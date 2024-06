Derek P. Linde wird im Rahmen einer erweiterten Rolle zum President von GES ernannt

GES gibt die Beförderung von Derek P. Linde zum GES President bekannt

LAS VEGAS, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Global Experience Specialists (GES), ein globaler Erlebnismarketing- und Logistikpartner für die Messe- und Live-Event-Branche, hat die Beförderung von Derek P. Linde zum GES President mit Wirkung vom 3. Juni 2024 bekannt gegeben, zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle als Chief Operating Officer von Viad.

Derek P. Linde, GES President

Steve Moster, President und Chief Executive Officer von Viad, sagte: „Derek ist ein zuverlässiger Vordenker, der seine Fähigkeit bewiesen hat, unsere strategischen Ziele durch einen kooperativen Ansatz voranzubringen. In den letzten Jahren war er maßgeblich an der Gestaltung und Unterstützung wichtiger Transformationsmaßnahmen bei GES beteiligt, die zu einem verbesserten Umsatzwachstum, einer höheren Rentabilität und einem besseren Cashflow geführt haben, einschließlich der Einführung unserer Erlebnismarketingagentur Spiro und verschiedener Margeninitiativen bei GES Exhibitions. Unter der Leitung von Derek wird das Team von GES die Dynamik unserer erfolgreichen Strategien weiter ausbauen, indem es die globale Stärke und die Wachstumschancen von GES nutzt."

Linde kam im April 2018 als General Counsel und Corporate Secretary zu Viad und wurde im März 2022 zum Chief Operating Officer befördert. In dieser Funktion hat Linde dazu beigetragen, strategische und operative Initiativen zu definieren und voranzutreiben, die das Wachstum des Unternehmens beschleunigen und Viad so positionieren, dass es jetzt und in Zukunft einen maximalen Wert erzielt.

Bevor er zu Viad kam, war Linde in verschiedenen juristischen Führungspositionen bei Illinois Tool Works Inc. tätig, wo er Unternehmensumwandlungen und operative Ziele unterstützte, sowie als Partner bei der globalen Anwaltskanzlei Winston & Strawn LLP.

„Seine wichtige Rolle als Vorreiter und Förderer innovativer Bestrebungen bei GES hat zu greifbaren Ergebnissen bei der Steigerung der Erträge, der finanziellen Gesundheit und der Liquidität geführt", sagte Jeff Quade, President von GES Exhibitions North America. „Unter der Leitung von Derek werden wir die globale Kompetenz und die expansiven Wachstumsaussichten von GES weiter ausbauen und dabei auf dem bereits geschaffenen Erfolgsfundament aufbauen."

„Derek verfügt über ein hervorragendes Verständnis des Geschäfts, das wir nutzen werden, um GES durch eine Phase starken erwarteten Wachstums zu führen, einschließlich der weiteren Internationalisierung unserer Aktivitäten und der Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien in das GES-Portfolio", sagte Jason Stead, President von GES Exhibitions EMEA. „In seiner neuen Rolle wird er auf unseren bisherigen Erfolgen aufbauen und weiterhin zur breiteren Strategie beitragen, um das zukünftige Wachstum des GES-Portfolios sicherzustellen."

Informationen zu GES

GES kann auf eine über 90-jährige Geschichte zurückblicken und ist ein globales Unternehmen für Live-Events, das in den USA, Kanada, Europa und im Nahen Osten Ausstellungsdienste, Markenerlebnisse und Dienstleistungen für Live-Events anbietet. Unser umfassendes Angebot an preisgekrönten Dienstleistungen erweckt die Visionen unserer Kunden zum Leben, indem wir eindringliche Markenerlebnisse schaffen und wirkungsvolle Veranstaltungen produzieren, die das Publikum ansprechen und den Geschäftserfolg fördern. Für weitere Informationen über GES, ein Unternehmen der Viad Corp (NYSE: VVI), besuchen Sie GES.com.

Informationen zu Viad

Viad (NYSE: VVI), ist ein weltweit führender Anbieter von außergewöhnlichen Erlebnissen, einschließlich Attraktionen, Gastfreundschaft, Ausstellungsmanagement und Erlebnismarketing durch zwei Geschäftsbereiche: Pursuit und GES. Unsere Geschäftsstrategie zielt darauf ab, unseren Teams, Kunden und Gästen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten und unseren Aktionären ein signifikantes und nachhaltiges Wachstum und eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite zu ermöglichen. Viad ist ein S&P SmallCap 600-Unternehmen.

Pursuit ist ein globales Unternehmen für Attraktionen und Gastgewerbe, das eine Reihe von inspirierenden und unvergesslichen Erlebnissen an berühmten Reisezielen besitzt und betreibt. Die gehobene Gastfreundschaft von Pursuit ermöglicht es den Besuchern, Attraktionen von Weltklasse, unverwechselbare Lodges und spannende Touren in atemberaubenden Nationalparks und an bekannten globalen Reisezielen zu entdecken und kennenzulernen. Darüber hinaus können sie unsere Sammlung von Flyover-Attraktionen in den pulsierenden Städten Vancouver, Reykjavik, Las Vegas und Chicago erleben.

GES ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Messemanagement und Erlebnismarketing, das über die beiden berichtspflichtigen Segmente GES Exhibitions und Spiro eine umfassende Palette von Dienstleistungen für weltweit führende Veranstalter und Marken anbietet. GES Exhibitions ist ein weltweit tätiges Ausstellungs- und Messemanagement-Unternehmen, das mit führenden Ausstellungs- und Konferenzveranstaltern als Full-Service-Anbieter strategischer und logistischer Lösungen zusammenarbeitet, um die Komplexität ihrer Veranstaltungen mit Teams in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten zu bewältigen. Spiro ist eine globale Erlebnismarketing-Agentur, die mit führenden Marken auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um deren Erlebnismarketing-Aktivitäten zu managen und zu optimieren und dabei Marke und Kunden zu verbinden.

