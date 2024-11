Le site de Couvet de WuXi AppTec reçoit la médaille d'argent EcoVadis 2024

COUVET, Suisse, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- WuXi AppTec, une entreprise mondiale qui fournit un large portefeuille de services de R&D et de fabrication aux entreprises des secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie, est fière d'annoncer que son site de Couvet, en Suisse, a reçu une médaille d'argent dans le cadre de l'évaluation de la durabilité des entreprises 2024 par EcoVadis, l'un des principaux organismes d'évaluation de la durabilité des entreprises. Cette distinction souligne l'engagement indéfectible de WuXi AppTec à intégrer les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie et ses opérations.

EcoVadis établit des critères de référence pour les entreprises notées dans leur secteur afin de promouvoir la durabilité de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial et d'encourager la compétence à l'échelle du secteur pour parvenir à de meilleures pratiques globales et à une amélioration continue. Les notations évaluent les performances des entreprises dans quatre domaines essentiels : Environnement, Droits de l'homme et du travail, Éthique et Approvisionnement durable. Avec un score impressionnant, le site Couvet de WuXi AppTec se classe dans les 9 % les plus performants de toutes les entreprises évaluées, ce qui témoigne de son engagement en faveur de pratiques commerciales durables.

En tant que centre de production pharmaceutique de pointe, le site de Couvet joue un rôle essentiel dans le modèle d'entreprise CRDMO de WuXi AppTec en fournissant des capacités de fabrication à l'échelle clinique et commerciale pour les formulations de doses solides à usage oral. Le site a été conçu dans le respect des normes les plus strictes en matière d'efficacité énergétique et d'environnement et a été construit pour répondre à une croissance durable future.

En plus de recevoir la médaille d'argent EcoVadis, le site a également obtenu une nouvelle fois les certifications ISO 14001 et ISO 45001 pour les systèmes avancés de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité qui améliorent ses performances en matière de développement durable.

En tant que catalyseur de l'innovation, partenaire de confiance et contributeur à l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie, WuXi AppTec intègre les priorités ESG dans tous les aspects de ses activités commerciales mondiales. En 2024, WuXi AppTec s'est classée au premier rang du secteur des outils et services des sciences de la vie à l'échelle mondiale, dans l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises S&P, et MSCI lui a attribué la note ESG de AA pour la quatrième année consécutive. L'entreprise a également été inscrite au S&P Global Sustainability Yearbook et au FTSE4Good Index Series pour la deuxième année consécutive (en 2023 et 2024) et a été reconnue par Sustainalytics comme une entreprise « Top-Rated » au niveau sectoriel et régional. Les performances ESG exceptionnelles de WuXi AppTec ont été largement saluées par les principales agences de notation ESG mondiales, dont le CDP.

En outre, WuXi AppTec a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies en 2024 pour soutenir ses dix principes de durabilité, et a rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour réduire les émissions de carbone en 2023.

À propos de WuXi AppTec

En tant qu'entreprise mondiale active en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, WuXi AppTec propose une large gamme de services de recherche et développement (R&D) et de fabrication. Ces services permettent à l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie de faire progresser les découvertes et de fournir des traitements révolutionnaires aux patients. Grâce à ses modèles d'entreprise uniques, WuXi AppTec propose des services intégrés de bout en bout, notamment des médicaments chimiques (CRDMO), des services de découverte biologique, d'essais précliniques et de recherche clinique, ainsi que des thérapies avancées (CTDMO), aidant ainsi ses clients à améliorer la productivité des produits de soins de santé grâce à des solutions rentables et efficaces. WuXi AppTec a reçu une note ESG de AA par MSCI pour la quatrième année consécutive en 2024, et sa plateforme en libre accès permet à plus de 6 000 clients de plus de 30 pays d'améliorer la santé de ceux qui en ont besoin en réalisant notre vision selon laquelle « chaque médicament peut être fabriqué et chaque maladie peut être traitée ».