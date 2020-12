O Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano, uma nova aliança de líderes de empresas globais é lançado hoje

NOVA YORK, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano ("o Conselho"), uma nova parceria histórica entre alguns dos maiores líderes mundiais de investimentos e empresários e o Vaticano foi lançado hoje. Ele representa a urgência de unir os imperativos morais e do mercado para transformar o capitalismo em uma força poderosa para o bem da humanidade. Sob a orientação moral de Sua Santidade o Papa Francisco e Sua Eminência o Cardeal Peter Turkson, que lidera o Dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral no Vaticano, e inspirado nos imperativos morais de todas as crenças, o Conselho convida empresas de todos os portes para canalizar o potencial do setor privado para construir uma base econômica para o mundo que seja mais justa, mais inclusiva e sustentável.

O Conselho é liderado por um grupo central de líderes globais, conhecidos como os Guardiões do Capitalismo Inclusivo, que se reúne anualmente com o Papa Francisco e o Cardeal Turkson. Esses líderes representam mais de $10,5 trilhões em ativos sob gestão, empresas com mais de $2,1 trilhões de valor de mercado e 200 milhões de funcionários em mais de 163 países. A organização desafia líderes de empresas e de investimentos de todos os portes a adotar os princípios orientadores do Conselho e a assumir o compromisso público de aplicá-los na prática. Essas ações coletivas pretendem levar a mudanças sistemáticas ao fazer do capitalismo uma força maior para a inclusão e a sustentabilidade. Assista ao vídeo dos Guardiões discutindo a missão do Conselho aqui.

Falando aos Guardiões, o Papa Francisco disse, "Necessitamos urgentemente de um sistema econômico que seja justo, confiável e capaz de atender aos mais profundos desafios que a humanidade e o nosso planeta enfrentam. Vocês assumiram o desafio ao procurar formas de tornar o capitalismo um instrumento mais inclusivo para o bem-estar integral humano."

Os Guardiões já se comprometeram a centenas de ações mensuráveis , e os membros do Conselho farão compromissos contínuos para o progresso do capitalismo inclusivo. Eles serão responsáveis por seus compromissos públicos e por convidar empresas em todo o mundo para se unirem a eles. Visualize a lista completa de ações que estão sendo tomadas aqui.

"O Capitalismo criou enorme prosperidade global, mas também deixou muitas pessoas para trás, levou à degradação de nosso planeta e não é amplamente conceituado na sociedade," disse Lynn Forester de Rothschild, fundador do Conselho e Managing Partner do Inclusive Capital Partners. "Este Conselho seguirá o alerta do Papa Francisco para ouvir "o grito da terra e o grito dos pobres" e responder às demandas da sociedade por um modelo de crescimento mais justo e sustentável."

Leia o que os Guardiões do Conselho em prol do Capitalismo Inclusivo com o Vaticano têm a dizer aqui. A lista completa dos Guardiões é a seguinte:

Ajay Banga, presidente e CEO da Mastercard

Oliver Bäte, presidente do Conselho Administrativo da Allianz SE

Marc Benioff, presidente, CEO e fundador da Salesforce

Edward Breen, presidente executivo da Dupont

Sharan Burrow, secretário geral da International Trade Union Confederation

Mark Carney, conselheiro financeiro do primeiro ministro na COP26 e enviado especial das Nações Unidas para Ação Climática e Finanças

Carmine Di Sibio, presidente global e CEO da EY

Brunello Cucinelli, presidente executivo e diretor de criação da Brunello Cucinelli S.p.A.

Roger Ferguson, Presidente e CEO da TIAA

Lady Lynn Forester de Rothschild, fundadora e sócia-gerente da Inclusive Capital Partners

Kenneth Frazier, presidente do conselho e CEO da Merck & Co., Inc.

Fabrizio Freda, Presidente e CEO da The Estée Lauder Companies

Marcie Frost, CEO da CalPERS

Alex Gorsky, presidente do conselho e CEO da Johnson & Johnson

Angel Gurria, secretário geral da Organização para cooperação econômica e desenvolvimento

(OECD)

Alfred Kelly, presidente executivo e CEO da Visa Inc.

William Lauder, presidente executivo da The Estée Lauder Companies

Bernard Looney, CEO da BP

Fiona Ma, tesoureiro do Estado da Califórnia

Hiro Mizuno, membro do conselho da Principles for Responsible Investment

Brian Moynihan, presidente do conselho e CEO do Bank of America

Deanna Mulligan, presidente e CEO da Guardian Life Insurance Company of

America

Ronald P. O'Hanley, presidente e CEO da State Street Corporation

Rajiv Shah, presidente da The Rockefeller Foundation

Tidjane Thiam, membro do conselho do Kering Group

Darren Walker, presidente da Ford Foundation

Mark Weinberger, ex-presidente e CEO da EY, e membro do conselho da J&J, MetLife e Saudi Aramco

Sobre o Conselho do Capitalismo Inclusivo com o Vaticano:

O Conselho do Capitalismo Inclusivo com o Vaticano é uma organização global sem fins lucrativos fundada sob os auspícios do Vaticano com a orientação moral do Papa Francisco. Nossa missão é explorar o potencial do setor privado para criar uma forma de capitalismo mais inclusiva, sustentável e confiável. O Conselho é liderado por um grupo central de CEOs e líderes públicos, conhecidos como os Guardiões do Capitalismo Inclusivo, que se reúne anualmente com o Vaticano para desenvolver a missão do Conselho. Mais informações podem ser encontradas no www.inclusivecapitalism.com.

