GES finalise la vente à Truelink Capital

Le partenariat vient renforcer l'engagement en faveur de la croissance et de l'innovation

LAS VEGAS, 31 décembre 2024 /PRNewswire/ -- GES, un leader mondial de l'industrie de l'exposition et de l'événementiel, annonce la finalisation de sa vente par Viad Corp à Truelink Capital, une société d'investissement privée basée à Los Angeles. Cette opération de transformation permet à GES d'accélérer sa croissance en tant qu'entreprise privée et autonome au sein du portefeuille de Truelink.

« Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre de notre activité en 2025 aux côtés de Truelink », a déclaré Derek Linde, directeur général de GES. « Notre équipe talentueuse a offert des expériences événementielles extraordinaires à nos clients du monde entier en 2024, et nous continuons à observer une dynamique solide dans notre activité. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à l'équipe de Truelink pour accélérer l'innovation et développer notre capacité à fournir des événements expérientiels sans précédent à nos clients. »

Avec plus de 2 600 talents et des relations solides et durables avec des partenaires commerciaux aux quatre coins du globe, GES et ses entreprises soutiennent depuis plusieurs décennies les marques et les événements les plus importants du monde dans des secteurs verticaux robustes tels que la santé, l'aérospatiale et la défense, les services financiers, la fabrication, la technologie et la vente au détail, dans une variété d'expositions, d'événements et de capacités de marketing expérientiel.

« Truelink se réjouit de collaborer avec Derek et son équipe de direction pour renforcer la position de GES en tant que chef de file et pérenniser le succès de l'entreprise », déclare Luke Myers, cofondateur et managing partner, Truelink. « Nous sommes ravis de procéder à des investissements stratégiques pour renforcer les atouts de GES et de Spiro en matière de conception créative, de logistique et de production d'événements, d'accélérer ses offres technologiques et d'étendre la portée internationale de GES dès le premier jour. Nous remercions Viad pour sa gestion et son soutien exceptionnels pendant la période de transition, et nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de direction de GES pour aider l'entreprise à concrétiser son plein potentiel »

À propos de GES :

GES est un chef de file mondial des services d'exposition et de marketing expérientiel pour les organisateurs d'événements et les spécialistes du marketing de marque. Nous permettons à nos clients d'engager leur public et d'élever l'expérience client en offrant des solutions complètes en matière d'exposition, d'expérience, de stratégie, de créativité, de gestion d'événements et d'hébergement, de planification de réunions et de logistique, ainsi que des solutions d'inscription et d'engagement. GES comprend un collectif dynamique de sociétés leaders dans leurs domaines de spécialisation respectifs : GES Exhibitions, Spiro, onPeak, SHOWTECH et Visit. Qu'elles soient associées ou indépendantes, nos sociétés collaborent stratégiquement avec les marques et les organisateurs d'événements pour transformer les objectifs commerciaux en expériences extraordinaires qui permettent d'établir des liens significatifs avec les clients et d'avoir un impact sur les résultats.

www.ges.com

www.thisisspiro.com

www.onpeak.com

www.showtech.ca

www.visitcloud.com

À propos de Truelink Capital

Truelink Capital est une société de capital-investissement du marché intermédiaire basée à Los Angeles. Truelink combine une expérience approfondie des services industriels et technologiques à un engagement en faveur de partenariats qui génèrent une valeur pérenne grâce à une stratégie opérationnelle. Truelink s'associe aux équipes de direction, aux vendeurs d'entreprise et aux fondateurs pour accélérer la croissance grâce à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques et d'acquisitions complémentaires transformatrices.

Personne de contact :

Marianne Szczech

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588368/GES_Collective_All_PR_Newswire_1280x960.jpg