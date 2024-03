Der Radkran mit der größten Tonnage und dem höchsten Hub der Welt vollendet seinen ersten Hub in Hengshui, China

Der XCA4000-Radkran von XCMG markiert das 7. Mal, dass XCMG den von ihm selbst gehaltenen Weltrekord gebrochen hat.

HENGSHUI, China, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- Bei einem kürzlich erfolgten Einsatz in einem 200-MW-Windpark in Jing County, Hengshui, China, hat der XCA4000-Kran, der von XCMG, einem weltweit führenden Unternehmen der Baumaschinenindustrie, vor 20 Tagen mit der weltweit höchsten Hubkapazität und -höhe geliefert wurde, seinen ersten Hub erfolgreich durchgeführt. Der Kran hob eine Reihe von Komponenten, darunter eine 130 Tonnen schwere Windturbinengondel, eine 40 Tonnen schwere Radnabe und drei 95 Meter lange Flügel mit einem Gewicht von jeweils 28 Tonnen, auf eine Höhe von 162 Metern, um sie auf dem Turm zu montieren. Damit hat XCMG seinen eigenen Weltrekord seit 2010 bereits zum siebten Mal übertroffen.

Der XCA4000-Radkran wurde an Hebei Rongcheng Technology geliefert. Mit seiner beispiellosen Hubkapazität von 4000 Tonnen ist er die ideale Lösung für die Installation von Windkraftanlagen mit mehr als 10 MW. Mit der Fähigkeit, 230 Tonnen in einer Höhe von 170 Metern zu heben, setzt der XCA4000 einen neuen Maßstab für die höchste und schwerste Hubkapazität unter den Radkränen. Dieser Meilenstein ist von besonderer Bedeutung, da der Trend bei der Herstellung von Windenergieanlagen weltweit zu größeren und schwereren Modellen geht, was Hebe- und Installationsgeräte mit höherer Hubkapazität, größeren Hubhöhen und verbesserter Sicherheitstechnik erforderlich macht.

Das Engagement von XCMG für Innovationen zeigt sich in den fortschrittlichen Merkmalen des XCA4000, einschließlich der leistungsstarken Technologie des flexiblen Auslegers, mit der gängige Probleme wie die reduzierte Hubleistung in großen Höhen und der begrenzte Platz unter den Turbinenhaken gelöst werden können. Mit dieser Technologie lässt sich die für die Installation einer Windturbine benötigte Zeit um 20-30 % verkürzen, was die Effizienz von Windkraftprojekten erheblich steigert.

Sicherheit hat für XCMG nach wie vor oberste Priorität, insbesondere bei Kranen und Hebezeugen. Der XCA4000 ist mit einem selbst entwickelten Steuerungssystem und einer aktiven Sicherheitstechnologie mit mehr als einem Dutzend am Ausleger verteilten Sensoren ausgestattet, die in der Lage sind, potenzielle Sicherheitsrisiken in Echtzeit zu erkennen und zu beseitigen und somit ein Höchstmaß an Sicherheit während der Bauarbeiten zu gewährleisten.

Die beeindruckenden Fähigkeiten des XCA4000 werden durch seine Fähigkeit, schwere Komponenten wie den Hauptausleger und den Ausleger mit einem Gewicht von bis zu 400 Tonnen zu transportieren, sowie durch seine Steigfähigkeit von 16 % ergänzt, die seine Effektivität bei der Verlagerung schwerer Lasten erhöht.

Die Führungsrolle von XCMG im Bereich der ultragroßen Maschinen wird durch die Beherrschung der Konstruktionstechnologie für große Verformungen und nichtlineare Strukturen unterstützt, die weltweit Maßstäbe für die Berechnungsgenauigkeit großer Strukturen setzt. Bis Ende 2023 hat XCMG mehr als 200 Tausend-Tonnen-Radkrane ausgeliefert und damit seinen Ruf als "beste Wahl" für große Windkraft-Hebeprojekte weltweit gefestigt.

Mit der Einführung des XCA4000 setzt XCMG seine Vorreiterrolle in der Baumaschinenindustrie fort und bietet innovative Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen des globalen Marktes gerecht werden.

Weitere Informationen über XCA4000 finden Sie unter https://www.xcmg.com/en-ap/solution/solu-detail-9618596.htm .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2371594/With_capability_hoist_230_tons_a_height_162_meters_XCA4000.jpg