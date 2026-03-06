El prestigioso robot limpiador de piscinas Beatbot Sora 70 ya está disponible para su compra

BERLÍN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, líder mundial en robótica inteligente para piscinas, anunció hoy la disponibilidad en el mercado del Beatbot Sora 70, su nuevo y galardonado robot limpiafondos piscina que ofrece una limpieza completa y automatizada de la piscina, abarcando la superficie del agua, las paredes, la línea de flotación, el suelo y las plataformas poco profundas, en un solo dispositivo. Tras ganar cinco premios de prensa en el CES 2026, el Beatbot Sora 70 ya está disponible para los propietarios de piscinas en dos opciones de color: morado lavanda y azul intenso, a un precio de 1.499 euros.

Award-Winning Beatbot Sora 70 Robotic Pool Cleaner Now Available for Purchase

"Beatbot Sora 70 se creó con una idea sencilla: un producto optimizado que limpia toda la piscina", afirmó Jimmy Hu, vicepresidente de Beatbot. "Desde la limpieza superficial hasta las paredes, el suelo y la línea de flotación, Sora 70 lo gestiona todo automáticamente. A este precio, es el único robot que realmente lo hace todo sin necesidad de herramientas adicionales ni pasos manuales".

Cobertura completa de la piscina en un solo sistema

El Sora 70 incorpora la tecnología de limpieza superficial de doble chorro JetPulse® de Beatbot, diseñada para guiar activamente los residuos flotantes hacia la entrada de succión en lugar de apartarlos durante el movimiento. Esto se combina con una limpieza de cuatro zonas, lo que permite al robot limpiar:

La superficie del agua

Las paredes de la piscina

La línea de flotación

El fondo de la piscina

Además, Sora 70 limpia plataformas poco profundas y repisas de bronceado en aguas de hasta 20 cm (8 pulgadas), tratando estas áreas como zonas de limpieza estándar en lugar de casos especiales.

La navegación y la cobertura son compatibles con SonicSense® Obstacle Avoidance, que utiliza sensores ultrasónicos para detectar obstáculos, alturas de plataformas, pendientes y transiciones, lo que permite que el robot se adapte a diferentes diseños y configuraciones de piscina.

Diseñado para un funcionamiento sin intervención manual

El robot de piscina Sora 70 está diseñado para una mínima intervención del usuario. Ofrece hasta 5 horas de limpieza de suelos con una sola carga, cuenta con una capacidad de 6 litros para residuos que reduce el vaciado a mitad del ciclo y se estaciona automáticamente en el borde de la piscina cuando finaliza un ciclo de limpieza o la batería está baja, lo que facilita su recuperación.

Precio y disponibilidad

Beatbot Sora 70 robot limpiafondos piscina está disponible para su compra desde el 6 de marzo en la web oficial y en Amazon, con un PVP recomendado de 1.499 euros.

Especificaciones técnicas [1]

Cobertura de limpieza: Superficies, paredes, línea de flotación, suelo, plataformas

Superficies, paredes, línea de flotación, suelo, plataformas Limpieza de superficies: Raspado de superficies con chorro doble JetPulse®

Raspado de superficies con chorro doble JetPulse® Evasión de obstáculos: Detección ultrasónica de obstáculos SonicSense®

Detección ultrasónica de obstáculos SonicSense® Potencia de succión : 6.800 GPH

: 6.800 GPH Capacidad de residuos: 6 L

6 L Capacidad de la batería: 10.000 mAh

10.000 mAh Autonomía:

Hasta 5 horas (limpieza de suelos, modo ECO)



Hasta 7 horas (limpieza de superficies)

Profundidad mínima del agua: 20 cm (8 pulgadas)

20 cm (8 pulgadas) Cobertura de piscinas: Hasta 300 m² (3.230 pies cuadrados)

Hasta 300 m² (3.230 pies cuadrados) Dimensiones: 434 × 430 × 285 mm (17,09 × 16,93 × 11,22 pulgadas)

434 × 430 × 285 mm (17,09 × 16,93 × 11,22 pulgadas) Peso: 10,4 kg (22,9 lb)

10,4 kg (22,9 lb) Grado de protección: IP68 a prueba de agua

Acerca de Beatbot

Beatbot es la marca premium de limpieza robótica de piscinas de mayor crecimiento a nivel mundial. Impulsada por la innovación continua, permite a las personas disfrutar de una vida en la piscina perfecta y enriquecer su día a día.

Fundada con la misión de reinventar el cuidado de la piscina a través de la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con alrededor de 500 patentes (concedidas y en trámite) y está impulsada por un equipo compuesto en su mayoría por expertos en I+D. La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas, sencillas, inteligentes y con un diseño atractivo. Al inspirar un nuevo estilo de vida, Beatbot garantiza que su tecnología desaparezca, devolviendo a los usuarios su tiempo, confianza y orgullo.

[1] * Todos los datos anteriores se basan en pruebas internas realizadas por Beatbot. El rendimiento real puede variar según el entorno y las condiciones de uso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926072/Award_Winning_Beatbot_Sora_70_Robotic_Pool_Cleaner_Now_Available_for_Purchase.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg