reichweite, fühlt sich an, als würde ich unser Land noch einmal repräsentieren - dieses Mal auf eine andere Art", kommentiert Kaká.

Die weltweite Ankündigung von Malbec mit Kaká ist Teil eines robusten Kommunikationsplans, der sich über das Jahr 2026 erstrecken und die Premium-Positionierung der Marke weiter stärken wird. Die Partnerschaft beginnt mit einer ersten Kampagne mit einer großen Produktion, die einen Kinofilm, ein Event und eine starke Präsenz in den sozialen Medien umfasst, um den Duft Malbec Black Legend zu lancieren.

*Kantar Insights Brasilien - Nationale Umfrage - 2.400 Interviews pro Jahr / 600 Interviews pro Quartal - Männer im Alter von 18-60 Jahren / Käufer von Herrendüften in den letzten sechs Monaten.

*Kantar, Worldpanel Division, PanelVoice, Feldarbeit im Dezember 2024. Brasilien insgesamt: 3.470 Haushalte. P3 - Was halten Sie von den folgenden Duftmarken : *Colognes, Body Splashes, EDP (Eau de Parfum) und EDT (Eau de Toilette).

Über O Boticário

O Boticário ist ein brasilianisches Kosmetikunternehmen und die Flaggschiffmarke der Grupo Boticário. Das 1977 in Curitiba (Paraná) gegründete Unternehmen gilt als die beliebteste und bevorzugte Schönheitsmarke der Brasilianer* und betreibt heute das größte Franchisenetz für Schönheit und Wohlbefinden in Brasilien** mit Verkaufsstellen in 1.650 brasilianischen Städten und einer Präsenz in 15 Ländern. O Boticário bietet ein breites Portfolio an Düften, Make-up und Körperpflegeprodukten an, die in Geschäften, im Direktvertrieb und über E-Commerce-Kanäle erhältlich sind. Die Marke engagiert sich für die Menschen und den Planeten und betreibt Brasiliens größtes Reverse-Logistics-Programm über In-Store-Sammelstellen, Boti Recicla, ist Teil der Bewegung Diversa Beleza , die Schönheit frei von Stereotypen fördert, und führt keine Tierversuche durch.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864446/O_Boticario.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864447/Kaka_Global_Ambassador.jpg