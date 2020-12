Der Rat für einen inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan, ein neues Bündnis von globalen Wirtschaftsführern, startet heute

DER RAT ANTWORTET AUF DIE FORDERUNG VON PAPST FRANZISKUS, DIE GRUNDSÄTZE DER MORAL AUF GESCHÄFTS- UND INVESTITIONSPRAKTIKEN ANZUWENDEN

ORGANISATIONEN VERPFLICHTEN SICH ZU KONKRETEN MASSNAHMEN ZUR SCHAFFUNG EINES GERECHTEREN, NACHHALTIGEREN UND VERTRAUENSWÜRDIGEREN WIRTSCHAFTSSYSTEMS

NEW YORK, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Der Rat für einen inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan („der Rat"), eine historische neue Partnerschaft zwischen einigen der größten Investitions- und Wirtschaftsführer der Welt und dem Vatikan, wurde heute ins Leben gerufen. Er unterstreicht, wie dringend es ist, moralische und marktwirtschaftliche Imperative zu verbinden, um den Kapitalismus zu einer mächtigen Kraft zum Wohle der Menschheit zu reformieren. Unter der moralischen Führung Seiner Heiligkeit Papst Franziskus und Seiner Eminenz Kardinal Peter Turkson, der das Dikasterium zur Förderung der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung im Vatikan leitet, und inspiriert durch den moralischen Imperativ aller Glaubensrichtungen, lädt der Rat Unternehmen aller Größen dazu ein, das Potenzial des privaten Sektors zu nutzen, um eine gerechtere, stärker inklusive und nachhaltigere wirtschaftliche Grundlage für die Welt zu schaffen.

Der Rat wird von einer Kerngruppe weltweit führender Persönlichkeiten geleitet, die als Wächter für einen inklusiven Kapitalismus bekannt sind und sich jährlich mit Papst Franziskus und Kardinal Turkson treffen. Diese Führungskräfte repräsentieren mehr als 10,5 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen, Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2,1 Billionen Dollar und 200 Millionen Arbeitnehmern in über 163 Ländern. Die Organisation fordert Unternehmens- und Investitionsführer aller Größenordnungen auf, sich die Leitprinzipien zu eigen zu machen und sich öffentlich zu verpflichten, danach zu handeln. Diese kollektiven Aktionen sollen zu systemischen Veränderungen führen, indem sie den Kapitalismus zu einer größeren Kraft für Inklusivität und Nachhaltigkeit machen. Sehen Sie sich hier ein Video an, in dem die Wächter die Mission des Rates diskutieren.

In seiner Ansprache an die Wächster sagte Papst Franziskus: „Es wird dringend ein Wirtschaftssystem benötigt, das fair und vertrauenswürdig ist und in der Lage ist, die tiefgreifendsten Herausforderungen der Menschheit und unseres Planeten zu bewältigen. Sie haben die Herausforderung angenommen, indem Sie nach Wegen gesucht haben, den Kapitalismus zu einem stärker inklusiven Instrument für integrales menschliches Wohlergehen zu machen."

Die Wächter haben sich bereits zu Hunderten von messbaren Aktionen verpflichtet, und die Ratsmitglieder werden fortlaufend Verpflichtungen eingehen, um den inklusiven Kapitalismus weiter voranzubringen. Sie werden über ihre öffentlichen Verpflichtungen Rechenschaft ablegen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Beitritt einladen. Sehen Sie sich hier die vollständige Liste der ergriffenen Maßnahmen an.

„Der Kapitalismus hat enormen globalen Wohlstand geschaffen, aber er hat auch zu viele Menschen zurückgelassen, er hat zur Degradierung unseres Planeten geführt und genießt in der Gesellschaft kein großes Vertrauen", erklärte Lynn Forester de Rothschild, Gründerin des Rates und geschäftsführende Gesellschafterin von Inclusive Capital Partners. „Dieser Rat wird der Mahnung von Papst Franziskus folgen, auf „den Schrei der Erde und den Schrei der Armen' zu hören und auf die Forderungen der Gesellschaft nach einem gerechteren und nachhaltigeren Wachstumsmodell zu antworten."

Lesen Sie hier, was die Wächter des Rats für einen inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan zu sagen haben. Die vollständige Liste der Wächter lautet wie folgt:

Ajay Banga, Präsident und Chief Executive Officer, Mastercard

Oliver Bäte, Vorsitzender des Vorstands, Allianz SE

Marc Benioff, Vorsitzender, Chief Executive Officer, und Gründer, Salesforce

Edward Breen, Executive Chairman, Dupont

Sharan Burrow, General Secretary, International Trade Union Confederation

Mark Carney, COP26-Finanzberater des Premierministers und Sondergesandter der Vereinten Nationen für Klimaschutz und Finanzen

Carmine Di Sibio, Globaler Vorsitzender und Chief Executive Officer, EY

Brunello Cucinelli, geschäftsführender Vorsitzender und Kreativdirektor, Brunello Cucinelli S.p.A.

Roger Ferguson, Präsident und Chief Executive Officer, TIAA

Lady Lynn Forester de Rothschild, Gründerin und geschäftsführende Partnerin, Inclusive Capital Partners

Kenneth Frazier, Präsident des Verwaltungsrats und Chief Executive Officer, Merck & Co, Inc.

Fabrizio Freda, Präsident und Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies

Marcie Frost, Chief Executive Officer, CalPERS

Alex Gorsky, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, Johnson & Johnson

Angel Gurria, Generalsekretär, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

Alfred Kelly, Vorsitzender und Chief Executive Officer, Visa Inc.

William Lauder, Geschäftsführender Vorsitzender, The Estée Lauder Companies

Bernard Looney, Chief Executive Officer, BP

Fiona Ma, Treasurer, Bundesstaat Kalifornien

Hiro Mizuno, Mitglied des Vorstands, Principles for Responsible Investment

Brian Moynihan, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer, Bank of America

Deanna Mulligan, Präsidentin und Chief Executive Officer, Guardian Life Insurance Company of America

Ronald P. O'Hanley, Präsident und Chief Executive Officer, State Street Corporation

Rajiv Shah, Präsident der Rockefeller-Stiftung

Tidjane Thiam, Vorstandsmitglied, Kering-Gruppe

Darren Walker, Präsident, Ford Foundation

Mark Weinberger, ehemaliger Vorsitzender und CEO von EY und Vorstandsmitglied von J&J, MetLife und Saudi Aramco

Über den Rat für einen Inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan:

Der Rat für einen inklusiven Kapitalismus mit dem Vatikan ist eine globale gemeinnützige Organisation, die unter der Schirmherrschaft des Vatikans und unter der moralischen Führung von Papst Franziskus gegründet wurde. Unsere Mission ist es, das Potenzial des Privatsektors zu nutzen, um eine stärker inklusive, nachhaltigere und vertrauenswürdigere Form des Kapitalismus zu schaffen. Der Rat wird von einer Kerngruppe globaler CEOs und führender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, den so genannten Wächtern für einen inklusiven Kapitalismus, geleitet, die jährlich mit dem Vatikan zusammenkommen, um die Mission des Rats voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.inclusivecapitalism.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1360383/Council_for_Inclusive_Capitalism_Logo.jpg

Related Links

https://www.inclusivecapitalism.com



SOURCE Council for Inclusive Capitalism