DermRays lance sa boutique sur Amazon Allemagne pour une expérience d'achat améliorée

PLEASANTON, Californie, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DermRays est ravi d'annoncer le lancement de sa boutique Amazon Allemagne en octobre 2024, élargissant ainsi sa portée sur le marché européen. Après des ouvertures de magasins réussies aux États-Unis, au Japon et en France, cette nouvelle entreprise vise à offrir aux clients allemands une expérience d'achat plus rapide et plus pratique pour des produits de technologie de beauté de haute qualité.

Le magasin allemand propose une gamme d'appareils laser populaires, notamment les épilateurs V4S, V6S et V8S, ainsi que le laser S5 pour la revitalisation de la peau. Conformément à l'engagement de DermRays en matière de satisfaction de la clientèle, la boutique Amazon Allemagne offre la livraison gratuite, une garantie de remboursement de 90 jours et une garantie de 2 ans.

Pour rationaliser la logistique, DermRays a établi des entrepôts sur la côte est et la côte ouest des États-Unis, en France et en Asie. Dans un premier temps, la boutique allemande partagera ses stocks avec l'entrepôt d'Amazon France, mais il est prévu de créer un entrepôt dédié en Allemagne d'ici le début de l'année 2025, ce qui permettra d'améliorer encore les délais de livraison et la commodité pour les clients.

Alors que DermRays continue d'étendre sa présence sur le marché mondial des technologies de la beauté, les clients allemands peuvent s'attendre à une expérience d'achat améliorée et à un service rapide. Pour plus d'informations, veuillez consulter la nouvelle boutique sur Amazon Allemagne.

Vous trouverez ci-dessous de véritables commentaires de clients d'autres magasins :

1. DermRays V8S Diode Laser Hair Removal, 810 nm, résultats plus rapides, plus puissant

« J'utilise mon épilateur laser DermRays 3 jours par semaine depuis environ 5 semaines, et j'en suis absolument ravie ! Au départ, j'étais un peu sceptique en raison du prix, surtout par rapport aux appareils à lumière pulsée, mais cela a été un investissement fantastique. En quelques semaines seulement, mes jambes et mes bras sont plus douces et mes poils repoussent beaucoup plus lentement et plus finement.

Ce que j'aime le plus, c'est la douceur de l'appareil. Il n'y a pas de flashs intenses ni d'irritation de la peau, ce qui rend ma routine d'épilation vraiment confortable. De plus, elle est rapide et s'intègre parfaitement à ma vie trépidante, ce qui est un énorme avantage.

Je peux enfin abandonner ma routine de rasage hebdomadaire ! DermRays a changé ma façon de gérer l'épilation, j'aurais aimé le découvrir plus tôt. » -- de Amazon US

2. DermRays V6S Diode Laser Hair Removal, 1 064 nm, spécifiquement conçu pour les peaux foncées

« Cet épilateur dit semi-permanent est équipé d'une technologie que je n'avais jamais vue auparavant. Au lieu d'un flash comme l'offre l'IPL, c'est une lumière laser invisible à l'œil nu qui est émise.

Cela chauffe beaucoup moins l'appareil et ne nécessite plus le port de lunettes de protection. J'ai pu utiliser cet appareil pendant de nombreuses minutes, sans constater d'échauffement excessif du verre.

En termes d'utilisation, il est également un peu différent de l'IPL. Au lieu d'émettre des flashs, l'appareil fonctionne en continu et il suffit de le faire glisser sur la zone à épiler. De plus, il est possible d'être plus régulier dans les séances : jusqu'à 3 par semaine, alors que l'IPL nécessite des pauses de 2 semaines.

Bref, beaucoup d'avantages pour cette technologie, et ce sans perdre en efficacité.

En revanche, je n'ai pas encore constaté une efficacité supérieure à celle de l'IPL. J'ai essayé sur la barbe, et je n'ai pas eu de résultats, comme avec l'IPL.

Pour les poils moins profonds, le résultat est à peu près le même. » -- d'Amazon France

3. DermRays V4S Diode Laser Hair Removal, 810 nm, spécialement conçu pour les peaux sensibles

« J'ai commencé à utiliser DermRays V4S il y a environ deux mois et je suis satisfaite des résultats. En tant que personne ayant lutté contre les poils indésirables pendant des années, j'étais à la recherche d'une solution fiable et efficace que je pourrais utiliser à la maison. DermRays V4S a vraiment dépassé mes attentes.

Au départ, j'étais un peu sceptique quant à l'efficacité d'un appareil à domicile par rapport aux traitements professionnels. Cependant, la commodité de l'épilation à domicile et les économies réalisées m'ont convaincue d'essayer.

J'ai commencé par utiliser l'appareil sur mes jambes et mes aisselles, en suivant le programme recommandé dans le manuel du consommateur. Le traitement lui-même était étonnamment confortable. Chaque séance dure environ 10 minutes, ce qui est assez pratique pour s'intégrer à ma routine de soins de la peau !

Après seulement trois séances, j'ai commencé à remarquer une réduction de la croissance des poils. Les poils ont effectivement repoussé, mais ils étaient beaucoup plus fins et légers. Et je n'ai jamais ressenti de piqûres ou de démangeaisons !

Je continue à l'utiliser et je l'utilise en fait une fois par mois maintenant. Je peux voir que le résultat permanent est prometteur ! » -- de Trustpilot

4. DermRays Revive Skincare Laser pour l'anti-âge, brillez comme jamais auparavant

« Lifting et fermeté notables. J'ai 48 ans et j'ai essayé plusieurs traitements anti-âge au fil des ans. J'utilise l'appareil Revive tous les deux jours depuis deux semaines et je vois déjà une différence notable. Mon visage est plus ferme, plus lisse et j'observe un effet lifting. Je peux être satisfaite des résultats jusqu'à présent ! » -- de DermRays.com

Trouvez tous les magasins de DermRays :

Amazon US

Amazon France

Amazon Allemagne

Amazon Japon

Boutique officielle de la marque

Facebook : @dermraysofficial

Instagram : @dermrays_global YouTube : @DermRays

TikTok : @dermrays.official

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=npv4qnrPOQE