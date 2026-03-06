Der preisgekrönte poolroboter Beatbot Sora 70 ist jetzt erhältlich

BERLIN, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Poolrobotik, gab heute die Markteinführung des Beatbot Sora 70 bekannt, seines neuen preisgekrönten poolroboter, der eine vollständige, automatisierte Poolreinigung bietet und mit einem einzigen Gerät die Wasseroberfläche, Wände, Wasserlinie, den Boden und flache Plattformen abdeckt. Nachdem der Beatbot Sora 70 auf der CES 2026 fünf Medienpreise gewonnen hat, ist er nun für Poolbesitzer in zwei Farbvarianten erhältlich: Lavender Purple und Deep Blue zum Preis von €1.499.

„Der Beatbot Sora 70 wurde nach einer einfachen Idee entwickelt: ein einziges optimiertes Produkt, das tatsächlich den gesamten Pool reinigt", so Jimmy Hu, VP bei Beatbot. „Von der Oberflächenreinigung bis hin zu Wänden, Böden und der Wasserlinie erledigt Sora 70 alles automatisch. In dieser Preisklasse ist es der einzige Roboter, der wirklich alles erledigt, ohne dass zusätzliche Werkzeuge oder manuelle Schritte erforderlich sind."

Komplette Poolabdeckung in einem System

Der Sora 70 verfügt über die JetPulse®-Doppelstrahl-Oberflächenabsaugtechnologie von Beatbot, die entwickelt wurde, um schwimmende Verunreinigungen aktiv zum Sauganschluss zu leiten, anstatt sie während der Bewegung beiseite zu schieben. Dies wird mit einer echten Vier-Zonen-Reinigung kombiniert, sodass der Roboter folgende Bereiche reinigen kann:

Die Wasseroberfläche

Pool-Wände

Die Wasserlinie

Den Boden des Pools

Darüber hinaus reinigt der Sora 70 flache Plattformen und Sonnenliegen in nur 20 cm (8 Zoll) tiefem Wasser und behandelt diese Bereiche als normale Reinigungszonen und nicht als Sonderfälle.

Die Navigation und Abdeckung werden durch SonicSense® Obstacle Avoidance unterstützt, das mithilfe von Ultraschallsensoren Hindernisse, Plattformhöhen, Neigungen und Übergänge erkennt, sodass sich der Roboter an verschiedene Poolkonstruktionen und -layouts anpassen kann.

Entwickelt für den automatischen Betrieb

Der Poolroboter Sora 70 ist für einen minimalen Benutzereingriff ausgelegt. Er bietet bis zu 5 Stunden Bodenreinigung mit einer einzigen Ladung, verfügt über ein 6-Liter-Abfallbehältervolumen, um das Entleeren während des Reinigungszyklus zu reduzieren, und parkt sich nach Abschluss eines Reinigungszyklus oder bei niedrigem Batteriestand automatisch am Beckenrand, sodass er leicht entnommen werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Beatbot Sora 70 Poolroboter ist ab dem 6. März auf der offiziellen Website und bei Amazon zum empfohlenen Verkaufspreis von €1.499 erhältlich.

Technische Daten[1]

Reinigungsumfang: Oberfläche, Wände, Wasserlinie, Boden, Plattformen

Oberfläche, Wände, Wasserlinie, Boden, Plattformen Oberflächenreinigung: JetPulse®-Doppelstrahl-Oberflächenabsaugung

JetPulse®-Doppelstrahl-Oberflächenabsaugung Hindernisvermeidung: SonicSense®-Ultraschall-Hinderniserkennung

SonicSense®-Ultraschall-Hinderniserkennung Absaugleistung: 6.800 GPH

6.800 GPH Abfallkapazität: 6L

6L Batteriekapazität: 10.000 mAh

10.000 mAh Laufzeit: Bis zu 5 Stunden (Bodenreinigung, ECO-Modus) Bis zu 7 Stunden (Oberflächenreinigung)

Mindestwassertiefe: 8 Zoll (20 cm)

8 Zoll (20 cm) Poolgröße: Bis zu 300 m² (3.230 sq ft)

Bis zu 300 m² (3.230 sq ft) Abmessungen: 17,09 × 16,93 × 11,22 Zoll (434 × 430 × 285 mm)

17,09 × 16,93 × 11,22 Zoll (434 × 430 × 285 mm) Gewicht: 22,9 lbs (10,4 kg)

22,9 lbs (10,4 kg) Schutzart: IP68 wasserdicht

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist die weltweit am schnellsten wachsende Premium-Marke für Roboter-Poolreiniger. Angetrieben von kontinuierlicher Innovation ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, ihr Poolerlebnis zu perfektionieren und ihren Alltag zu bereichern.

Beatbot verfügt über rund 500 Patente (erteilt und angemeldet) und wird von einem internationalen Team getragen, dessen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsexpertinnen und -experten bei rund 60 Prozent liegt. Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Automatisierungstechnologien, die eine einfache Handhabung mit hoher Leistungsfähigkeit und durchdachter Gestaltung verbinden. Mit diesem Anspruch setzt Beatbot neue Maßstäbe für moderne Poolpflege und integriert seine Technologie so nahtlos wie möglich in den Alltag der Anwenderinnen und Anwender.

[1]*Alle oben genannten Daten basieren auf internen Tests von Beatbot. Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebung und Einsatzbedingungen variieren.

