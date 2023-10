Le géant de la littérature chinoise Liu Zhenyun participe au Nicosia Book Fest 2023 pour partager ses derniers romans traduits avec les lecteurs du monde entier

NICOSIE, Chypre, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le Nicosia Book Fest 2023, l'événement littéraire le plus prestigieux de Chypre qui a désigné la Chine comme pays à l'honneur, a vu l'un des auteurs les plus renommés et les plus influents du monde de la littérature contemporaine chinoise, Liu Zhenyun, présenter ses œuvres traduites et partager les idées à l'origine de ses créations, qui mêlent tragédies et comédies de personnes ordinaires, mais uniques.

Avec pour thème « Séparation des montagnes et des mers, réunion dans le rire et les larmes », l'événement de partage des œuvres de Liu Zhenyun qui a été organisé par le groupe China National Publications Import & Export (Group) Co., Ltd. à l'occasion de la 8e édition du Nicosia Book Fest a accueilli le professeur Kostas Gouliamos, vice-président du Prometheus Research Institute, membre ordinaire de l'Académie européenne des sciences et des arts, ancien recteur de l'université européenne de Chypre, et Cao Li, directeur chinois de l'Institut Confucius de l'université de Chypre, ainsi que des invités qui ont présenté les contributions littéraires exceptionnelles de l'auteur et mis en évidence ses œuvres stimulantes qui ont un impact profond sur la littérature mondiale.

Géant de la littérature dont les nouvelles et les romans courts sont reconnus comme des classiques de la littérature contemporaine chinoise, sa narration puissante transcende les frontières et capture l'essence de l'humanité ; il enchante les lecteurs du monde entier avec son mélange unique d'humour, de philosophie et de récits poignants.

Au centre de la scène se trouve le chef-d'œuvre de Liu Zhenyun, « One Day, Three Autumns » (non traduit en français), un conte qui retrace la vie d'un père et d'un fils dont les expériences se caractérisent par des voyages infinis qui les mettent en contact avec un large éventail d'individus et leur permettent de voir, de ressentir et d'analyser l'amertume qui définit l'existence humaine. Le livre explore les relations entre l'humour, la nation et la communauté et met à nu la nature cruelle des blagues sur les personnes ordinaires qui sont incapables d'y échapper, mais endurent et rient des absurdités de la vie.

Partageant ses réflexions sur le livre, il a déclaré : « C'est un livre qui explore les liens entre une blague et une personne. Certains individus trouvent leur existence entière réduite à des blagues quand ils réfléchissent au parcours de leur vie. Pourtant, il existe une personne unique qui cherche des blagues dans les rêves des autres. Par cette poursuite, il devient plus tard un immortel capable de vivre trois mille ans. »

« C'est la meilleure édition de la Nicosia Book Fest à laquelle j'ai assisté. Nous avons eu des discussions qui tournaient autour de l'apprentissage mutuel entre les civilisations, en mettant l'accent sur la langue comme fondement des échanges culturels. Pour favoriser les communications entre les nations, nous nous efforçons de promouvoir l'apprentissage de la langue chinoise afin de découvrir la culture chinoise et de permettre à un public plus large d'apprécier des œuvres comme celles de Liu Zhenyun. Nous invitons également les éditeurs à envisager d'intégrer ses extraits de livres dans les manuels scolaires, en fournissant davantage de matériel d'apprentissage pour aider les individus à lire, écrire et parler le chinois comme une passerelle pour comprendre la culture chinoise », a déclaré Cao Li.

Lors de l'événement, le professeur Kostas Gouliamos a exprimé son impatience de découvrir la publication de la version grecque de l'œuvre de Liu Zhenyun. Il a salué l'écriture perspicace et envoûtante de Liu Zhenyun qui fait profondément écho auprès des lecteurs du monde entier, de tous les horizons.

La carrière littéraire de Liu Zhenyun s'étend sur plusieurs décennies et comprend une collection d'œuvres acclamées par la critique, notamment « Tofu », « College », « Office », « Officials », « Recruits » ou encore « Se souvenir de 1942 ». Des romans ultérieurs tels que « Le téléphone portable », « The Cook, the Crook and the Real Estate Tycoon », « Nonsense Talk », « Someone To Talk To », « I Did Not Kill My Husband », « Strange Bedfellows » et « One Day Three Autumns » ont été salués par les critiques littéraires et par un lectorat mondial dévoué. Il a reçu le prestigieux prix Mao Dun de littérature de Chine en 2011 et a été fait Chevalier de l'ordre des arts et des lettres français en 2018.

Les œuvres de Liu Zhenyun ont captivé les lecteurs en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en suédois, en néerlandais, en russe, en tchèque, en hongrois, en roumain, en serbe, en hébreu, en persan, en arabe, en turc, en japonais, en coréen, en vietnamien, en thaï, en kazakh, en ouïgour et en bien d'autres langues. À ce jour, les livres de Liu Zhenyun se sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires en Chine, avec de nombreuses adaptations sur grand écran.

Pour plus d'informations sur l'œuvre de Liu Zhenyun, veuillez consulter http://liuzhenyun.net/index.php .

