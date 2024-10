DermRays eröffnet Shop auf Amazon Deutschland für verbessertes Einkaufserlebnis

PLEASANTON, Kalifornien, 19. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DermRays freut sich, den Start seines Amazon Deutschland Stores im Oktober 2024 bekannt zu geben und damit seine Reichweite auf dem europäischen Markt zu erweitern. Nach den erfolgreichen Eröffnungen in den USA, Japan und Frankreich zielt dieses neue Projekt darauf ab, den deutschen Kunden ein schnelleres und bequemeres Einkaufserlebnis für hochwertige Beauty-Technologie-Produkte zu bieten.

Der deutsche Shop bietet eine Reihe beliebter Lasergeräte, darunter die Haarentfernungsgeräte V4S, V6S und V8S sowie den Laser Skin Revive S5. Im Einklang mit dem Engagement von DermRays für die Kundenzufriedenheit bietet der Amazon Deutschland-Shop kostenlosen Versand, eine 90-Tage-Geld-zurück-Garantie und eine 2-Jahres-Garantie.

Um die Logistik zu rationalisieren, hat DermRays Lagerhäuser an der Ost- und Westküste der USA, in Frankreich und in Asien eingerichtet. Zunächst wird das deutsche Geschäft den Bestand mit dem Amazon-Lager in Frankreich teilen, aber es ist geplant, bis Anfang 2025 ein eigenes Lager in Deutschland einzurichten, um die Lieferzeiten und den Komfort für die Kunden weiter zu verbessern.

Während DermRays seine Präsenz auf dem globalen Beauty-Tech-Markt weiter ausbaut, können sich die Kunden in Deutschland auf ein verbessertes Einkaufserlebnis und einen schnellen Service freuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den neuen Shop auf Amazon Deutschland.

Im Folgenden finden Sie echte Kundenrezensionen aus anderen Geschäften:

1. DermRays V8S Diodenlaser-Haarentfernung, 810 nm, schnellere Ergebnisse, stärkste Leistung

„Ich benutze den DermRays Laser-Haarentferner jetzt seit etwa 5 Wochen an 3 Tagen in der Woche und bin absolut begeistert davon! Anfangs war ich aufgrund des Preises etwas skeptisch, vor allem im Vergleich zu IPL-Geräten, aber es war eine fantastische Investition. In nur wenigen Wochen sind meine Beine und Arme glatter geworden und mein Haar wächst viel langsamer und dünner nach.

Was mir am besten gefällt, ist, wie weich es sich anfühlt. Das Gerät verursacht keine starken Blitze oder Hautreizungen, was die Haarentfernung wirklich angenehm macht. Außerdem geht es schnell, sodass ich die Behandlung immer in meinen hektischen Alltag einfügen kann.

Ich brauche mich endlich nicht mehr jede Woche rasieren! DermRays hat die Haarentfernung für mich völlig verändert – ich wünschte, ich hätte es früher entdeckt." – von Amazon US

2. DermRays V6S Diodenlaser-Haarentferner, 1064 nm, speziell für dunkle Haut

„Dieser so genannte semi-permanente Epilierer ist mit einer Technologie ausgestattet, die ich noch nie gesehen habe. Anstelle eines Blitzes wie beim IPL wird ein für das bloße Auge unsichtbares Laserlicht ausgestrahlt.

Dadurch erwärmt sich das Gerät wesentlich weniger und das Tragen einer Schutzbrille ist nicht mehr erforderlich. Ich konnte dieses Gerät viele Minuten lang benutzen, ohne dass sich das Glas übermäßig erhitzt hat.

Auch in der Anwendung unterscheidet es sich ein wenig vom IPL. Anstelle von Blitzen arbeitet das Gerät kontinuierlich. Man muss es nur über den zu epilierenden Bereich gleiten lassen. Man kann es außerdem regelmäßiger verwenden: bis zu 3 pro Woche, während man beim IPL eine zweiwöchige Pause einlegen muss.

Diese Technologie hat viele Vorteile und ist genauso wirksam.

Die größte Wirksamkeit habe ich allerdings beim IPL-Gerät festgestellt. Ich habe das Gerät an Bärten ausprobiert und habe keine Ergebnisse erzielt, genau wie beim IPL-Gerät.

Bei weniger tiefen Haaren ist das Ergebnis in etwa das gleiche." – von Amazon Frankreich

3. DermRays V4S Diodenlaser-Haarentfernung, 810 nm, speziell für empfindliche Haut

„Ich habe vor etwa zwei Monaten mit DermRays V4S begonnen und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Als jemand, der seit Jahren mit unerwünschten Haaren zu kämpfen hat, war ich auf der Suche nach einer zuverlässigen und wirksamen Lösung, die ich zu Hause anwenden kann. DermRays V4S hat meine Erwartungen wirklich übertroffen.

Anfangs war ich etwas skeptisch, wie gut ein Gerät für den Hausgebrauch im Vergleich zu professionellen Behandlungen funktionieren würde. Aber die bequeme Haarentfernung zu Hause und die Kostenersparnis haben mich überzeugt, es zu versuchen.

Ich habe das Gerät zunächst an den Beinen und unter den Achseln verwendet, wobei ich mich an den empfohlenen Zeitplan in der Gebrauchsanweisung hielt. Die Behandlung selbst war erstaunlich angenehm. Jede Sitzung dauerte etwa 10 Minuten und war so praktisch, dass ich sie in meine Hautpflege-Routine einbauen konnte!

Schon nach drei Anwendungen konnte ich feststellen, dass der Haarwuchs zurückgeht. Die Haare wuchsen zwar nach, waren aber viel feiner und heller. Beim Nachwachsen sticht oder juckt es nicht!

Ich benutze das Gerät immer noch, in der Regel einmal im Monat. Dieses Ergebnis scheint dauerhaft zu sein!" -- von Trustpilot

4. DermRays Revive Skincare Laser für Anti-Aging, Strahlen wie nie zuvor

„Spürbare Straffung und Festigkeit. Ich bin 48 und habe im Laufe der Jahre verschiedene Anti-Aging-Behandlungen ausprobiert. Ich benutze das Revive-Gerät jetzt seit zwei Wochen jeden zweiten Tag, und ich kann bereits einen deutlichen Unterschied feststellen. Mein Gesicht fühlt sich straffer und glatter an, und ich kann einen Lifting-Effekt feststellen. Sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen!" – von DermRays.com

