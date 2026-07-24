Rönesansが開発した東地中海石油化学クラスター、30億米ドル超の投資を集める

東地中海石油化学クラスター（DAPEK）全体の投資総額は、20億米ドル規模のポリプロピレン製造施設およびリキッドバルクターミナルを中心に、現在30億米ドルを超えています

港湾、エネルギー、物流分野への新たな投資により、DAPEKは東地中海地域で最も包括的な統合型産業ハブの一つとしての地位を確立しています

Surbana Jurong グループ との提携 により、ロッテルダムやシンガポールのジュロン島などのモデルを参考に、DAPEKに対する 国際的な 投資家の 関心が 集まっています

イスタンブール, 2026年7月24日 /PRNewswire/ -- Rönesans Holdingが、 ジェイハン、 アダナで開発を進めている東地中海石油化学クラスター（DAPEK）は、ポリプロピレン製造施設、リキッドバルクターミナル、港湾投資などが加わったことで、新たな成長段階に突入しました。 DAPEKは、国際的な投資家からますます関心を集めており、同クラスターへの投資総額は現在、30億米ドルを超えています。

DAPEK は 東地中海地域で最も包括的な産業・エネルギー・物流プロジェクトとして認められています。約1,300ヘクタールに及ぶこの施設は、石油化学製品の生産、港湾運営、エネルギーインフラ、物流サービスを単一のプラットフォームの下に統合しています。これはトルコの産業変革に寄与する戦略的投資となります。 本プロジェクト の中核をなすのは、18億米ドル のポリプロピレン製造施設およびリキッドバルクターミナルであり、Rönesans Holding、および国際的なパートナー各社によって共同で開発されています。コンテナ港湾およびインフラへの継続的な投資と合わせ、このクラスターへの総投資額は30億米ドルを超えています。

Ceyhan Polypropylene Production Facility and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

Rönesans Holdingの名誉会長であるErman Ilıcakは、DAPEKは単なる産業投資をはるかに超えるものであると述べています。

「現在 30 億米ドル に達した 当社の 投資 プログラム を通じて、 私たちは 単なる建設施設にとどまらず、次世代の産業エコシステムを構築しています。私たちの目標は、生産・物流施設をエネルギー・港湾インフラと一か所に集約し、投資家が求めるあらゆる要素を単一の 拠点 内に備えることで、 トルコで最も競争力のある産業ハブを構築することです。「私たちは、 DAPEKを 今後50年 にわたる トルコの 産業 インフラの 基盤と 位置づけています。」

Ministry of Industry and Technology of the Republic of Türkiyeの主導 のもと、DAPEK はその統合的な体制を通じて、 同国を代表する世界的に 競争力のある 産業拠点の 一つ となることを 目指して います。

「ポリプロピレン製造施設は、このエコシステムの基幹となる投資の一つとなるでしょう。リキッドバルクターミナル、コンテナ港、ドライバルクターミナル、 エネルギーインフラ、鉄道の接続、共用施設と相まって、これらの投資は、製造施設そのものをはるかに超えて広がる包括的なエコシステムを構成しています。」

ジェイハンの 戦略的 重要性は 引き続き 高まっている

最近の地政学的動向やエネルギー安全保障をめぐる議論に触れ、Ilıcak氏は、代替エネルギーや貿易回廊の重要性が高まっていることを強調しました。

「エネルギー や貿易 ルートが世界的に再編されるなか 、ジェイハンの戦略的 重要性は日増しに高まっています。」各社ともに、生産、サプライチェーン、投資戦略の見直しを進めています。欧州、中東、北アフリカの各市場の交差点という戦略的な立地を活かし、DAPEKは港湾、エネルギー、物流、産業インフラを 単一の 統合 エコシステム 内で提供しており、これは ますます 希少 かつ 魅力的な プロポジションとなっています。」

Surbana Jurongとのパートナーシップにより、DAPEKを国際投資家の注目を浴びる存在に

「各社は 現在、 立地条件 を超えて、 物流 機能、エネルギー インフラ、 市場への アクセス なども 評価の対象としています。」

「ロッテルダムやシンガポールのジュロン島といった、成功を収めた産業クラスターモデルにヒントを得て、当社は世界有数の工業団地デベロッパーであるSurbana Jurongグループと提携しました。2026年以来、当社はインベスター・デベロップメント、国際 マーケティング 、サステナビリティ 、および 長期的な 成長 戦略について協業してきました。 今回の 提携により、DAPEKの知名度は世界の投資家の間で大幅に高まっています。」

DAPEK 、 新規 投資家の受け入れに向けた準備 を進める

インフラ 整備 が進み 、 建設 の 重要な 節目 が達成 されるにつれ、DAPEKへの新規投資家の誘致に向けた取り組みが勢いを増しています。

DAPEKは、 今後数年間 において 中・ ハイテク 産業 への 投資 を 重点的に推進する 方針であり、すでに 石油化学、 化学、 エネルギー 機器、 複合 材料、 バイオ燃料、 その他の 付加価値の高い製造業 など 、幅広い分野の企業と活発な協議を進めています。

大規模な開発 用地や、道路・鉄道・海運をシームレスにつなぐ マルチモーダル 物流インフラを提供するDAPEKは、真に独自の 産業 プラットフォームとして位置づけられています。 同社の 産業 ゾーン フレームワーク は、 投資家 に対し、 長期的な土地利用モデルを提供し、コストと資金調達の両面で大きなメリットをもたらします。

全体的なビジョンは、DAPEKを単なる独立した 投資案件の集合体以上の存在へと発展させ、生産、エネルギー、物流が互いに補完し合い、相乗効果を生み出す 活気あふれる産業 エコシステムを構築することです。

道路、鉄道、海運の交通網が一箇所に集約され、広大な開発用地と最高水準のインフラを兼ね備えるDAPEKは、東地中海における生産・貿易の主要拠点となるというトルコの野心を支える戦略的拠点としての地位を確立しつつあります。

トルコの 石油化学製品 の輸入 依存度の 低減 を支援

トルコが依然として石油化学製品の輸入に大きく依存している状況において、 本 プロジェクト は、 国内の 工業生産を 増強し、 同国の貿易収支に具体的な貢献を果たすうえで、極めて有利な立場にあります。

Ilıcak は次のように結論付けています。

「完成後、DAPEKの中核をなすポリプロピレン製造施設は、年間生産能力472,500トンとなり、トルコの年間ポリプロピレン需要の約17％を賄うことになります。これにより、トルコの経常収支に年間約3億米ドルの黒字をもたらすとともに、同国の石油化学製品輸入への依存度を低減することが期待されます。」

産業および物流インフラの強化に加え、DAPEKにおける継続的な投資は、地域における雇用創出にも大きく貢献しています。このプロジェクトは現在、 現場 で4,000人の 雇用 を支えており、その 70 ％ は 周辺 地域の 労働者 が 占めています。 開発が進むにつれ、その数は年末までに4,500件を超えると見込まれています。

報道関係お問い合わせ：

Bensu Celik、[email protected]

SOURCE Rönesans Holding