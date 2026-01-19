L'ambassadeur parfait : Boticário désigne Kaká comme le visage mondial du Malbec

Kaká, l'un des plus grands joueurs de football au monde, a été choisi pour promouvoir la marque de parfums pour hommes à l'échelle internationale.

SAO PAULO, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- O Boticário, la marque de parfum la plus appréciée du Brésil*, élève la catégorie des parfums pour hommes en annonçant que Kaká est le nouvel ambassadeur mondial de Malbec. En cette année de grande importance pour le football mondial, où le sport domine les conversations culturelles, ce partenariat représente un mouvement stratégique qui renforce le positionnement haut de gamme de la marque et étend sa présence internationale. En s'associant à Kaká, l'un des plus grands noms du sport mondial, le Malbec s'inscrit dans une trajectoire de succès qui dépasse les frontières du terrain de football.

Sur la scène internationale, Malbec est actuellement commercialisé sur quatre continents, notamment au Portugal, en Colombie, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Sur ces marchés, la marque jouit d'une forte présence, à l'image du joueur lui-même, dont la carrière a été consolidée et reconnue dans le monde entier.

Avec une histoire jalonnée de victoires, de récompenses et de titres qui l'ont fait entrer dans la légende du sport, le nouvel ambassadeur de Malbec incarne l'essence même de l'homme de la marque. Son lien avec une grande passion nationale, sa conduite et son parcours réussi sont une source d'inspiration pour l'homme contemporain qui cherche à construire sa propre histoire avec sensibilité, confiance et authenticité.

« Malbec est une marque légendaire et le premier parfum de la parfumerie brésilienne*, avec plus de 20 ans d'histoire construite sur les piliers de la conquête, de l'élégance, de l'intensité et de l'héritage. Pour cette nouvelle ère du Malbec, nous avons cherché un ambassadeur capable de représenter parfaitement cet héritage de réussite dans l'univers du football, en reliant la marque à l'élan culturel de ce sport », explique Carolina Carrasco, directrice de la marque et de la communication chez O Boticário.

Ce partenariat renforce la cohérence de la marque qui se rapproche de l'univers sportif et de ses consommateurs : un homme pluriel, contemporain, de plus en plus connecté aux soins personnels et inspiré par des parcours réels d'accomplissement et d'objectif.

« J'ai toujours considéré le Malbec comme un parfum qui transmet la personnalité et la confiance. Faire partie de ce nouveau moment, dans une campagne de portée internationale, c'est comme représenter notre pays une fois de plus, mais cette fois d'une manière différente », commente Kaká.

L'annonce mondiale de Malbec with Kaká fait partie d'un solide plan de communication qui se déploiera tout au long de l'année 2026, renforçant encore le positionnement haut de gamme de la marque. Le partenariat débute par une campagne initiale avec une production majeure, comprenant un film cinématographique, un événement et une forte présence sur les médias sociaux pour lancer le parfum Malbec Black Legend.

À propos de O Boticário

O Boticário est une société brésilienne de cosmétiques et la marque phare de Grupo Boticário. Reconnue comme la marque de beauté la plus aimée et la plus préférée des Brésiliens*, elle a été fondée en 1977 à Curitiba (Paraná) et exploite aujourd'hui le plus grand réseau de franchise de produits de beauté et de bien-être au Brésil**, avec des points de vente dans 1 650 villes brésiliennes et une présence dans 15 pays. O Boticário propose un large portefeuille de parfums, de maquillage et de produits de soins personnels, disponibles dans des magasins physiques, par vente directe et par le biais du commerce électronique. Engagée envers les personnes et la planète, la marque gère le plus grand programme de logistique inversée du Brésil par le biais de points de collecte en magasin, Boti Recicla, fait partie du mouvement Diversa Beleza - qui promeut une beauté libérée des stéréotypes - et ne procède pas à des tests sur les animaux.

