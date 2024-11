Der Standort Couvet von WuXi AppTec erhält die EcoVadis 2024 Silbermedaille

COUVET, Schweiz, 15. November 2024 /PRNewswire/ -- WuXi AppTec, ein globales Unternehmen, das ein breites Portfolio an F&E- und Produktionsdienstleistungen für Unternehmen in der pharmazeutischen und biowissenschaftlichen Industrie anbietet, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine Anlage in Couvet, Schweiz, eine Silbermedaille im Nachhaltigkeitsrating 2024 von EcoVadis, einem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, erhalten hat. Diese Auszeichnung unterstreicht das konsequente Engagement von WuXi AppTec bei der Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten (ESG) in seine Strategie und Geschäftstätigkeit.

EcoVadis bietet Benchmarks für bewertete Unternehmen in ihrer Branche, um die globale Nachhaltigkeit der Lieferkette voranzutreiben und die branchenweite Kompetenz zu fördern, um bessere globale Praktiken und kontinuierliche Verbesserungen zu erreichen. Die Ratings bewerten die Unternehmensleistung in vier Kernbereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mit einer beeindruckenden Punktzahl rangiert die Couvet-Site von WuXi AppTec unter den besten 9 % aller bewerteten Unternehmen und unterstreicht damit ihr Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken.

Als hochmoderne pharmazeutische Produktionsstätte spielt der Standort Couvet eine wichtige Rolle im CRDMO-Geschäftsmodell von WuXi AppTec, da er sowohl klinische als auch kommerzielle Produktionskapazitäten für orale feste Darreichungsformen bietet. Die Anlage wurde nach branchenführenden Energieeffizienz- und Umweltstandards konzipiert und für künftiges nachhaltiges Wachstum gebaut.

Der Standort erhielt nicht nur die EcoVadis-Silbermedaille, sondern wurde auch für die fortschrittlichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme nach ISO 14001 und ISO 45001 erneut zertifiziert, die seine Nachhaltigkeitsleistung verbessern.

WuXi AppTec fördert Innovationen, ist ein vertrauenswürdiger Partner und leistet einen Beitrag zur globalen Pharma- und Life-Science-Branche. Das Unternehmen integriert ESG-Prioritäten in alle Aspekte seiner globalen Geschäftstätigkeit. Im Jahr 2024 belegte WuXi AppTec im S&P Global Corporate Sustainability Assessment Platz 1 in der globalen Life Sciences Tools & Services Industry und erhielt von MSCI das vierte Jahr in Folge ein AA ESG-Rating. Das Unternehmen wurde außerdem zum zweiten Mal in Folge in das S&P Global Sustainability Yearbook und in die FTSE4Good Index Series aufgenommen und von Sustainalytics als branchen- und regionalspezifisches „Top-Rated"-Unternehmen ausgezeichnet. Die herausragende ESG-Leistung von WuXi AppTec wurde von wichtigen globalen ESG-Ratingagenturen, darunter CDP, allgemein anerkannt.

Darüber hinaus ist WuXi AppTec im Jahr 2024 dem Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) beigetreten, um dessen zehn Nachhaltigkeitsprinzipien zu unterstützen, und hat sich im Jahr 2023 der Initiative Science Based Targets (SBTi) angeschlossen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Informationen zu WuXi AppTec

Als globales Unternehmen mit Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika bietet WuXi AppTec ein breites Portfolio an F&E- und Produktionsdienstleistungen an, die es der globalen Pharma- und Biowissenschaftsindustrie ermöglichen, Entdeckungen voranzutreiben und Patienten bahnbrechende Behandlungen zukommen zu lassen. Mit seinen einzigartigen Geschäftsmodellen bietet WuXi AppTec integrierte End-to-End-Dienstleistungen wie CRDMO (Contract Research, Development, and Manufacturing Organization) für chemische Arzneimittel, Biologieforschung, präklinische Tests und klinische Forschung sowie CTDMO (Contract Testing, Development and Manufacturing Organization) für neuartige Therapien an und hilft seinen Kunden, die Produktivität bei der Entwicklung von Gesundheitsprodukten durch kostengünstige und effiziente Lösungen zu verbessern. WuXi AppTec erhielt 2024 zum vierten Mal in Folge ein AA ESG-Rating von MSCI und ermöglicht mit seiner Open-Access-Plattform mehr als 6.000 Kunden aus über 30 Ländern, die Gesundheit von Bedürftigen zu verbessern – und die Vision zu verwirklichen, dass „jedes Medikament hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann".