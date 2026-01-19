El embajador perfecto: Boticário nombra a Kaká como la imagen global de Malbec

Kaká, uno de los mejores futbolistas del mundo, fue elegido para proyectar la marca de fragancias masculinas a nivel internacional

SAO PAULO, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- O Boticário, la marca de fragancias más querida de Brasil*, eleva la categoría de fragancias masculinas al anunciar a Kaká como el nuevo embajador global de Malbec. En un año crucial para el fútbol mundial, cuando el deporte domina las conversaciones culturales, esta alianza representa una estrategia que refuerza el posicionamiento premium de la marca y amplía su presencia internacional. Al asociarse con Kaká, uno de los nombres más destacados del deporte mundial, Malbec se suma a una trayectoria de éxito que trasciende el ámbito futbolístico.

A nivel internacional, Malbec se comercializa actualmente en cuatro continentes, incluyendo Portugal, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En estos mercados, la marca goza de una sólida presencia, al igual que el propio jugador, cuya carrera se ha consolidado y reconocido a nivel mundial.

Con una trayectoria marcada por victorias, premios y títulos que lo han consagrado como una leyenda del deporte, el nuevo embajador de Malbec encarna la esencia del hombre de la marca. Su conexión con una gran pasión nacional, su conducta y su trayectoria exitosa sirven de inspiración para el hombre contemporáneo que busca construir su propia historia con sensibilidad, confianza y autenticidad.

"Malbec es una marca legendaria y la fragancia líder de la perfumería brasileña*, con más de 20 años de historia cimentada sobre los pilares de la conquista, la elegancia, la intensidad y el legado. Para esta nueva era de Malbec, buscamos un embajador que representara a la perfección este legado de logros dentro del universo futbolístico, conectando la marca con el impulso cultural del deporte", afirmó Carolina Carrasco, directora de Marca y Comunicación de O Boticário.

Esta alianza refuerza la consistencia de la marca a medida que se acerca al mundo deportivo y a su consumidor: un hombre plural y contemporáneo, cada vez más conectado con el cuidado personal e inspirado en experiencias de la vida real, llenas de logros y propósito.

"Siempre he visto a Malbec como una fragancia que transmite personalidad y confianza. Ser parte de este nuevo momento, en una campaña de alcance internacional, es como representar a nuestro país una vez más, esta vez de una manera diferente", comentó Kaká.

El anuncio global de Malbec con Kaká forma parte de un sólido plan de comunicación que se desarrollará a lo largo de 2026, fortaleciendo aún más el posicionamiento premium de la marca. La colaboración comienza con una campaña inicial que incluye una gran producción, incluyendo una película, un evento y una fuerte presencia en redes sociales para lanzar la fragancia Malbec Black Legend.

Acerca de O Boticário

O Boticário es una empresa brasileña de cosméticos y la marca insignia del Grupo Boticário. Reconocida como la marca de belleza más querida y preferida entre los brasileños*, fue fundada en 1977 en Curitiba (Paraná) y hoy opera la mayor red de franquicias de belleza y bienestar de Brasil**, con puntos de venta en 1.650 ciudades brasileñas y presencia en 15 países. O Boticário ofrece una amplia gama de fragancias, maquillaje y productos para el cuidado personal, disponibles a través de tiendas físicas, venta directa y canales de comercio electrónico. Comprometida con las personas y el planeta, la marca opera el mayor programa de logística inversa de Brasil a través de puntos de recogida en tiendas, Boti Recicla, forma parte del movimiento Diversa Beleza, que promueve la belleza libre de estereotipos, y no realiza pruebas en animales.

