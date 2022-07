Des chercheurs de Mars Petcare développent une nouvelle évaluation de la qualité de vie pour évaluer le bien-être des chiens

L'étude publiée dans Scientific Reports examine une nouvelle approche fondée sur les données pour mesurer et quantifier le bien-être canin

LEICESTER, Angleterre, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Des chercheurs de Mars Petcare, dont le Waltham Petcare Science Institute et le Banfield Pet Hospital®, ont développé une évaluation de la qualité de vie (Quality of Life - QoL) qui permet d'évaluer la santé et le bien-être des chiens. L'évaluation est basée sur un questionnaire de 32 points permettant aux propriétaires d'animaux de décrire les comportements et l'activité de leur chien. Une fois traités, les résultats de ce questionnaire fournissent une perspective multidimensionnelle de la santé et du bien-être du chien, englobant des domaines tels que le niveau d'énergie, le bonheur, la mobilité, la sociabilité et l'appétit. Une nouvelle étude publiée dans Scientific Reports confirme la validité de cette évaluation de la qualité de vie pour mesurer et quantifier la santé et le bien-être canin.

« Le bien-être est un point crucial pour les propriétaires de chiens comme pour les professionnels vétérinaires », a déclaré Nefertiti Greene, présidente, Science & Diagnostics, Mars Petcare. « Cette évaluation nous permettra de saisir de manière cohérente les données relatives à la santé et au bien-être des chiens, lesquelles ont prouvé fournir des informations scientifiquement validées sur la santé des animaux de compagnie, faisant ainsi progresser notre objectif : A BETTER WORLD FOR PETS » (un monde meilleur pour les animaux de compagnie).

Dans l'article , la validité de l'évaluation a été étudiée en comparant les résultats de l'enquête auprès des propriétaires aux dossiers médicaux des chiens étudiés par Banfield. À titre d'exemple, les scores relatifs à l'énergie et à la mobilité étaient plus faibles chez les chiens souffrant d'arthrose ; les scores relatifs à la sociabilité et au bonheur étaient plus faibles avec le vieillissement du chien et la présence de maladies chroniques ; et les scores relatifs à l'appétit étaient plus faibles chez les chiens souffrant de maladies dentaires chroniques. Les résultats de l'étude suggèrent également que cette évaluation permet d'identifier un malaise général qui aurait pu passer inaperçu alors que le chien souffre d'une douleur sous-jacente qui n'est pas toujours facilement identifiable.

« Du point de vue des vétérinaires, l'évaluation QoL fournira des informations précieuses sur la manière dont les soins vétérinaires peuvent contribuer à améliorer les résultats des animaux de compagnie », a expliqué Jennifer Welser, docteure en médecine vétérinaire, diplômée de l'American College of Veterinary Ophthalmologists, médecin en chef de Mars Veterinary Health. « Sur la base de ces informations, nous avons la possibilité de comprendre quels traitements et interventions ont un impact positif sur la santé et le bien-être des animaux de compagnie et d'améliorer la communication avec les propriétaires d'animaux sur la santé de leur animal. »

En attendant une validation plus poussée, cette évaluation de la qualité de vie pourra servir de base aux outils numériques destinés à aider les propriétaires de chiens et les équipes vétérinaires à mieux suivre le bien-être des chiens tout au long de leur vie.

Pour plus d'informations sur l'évaluation et l'étude, consultez le site https://www.nature.com/articles/s41598-022-16315-y .

À propos de l'évaluation et de l'étude QoL

· Le questionnaire QoL quantifie la santé et le bien-être du chien dans cinq domaines pendant la journée et trois domaines pendant les repas. Les domaines diurnes sont classés comme suit : énergie (niveau d'activité du chien), mobilité (capacité mécanique sous-jacente), détente (calme général et absence de peur et d'inquiétude), joie (absence de comportement triste et déprimé) et sociabilité (comportement affectueux et aimant envers les propriétaires et les autres animaux de compagnie). Les domaines liés au repas sont classés comme suit : détente (comportement calme au moment du repas, comme en témoigne l'absence de stress), intérêt (intérêt et excitation pour le repas) et satisfaction (mesure dans laquelle le chien est rassasié ou satisfait après le repas).

· L'objectif de l'étude était de développer une évaluation complète de la qualité de vie des chiens qui puisse servir à un large éventail d'applications et se prêter à une collecte de données à grande échelle.

· Les données de 2813 chiens ont été utilisées pour développer l'évaluation de la qualité de vie QoL, ce qui en fait la plus importante étude de ce type à ce jour et garantit que cette dernière est utilisable pour l'ensemble de la population canine.

À propos de Mars Petcare

Chez Mars Petcare , nous avons un objectif : A BETTER WORLD FOR PETS™ (un monde meilleur pour les animaux de compagnie). Grâce à des soins vétérinaires exhaustifs, à la nutrition, à des programmes révolutionnaires en matière de diagnostic, de surveillance de la santé, de tests ADN et de bien-être des animaux, nous aidons les animaux de compagnie dans plus de 130 pays. Depuis des décennies, nous soutenons la recherche sur l'incroyable science de l'interaction homme-animal au Waltham Petcare Science Institute , où les scientifiques découvrent d'importantes avancées en matière de santé et de bien-être des animaux de compagnie. Mars Petcare fait partie de Mars, Incorporated , une entreprise familiale internationale dont l'objectif est de devenir durable en une génération . Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos du Waltham Petcare Science Institute

Waltham est le centre scientifique de Mars Petcare. Nos équipes de recherche travaillent sur de multiples disciplines telles que les besoins nutritionnels des animaux de compagnie, le microbiome des chiens et des chats, les biomarqueurs de la santé et des maladies, et le comportement alimentaire. Nous soutenons également la recherche en partenariat avec des organisations du monde entier pour comprendre comment notre relation avec les animaux de compagnie peut aider les animaux et leurs propriétaires à vivre ensemble une vie saine et heureuse. Les connaissances générées à Waltham sont essentielles pour donner vie à l'objectif de Mars Petcare : A BETTER WORLD FOR PETS (un monde meilleur pour les animaux de compagnie). Nous sommes fiers de partager nos importantes découvertes avec la communauté scientifique, permettant ainsi aux animaux de compagnie du monde entier de bénéficier de notre travail. Depuis notre premier article scientifique paru il y a plus de 50 ans, nous avons partagé notre expertise par le biais de plus de 1700 publications, dont plus de 600 articles de journaux approuvés par des pairs. En outre, nos chercheurs collaborent avec certains des scientifiques vétérinaires et nutritionnistes les plus renommés au monde. Pour en savoir plus, consultez le site Waltham.com .

À propos de Banfield Pet Hospital®

Le Banfield Pet Hospital a été fondé à Portland, Oregon, en 1955 et est aujourd'hui un pionnier des soins vétérinaires préventifs avec plus de 1 000 cliniques vétérinaires généralistes réparties dans 42 États, à Washington D.C., à Porto Rico et au Mexique. Plus de 3 600 vétérinaires chez Banfield s'engagent à fournir des soins vétérinaires de haute qualité à plus de trois millions d'animaux de compagnie par an. Banfield recueille les données de chacune de ces consultations dans le plus grand système de dossiers médicaux vétérinaires électroniques des États-Unis. Notre objectif est d'être au service des animaux de compagnie, des personnes et de la société. En tant que membre de la famille de cabinets Mars Veterinary Health, Banfield s'engage à poursuivre son objectif « A BETTER WORLD FOR PETS® » (un monde meilleur pour les animaux de compagnie), car les animaux de compagnie rendent le monde meilleur pour chacun d'entre nous. Les journalistes souhaitant obtenir des informations complémentaires sont invités à contacter la ligne d'assistance aux médias : (888) 355-0595.

À propos de Mars Veterinary Health

Mars Veterinary Health est une division mondiale de Mars Petcare, forte de plus de 70 000 collaborateurs, qui se consacre à la fourniture de soins de santé de haute qualité pour les animaux de compagnie afin de promouvoir son objectif collectif : A BETTER WORLD FOR PETS (un monde meilleur pour les animaux de compagnie). Le réseau de Mars Veterinary Health gère plus de 2 500 cliniques vétérinaires et laboratoires de diagnostic dans le monde entier, plaçant les animaux de compagnie, les personnes et la planète au premier plan. Le réseau Mars Veterinary Health inclut les associés d'AniCura, Antech, Asia Veterinary Diagnostics, Banfield, BluePearl, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES et VSH qui font preuve de compassion et d'expertise en permettant plus de 25 millions de consultations vétérinaires chaque année.

Pour en savoir plus, consultez marsveterinary.com . Les journalistes souhaitant obtenir des informations complémentaires sont invités à contacter [email protected] .

