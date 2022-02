Výnosy spoločnosti GWM v roku 2021 prevyšujú 136,3 miliardy CNY

Pokračujúca expanzia globalizovaného trhu je dôležitým dôvodom rastu výnosov spoločnosti GWM. V januári 2022 spoločnosť GWM oficiálne dokončila prevod vlastníctva závodu Iracemapolis v Brazílii a začala inteligentnú a digitálnu transformáciu a modernizáciu závodu. Tvorí strategickú schému v Brazílii ako oporným bodom na pokrytie celého juhoamerického trhu. Predtým spoločnosť GWM otvorila dcérsku spoločnosť v nemeckom Mníchove a zriadila európsku centrálu, aby urýchlila implementáciu svojej stratégie v Európe. S aktívnym rozvojom na trhoch južnej Ázie, Južnej Ameriky, Európy a Severnej Afriky vstúpila spoločnosť GWM do novej fázy globalizácie.

Obrovské investície do technologického výskumu a vývoja sú ďalším kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k rastu výnosov spoločnosti GWM. Spoločnosť investovala 20 miliárd CNY do inteligentných platforiem vrátane L.E.M.O.N., TANK a Coffee Intelligence, ktoré zákazníkom priniesli veľké množstvo nových vozidiel, ako napríklad HAVAL Shenshou (pre čínsky trh), WEY Latte DHT (pre čínsky trh) a HAVAL DARGO, aby sa začal nový cyklus produktov na celom svete. Podľa „Stratégie do roku 2025" dosiahnu celkové investície do výskumu a vývoja v nasledujúcich piatich rokoch 100 miliárd CNY s cieľom zvýšiť úroveň elektrifikácie a inteligentných riešení.

V súčasnosti spoločnosť GWM zriadila zahraničné výskumné a vývojové centrá v Japonsku, USA, Nemecku, Indii, Rakúsku a Južnej Kórei a aktívne prilákala globálne talenty na vytvorenie globálneho systému výskumu a vývoja s cieľom urýchliť transformáciu na globálnu spoločnosť zaoberajúcu sa inteligentnými technológiami.

Vynikajúce výkony spoločnosti GWM v oblasti výnosov ešte viac zvýšili hodnotu značky. Nedávno bola značka HAVAL spoločnosti GWM po prvýkrát zaradená do zoznamu „Brand Finance Global 500 2022", ktorý vydala Brand Finance, medzinárodná autoritatívna agentúra na hodnotenie hodnoty značiek. To ukazuje, že hodnota značky čínskych automobilov získala medzinárodné uznanie.

Na základe týchto dobrých výsledkov v oblasti ročných výnosov sa bude spoločnosť GWM v roku 2022 naďalej zameriavať na elektrifikáciu a inteligentné riešenia. Spoločnosť plánuje uviesť na trh a dodávať na zahraničných trhoch modely WEY Coffee 01, ORA GOODCAT, HAVAL H6 PHEV a modely TANK s cieľom podporiť vývoj globalizovaných produktov a urýchliť realizáciu strategických cieľov do roku 2025.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1742309/GWM_Image1.jpg

SOURCE GWM