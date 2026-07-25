Der von Rönesans entwickelte Petrochemie-Cluster im östlichen Mittelmeerraum zieht Investitionen in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar an

Das Gesamtinvestitionsvolumen im Petrochemie-Cluster des östlichen Mittelmeerraums (DAPEK) beläuft sich mittlerweile auf über 3 Milliarden US-Dollar, wobei die Polypropylen-Produktionsanlage und der Flüssiggut-Terminal mit einem Volumen von jeweils 2 Milliarden US-Dollar die Hauptpfeiler bilden.

Neue Investitionen in den Bereichen Hafen, Energie und Logistik machen DAPEK zu einem der umfassendsten integrierten Industriezentren im östlichen Mittelmeerraum

Partnerschaft mit Surbana Jurong Group ist treibende internationale Investoren Beteiligung an DAPEK, wobei Modelle wie Rotterdam und Singapurs Jurong Island als Vorbild dienen

ISTANBUL, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der von der Rönesans Holding in Ceyhan, Adana, entwickelte Petrochemie-Cluster im östlichen Mittelmeerraum (DAPEK) ist mit den jüngsten Erweiterungen – darunter eine Polypropylen-Produktionsanlage, ein Terminal für Flüssiggut und Hafeninvestitionen – in eine neue Wachstumsphase eingetreten. DAPEK stößt bei internationalen Investoren auf zunehmendes Interesse; das Gesamtinvestitionsvolumen im gesamten Cluster beläuft sich mittlerweile auf über 3 Milliarden US-Dollar.

Ceyhan Polypropylene Production Facility and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

DAPEK gilt als eines der umfassendsten Industrie-, Energie- und Logistikprojekte im östlichen Mittelmeerraum. Auf einer Fläche von rund 1.300 Hektar vereint es petrochemische Produktion, Hafenbetrieb, Energieinfrastruktur und Logistikdienstleistungen unter einem Dach. Eine strategische Investition, die zur industriellen Transformation der Türkei beitragen wird. Im Mittelpunkt des Projekts „ " steht die 1,8 US- -Milliarden teure Polypropylen-Produktionsanlage und das Flüssiggut-Terminal, die gemeinsam von , Rönesans Holding und internationalen Partnern entwickelt wurden. Zusammen mit den laufenden Investitionen in Containerhäfen und Infrastruktur haben die Gesamtinvestitionen in diesem Cluster die Marke von 3 Milliarden US-Dollar überschritten.

Erman Ilıcak, Ehrenpräsident der Rönesans Holding, erklärte, dass DAPEK weit mehr als nur eine industrielle Investition sei:

„Mit unserem Investitionsprogramm , das mittlerweile den Wert von 3 US-Dollar Milliarden erreicht hat, schaffen wir ein industrielles Ökosystem der nächsten Generation und nicht nur einfache Bauprojekte. Unser Ziel ist es, als den wettbewerbsfähigsten Industriestandort der Türkei zu etablieren, indem wir Produktion und Logistik in unmittelbarer Nähe zu Energie- und Hafeninfrastruktur zusammenführen – alles, was Investoren benötigen, an einem einzigen Standort unter . Wir betrachten DAPEK als a einen Eckpfeiler der industriellen Infrastruktur der Türkei für die nächsten 50 Jahre."

DAPEK, das gemeinsam vom Ministerium für Industrie und Technologie der Republik und dem Ministerium für Industrie und Technologie der Republik der Türkei koordiniert wird, hat sich zum Ziel gesetzt , durch seine integrierte Struktur zu einem der weltweit wettbewerbsfähigen Industriezentren des Landes zu werden.

„Die Polypropylen-Produktionsanlage wird eine der wichtigsten Investitionen dieses Ökosystems sein. Zusammen mit dem Flüssiggutterminal, dem Containerhafen, dem Trockengutterminal, der -Energieinfrastruktur, den Bahnanschlüssen und den gemeinsam genutzten Einrichtungen bilden diese Investitionen ein umfassendes Ökosystem, das weit über die Produktionsanlage selbst hinausreicht."

Ceyhans – Strategische Bedeutung hält an bis weiter stärken

Mit Blick auf die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und Diskussionen zur Energiesicherheit hob Ilıcak die wachsende Bedeutung alternativer Energiequellen und Handelskorridore hervor:

„Da sich die Energie und die Handelswege weltweit neu gestalten , gewinnt Ceyhan täglich an strategischer Bedeutung . Unternehmen passen ihre Produktions-, Lieferketten- und Investitionsstrategien neu an. Strategisch günstig an der Schnittstelle der Märkte Europas, des Nahen Ostens und Nordafrikas gelegen, bietet DAPEK Hafen-, Energie-, Logistik- und Industrieinfrastruktur innerhalb von sowie ein einziges integriertes Ökosystem – und ein zunehmend seltenes und attraktives Angebot."

Surbana Jurong Partnerschaft Orte DAPEK auf das Radar von International Investoren

„Unternehmen prüfen nun bewerten über den Standort hinaus; sie auch bewerten Logistik Kapazitäten, Energie Infrastruktur und Zugang zu Märkten."

„Inspiriert von erfolgreichen Modellen für Industriecluster wie Rotterdam und Jurong Island in Singapur sind wir eine Partnerschaft mit der Surbana Jurong Group eingegangen, einem der weltweit führenden Entwickler von Industriegebieten. Seit 2026 arbeiten wir gemeinsam an Strategien in den Bereichen Investorenakquise, internationale Marketing, Nachhaltigkeit sowie langfristiges Wachstum . Diese Partnerschaft zwischen undhat den Bekanntheitsgrad von DAPEK bei internationalen Investoren deutlich gesteigert."

DAPEK Vorbereitung von für Neue Investoren

Da Infrastruktur die Arbeiten Fortschritte und wichtige Bauarbeiten Meilensteine erreicht werden, gewinnen die Bemühungen, neue Investoren für DAPEK zu gewinnen, an Dynamik.

DAPEK ist auf mittel- und hochtechnologische industrielle Investitionen in den kommenden Jahren ausgerichtet, wobei bereits aktive Gespräche mit Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen laufen, darunter Petrochemie, Chemie, Energie Ausrüstung, Verbundwerkstoffe , Biokraftstoffe und andere wertschöpfende Fertigungsindustrien.

Mit großflächigen Entwicklungs -Grundstücken und einer multimodalen Logistikinfrastruktur, die Straße, Schiene und See nahtlos miteinander verbindet, präsentiert sich DAPEK als eine wahrhaft einzigartige Industrie -Plattform. Sein Rahmenkonzept „ " für Industrie zonen und bietet Investoren ein langfristiges Flächennutzungsmodell, das sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die Finanzierung erhebliche Vorteile mit sich bringt.

Die übergeordnete Vision besteht darin, DAPEK zu etwas Größerem auszubauen als nur einer Ansammlung einzelner, voneinander unabhängiger Investitionen – bis hin zu , um stattdessen ein florierendes industrielles Ökosystem in zu schaffen, in dem Produktion, Energie und Logistik sich gegenseitig verstärken und befruchten.

Da hier Straßen-, Schienen- und Seeverkehrsverbindungen an einem einzigen Standort zusammenlaufen und zudem riesige Flächen für die Erschließung sowie eine erstklassige Infrastruktur zur Verfügung stehen, etabliert sich DAPEK als strategische Plattform zur Unterstützung des Ziels der Türkei, sich zu einem führenden Zentrum für Produktion und Handel im östlichen Mittelmeerraum zu entwickeln.

Unterstützung von der Reduzierung von der türkischen der Petrochemie und der Abhängigkeit von Importen

In einer Zeit, in der die Türkei nach wie vor in hohem Maße von importierten petrochemischen Produkten abhängig ist, ist das Projekt gut positioniert , um die inländische Industrieproduktion zu stärken und einen spürbaren Beitrag zur Handelsbilanz des Landes zu leisten.

Ilıcak kam zu folgendem Schluss:

„Nach ihrer Fertigstellung wird die Polypropylen-Produktionsanlage im Herzen von DAPEK über eine jährliche Produktionskapazität von 472.500 Tonnen verfügen und rund 17 Prozent des jährlichen Polypropylen-Bedarfs der Türkei decken. „Dies dürfte jährlich rund 300 Millionen US-Dollar zur Leistungsbilanz der Türkei beitragen und gleichzeitig die Abhängigkeit des Landes von importierten petrochemischen Produkten verringern."

Neben dem Ausbau der Industrie- und Logistikinfrastruktur schaffen die laufenden Investitionen bei DAPEK auch zahlreiche Arbeitsplätze vor Ort. Das Projekt sichert derzeit 4.000 Arbeitsplätze am Standort , 70 pro Prozent von , die von Arbeitnehmern aus der umliegenden Region gehalten werden. Im Zuge der weiteren Entwicklung wird erwartet, dass diese Zahl bis zum Jahresende die Marke von 4.500 überschreiten wird.

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Bensu Celik, [email protected]