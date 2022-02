Der Umsatz von GWM im Jahr 2021 übersteigt 136,3 Milliarden CNY

Im Jahr 2021 verkaufte GWM weltweit 1,28 Millionen Neufahrzeuge, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die weltweiten Verkäufe haben im sechsten Jahr in Folge die Millionengrenze überschritten und einen neuen Rekord erreicht. Im Jahr 2021 brachte GWM weltweit eine Vielzahl von Produkten auf den Markt, darunter den GWM POER, die 3. Generation des HAVAL H6 und den HAVAL JOLION, um die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Arten von Kunden zu befriedigen und weiter zum Wachstum der Einnahmen beizutragen.

Die kontinuierliche Ausweitung der globalisierten Marktstruktur ist ein wichtiger Grund für das Umsatzwachstum von GWM. Im Januar 2022 schloss GWM offiziell die Übertragung des Eigentums an der Fabrik in Iracemapolis in Brasilien ab und begann mit der intelligenten und digitalen Transformation und Modernisierung der Fabrik. Es bildet eine strategische Anordnung mit Brasilien als Dreh- und Angelpunkt, um den gesamten südamerikanischen Markt abzudecken. Zuvor hatte GWM eine Tochtergesellschaft in München eröffnet und eine europäische Zentrale eingerichtet, um die Umsetzung seiner Strategie in Europa zu beschleunigen. Mit der aktiven Entwicklung auf den Märkten Südasiens, Südamerikas, Europas und Nordafrikas hat GWM eine neue Phase der Globalisierung erreicht.

Die enormen Investitionen in technologische Forschung und Entwicklung sind ein weiterer wichtiger Faktor, der zum Umsatzwachstum von GWM beiträgt. Das Unternehmen hat 20 Milliarden CNY in intelligente Plattformen investiert, darunter L.E.M.O.N., TANK und Coffee Intelligence, die den Kunden eine große Anzahl neuer Fahrzeuge gebracht haben, wie z.B. den HAVAL Shenshou (für den chinesischen Markt), WEY Latte DHT (für den chinesischen Markt) und HAVAL DARGO, um weltweit einen neuen Produktzyklus zu starten. Gemäß der „Strategie 2025" werden die Gesamtinvestitionen in Forschung und Entwicklung in den nächsten fünf Jahren 100 Milliarden CNY erreichen, um den Grad der Elektrifizierung und Intelligenz zu erhöhen.

Gegenwärtig hat GWM ausländische F&E-Zentren in Japan, den USA, Deutschland, Indien, Österreich und Südkorea eingerichtet und aktiv Talente aus aller Welt angeworben, um ein globales F&E-System zu bilden und die Umwandlung in ein globales intelligentes Technologieunternehmen zu beschleunigen.

Die hervorragende Umsatzentwicklung von GWM hat den Wert der Marke weiter gesteigert. Kürzlich wurde die GWM-Marke HAVAL zum ersten Mal in die Liste „Brand Finance Global 500 2022" aufgenommen, die von Brand Finance, einer internationalen, maßgeblichen Agentur für die Bewertung von Markenwerten, veröffentlicht wurde. Dies zeigt, dass der Markenwert chinesischer Automobile internationale Anerkennung gefunden hat.

Auf der Grundlage dieser guten Leistung bei den jährlichen Einnahmen wird sich GWM auch im Jahr 2022 auf die Elektrifizierung und Intelligenz konzentrieren. Das Unternehmen plant die Einführung und Auslieferung von WEY Coffee 01, ORA GOODCAT, HAVAL H6 PHEV und Modellen der Marke TANK in Überseemärkten, um die Entwicklung globalisierter Produkte zu fördern und die Umsetzung der strategischen Ziele für 2025 zu beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742309/GWM_Image1.jpg

SOURCE GWM