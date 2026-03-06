Le robot nettoyeur de piscine primé Beatbot Sora 70 est désormais en vente

BERLIN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondial de la robotique de piscine intelligente, a annoncé aujourd'hui la disponibilité sur le marché du Beatbot Sora 70, son nouveau robot piscine primé qui offre un nettoyage complet et automatisé de la piscine en nettoyant nettoie la surface de l'eau, les murs, la ligne de flottaison, le sol et les plates-formes peu profondes, avec un seul appareil. Après avoir reçu cinq prix des médias au CES 2026, le Beatbot Sora 70 est maintenant disponible pour les propriétaires de piscine en deux options de couleur, lavande et bleu foncé au prix de 1 499 €.

« Beatbot Sora 70 a été développé autour d'une idée simple : un seul produit simplifié qui nettoie réellement toute la piscine », a déclaré Jimmy Hu, vice-président de Beatbot. « Du nettoyage de la surface à celui des murs, des sols et de la ligne de flottaison, Sora 70 gère tout automatiquement. À ce niveau de prix, c'est le seul robot qui fait vraiment tout sans nécessiter d'outils supplémentaires ou d'étapes manuelles. »

Nettoyage complet de la piscine avec un seul système

Le Sora 70 est équipé de la technologie JetPulse ® de nettoyage à deux jets de la surface, conçue pour guider activement les débris flottants vers l'entrée d'aspiration plutôt que de les repousser pendant le mouvement. Ce système est associé à un véritable système de nettoyage à quatre zones qui permet au robot de nettoyer :

La surface de l'eau

Les murs de la piscine

La ligne de flottaison

Le fond de la piscine

En outre, Sora 70 nettoie les plates-formes peu profondes et les corniches de bronzage dans des eaux aussi peu profondes que 20 cm, considérant ces zones comme des zones de nettoyage standard plutôt que comme des cas particuliers.

La navigation et le nettoyage sont pris en charge par le système SonicSense® d'évitement des obstacles, qui utilise des ultrasons pour détecter les obstacles, la hauteur des plateformes, les pentes et les transitions, permettant ainsi au robot de s'adapter à différentes conceptions et dispositions de piscines.

Conçu pour une utilisation mains libres

Le robot de piscine Sora 70 est conçu pour une intervention minimale de l'utilisateur. Il offre jusqu'à 5 heures de nettoyage des sols avec une seule charge, dispose d'une capacité de débris de 6 litres pour réduire le vidage en milieu de cycle et se gare automatiquement au bord de la piscine lorsqu'un cycle de nettoyage est terminé ou que le niveau de la batterie est faible, ce qui permet de le récupérer facilement.

Prix et disponibilité

Beatbot Sora 70 robot piscine est disponible à l'achat à partir du 6 mars sur le site officiel et sur Amazon, avec un prix de vente conseillé de 1 499 €.

Caractéristiques techniques[1]

Couverture de nettoyage : surface, parois, ligne de flottaison, fond, plates-formes

surface, parois, ligne de flottaison, fond, plates-formes Nettoyage des surfaces : JetPulse® écumage à deux jets

JetPulse® écumage à deux jets Évitement des obstacles : détection d'obstacles par ultrasons SonicSense®

détection d'obstacles par ultrasons SonicSense® Puissance d'aspiration : 6 800 GPH

6 800 GPH Capacité en débris : 6L

6L Capacité de la batterie : 10 000 mAh

10 000 mAh Durée d'exécution : jusqu'à 5 heures (nettoyage des sols, mode ECO) jusqu'à 7 heures (nettoyage de surface)

Profondeur minimale de l'eau : 20 cm

20 cm Taille de la piscine : jusqu'à 300 m²

jusqu'à 300 m² Dimensions : 434 × 430 × 285 mm

434 × 430 × 285 mm Poids : 10,4 kg

10,4 kg Protection contre les infiltrations : étanchéité IP68

À propos de Beatbot

Beatbot est la marque de robots de nettoyage de piscines haut de gamme qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Grâce à une innovation continue, elle aide les utilisateurs à profiter pleinement de leur piscine et à enrichir leur vie de tous les jours.

Au service de sa mission : réinventer l'entretien des piscines par l'intelligence et le design, Beatbot détient environ 500 brevets (accordés ou déposés) et s'appuie sur une équipe composée à 60 % d'experts en recherche et développement. L'entreprise est à l'origine de technologies d'automatisation avancées qui sont faciles à mettre en œuvre, intelligentes et parfaitement conçues. En promouvant une nouvelle qualité de vie, Beatbot laisse sa technologie passer au second plan pour rendre aux utilisateurs leur temps, leur confiance et leur fierté.

[1]*Toutes les données ci-dessus sont basées sur des tests internes effectués par Beatbot. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation.

