Mars Petcare-Forscher entwickeln neuen Lebensqualitäts-Test zur Beurteilung des Wohlbefindens von Hunden

Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie untersucht einen neuen datengestützten Ansatz zur Messung und Quantifizierung des Wohlbefindens von Hunden

LEICESTER, England, 29. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Forscher von Mars Petcare, einschließlich des Waltham Petcare Science Institute und des Banfield Pet Hospital®, entwickelten eine Bewertung der Lebensqualität, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden beurteilt. Die Bewertung basiert auf einem 32 Punkte umfassenden Fragebogen, in dem die Tierhalter über das Verhalten und die Aktivität ihres Hundes berichten. Die Auswertung der Umfrageergebnisse liefert ein facettenreiches Bild der Gesundheit und des Wohlbefindens eines Hundes, das Bereiche wie Energielevel, Zufriedenheit, Mobilität, Kontaktfreudigkeit und Appetit abdeckt. Eine neue Studie, die in Scientific Reports veröffentlicht wurde, untermauert die Gültigkeit dieser Bewertung der Lebensqualität zur Messung und Quantifizierung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Hunden.

„Das Wohlbefinden steht für Hundebesitzer und Tierärzte gleichermaßen im Mittelpunkt", sagte Nefertiti Greene, President, Science & Diagnostics, Mars Petcare. „Diese Bewertung wird es uns ermöglichen, konsequent Daten über die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden zu erfassen, die nachweislich wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über die Gesundheit von Haustieren liefern und damit letztlich unseren Zweck fördern: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE."

In dem Papier wurde die Validität der Bewertung untersucht, indem die Ergebnisse der Besitzerbefragung mit den medizinischen Aufzeichnungen der untersuchten Hunde von Banfield verglichen wurden. So waren beispielsweise die Werte für Energie und Mobilität bei Hunden mit Osteoarthritis geringer, die Werte für Geselligkeit und Zufriedenheit sanken mit zunehmendem Lebensalter des Hundes und dem Vorhandensein chronischer Krankheiten, und die Appetitwerte waren bei Hunden mit chronischen Zahnerkrankungen geringer. Die Ergebnisse der Studie deuten auch darauf hin, dass mit dieser Bewertung ein allgemeines Unwohlsein erkannt werden kann, das andernfalls unentdeckt geblieben wäre, wenn ein Hund an zugrundeliegenden Schmerzen leidet, die möglicherweise nicht leicht zu erkennen sind.

„Aus der Sicht eines Tierarztes wird die Bewertung der Lebensqualität wertvolle Informationen darüber liefern, wie die tierärztliche Versorgung dazu beitragen kann, die Lebensqualität von Haustieren zu verbessern", sagte Jennifer Welser, DVM, DACVO, Chief Medical Officer, Mars Veterinary Health. „Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse können wir verstehen, welche Behandlungen und Maßnahmen sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren auswirken und die Kommunikation mit den Tierhaltern über die Gesundheit ihrer Tiere verbessern."

Bis zur weiteren Validierung kann diese Bewertung der Lebensqualität als Grundlage für digitale Hilfsmittel dienen, mit denen Hundebesitzer und Tierärzte das Wohlbefinden ihres Hundes in allen Lebensphasen besser verfolgen können.

Weitere Informationen über die Bewertung und die Studie finden Sie unter: https://www.nature.com/articles/s41598-022-16315-y .

Informationen zur Bewertung der Lebensqualität und zur Studie

Der Fragebogen zur Lebensqualität misst die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden in fünf Bereichen am Tag und drei Bereichen während der Mahlzeiten. Die Tagesbereiche werden als energisch (Aktivitätsniveau des Hundes), beweglich (zugrundeliegende motorische Fähigkeiten), entspannt (allgemeine Gelassenheit und Abwesenheit von Angst und Sorgen), fröhlich (Abwesenheit von traurigem und deprimiertem Verhalten) und gesellig (liebevolles Verhalten gegenüber Besitzern und anderen Haustieren) eingestuft. Die Bereiche während der Mahlzeit werden als entspannt (ruhiges Verhalten rund um die Mahlzeit, das sich durch Abwesenheit von Stress zeigt), interessiert (Interesse und Aufregung für die Mahlzeit) und zufrieden (Ausmaß, in dem der Hund nach der Mahlzeit satt oder zufrieden ist) klassifiziert.

Ziel der Studie war es, eine umfassende Bewertung der Lebensqualität von Hunden zu entwickeln, die für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet ist und sich für eine groß angelegte Datenerhebung eignet.

war es, eine umfassende Bewertung der Lebensqualität von Hunden zu entwickeln, die für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet ist und sich für eine groß angelegte Datenerhebung eignet. Für die Entwicklung der Lebensqualitätsbewertung wurden Daten von 2813 Hunden herangezogen, was sie zur bisher größten Studie dieser Art macht und sicherstellt, dass die Bewertung für die Verwendung in der allgemeinen Hundepopulation geeignet ist.

Informationen zu Mars Petcare

Bei Mars Petcare haben wir ein Ziel: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE™. Durch umfassende tierärztliche Versorgung, Ernährung, bahnbrechende Programme in den Bereichen Diagnostik, tragbare Gesundheitsüberwachung, DNA-Tests und Tierschutz helfen wir Haustieren in mehr als 130 Ländern. Seit Jahrzehnten unterstützen wir die Erforschung der unglaublichen Wissenschaft der Interaktion zwischen Mensch und Tier am Waltham Petcare Science Institute , wo Wissenschaftler wichtige Fortschritte auf dem Gebiet der Gesundheit und des Wohlbefindens von Haustieren erzielen. Mars Petcare ist Teil von Mars, Incorporated , einem globalen Unternehmen in Familienbesitz, das sich Nachhaltigkeit innerhalb einer Generation zum Ziel gesetzt hat. Folgen Sie uns auf Instagram und LinkedIn .

Informationen zum Waltham Petcare Science Institute

Waltham ist das wissenschaftliche Zentrum für Mars Petcare. Unsere Forschungsteams befassen sich mit verschiedenen Themen wie dem Nährstoffbedarf von Haustieren, dem Mikrobiom von Hunden und Katzen, Biomarkern für Gesundheit und Krankheit und dem Fütterungsverhalten. Wir unterstützen auch die Forschung in Zusammenarbeit mit Organisationen auf der ganzen Welt, um herauszufinden, wie unsere Beziehung zu Haustieren dazu beitragen kann, dass sowohl Haustiere als auch ihre Besitzer ein gesundes, glückliches Leben führen können. Das in Waltham erworbene Wissen ist von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele von Mars Petcare: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE. Wir sind stolz darauf, unsere wichtigsten Erkenntnisse mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen, damit Haustiere in aller Welt von unserer Arbeit profitieren können. Seit unserer ersten wissenschaftlichen Veröffentlichung vor über 50 Jahren haben wir unser Fachwissen in mehr als 1700 Veröffentlichungen weitergegeben, darunter mehr als 600 von Fachleuten begutachtete Zeitschriftenartikel. Darüber hinaus arbeiten unsere Forscher mit einigen der weltweit renommiertesten Veterinär- und Ernährungswissenschaftler zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter Waltham.com .

Informationen zu Banfield Pet Hospital®

Banfield Pet Hospital wurde 1955 in Portland, Oregon, gegründet und ist heute mit mehr als 1.000 allgemeinen Tierkliniken in 42 Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und Mexiko ein Pionier in der präventiven tierärztlichen Versorgung. Mehr als 3600 Banfield-Tierärzte engagieren sich für eine qualitativ hochwertige tierärztliche Versorgung von jährlich über drei Millionen Haustieren. Banfield sammelt Daten von jedem dieser Besuche im größten elektronischen Veterinärsystem der Vereinigten Staaten. Unser Ziel ist es, für Haustiere, Menschen und die Gesellschaft da zu sein. Als Teil der Mars Veterinary Health-Praxisfamilie hat sich Banfield seinem Ziel EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE® verpflichtet, denn Haustiere machen eine bessere Welt für uns. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die Medien-Hotline: (888) 355-0595.

Informationen zu Mars Veterinary Health

Mars Veterinary Health ist ein globaler Geschäftsbereich innerhalb von Mars Petcare - mit mehr als 70.000 Mitarbeitern - der sich der Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung für Haustiere widmet, um den gemeinsamen Zweck zu fördern: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE. Das Netzwerk von Mars Veterinary Health betreibt mehr als 2500 Tierkliniken und Diagnoselabore auf der ganzen Welt, wobei Haustiere, Menschen und der Planet an erster Stelle stehen. Zum Netzwerk von Mars Veterinary Health gehören Mitarbeiter von AniCura, Antech, Asia Veterinary Diagnostics, Banfield, BluePearl, Linnaeus, Mount Pleasant, VCA, VES und VSH, die mit mehr als 25 Millionen Tierarztbesuchen pro Jahr Mitgefühl und Fachwissen beweisen.

Erfahren Sie mehr unter marsveterinary.com . Medien, die weitere Informationen wünschen, werden gebeten, sich an folgende Adresse zu wenden: [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1868201/Mars_Petcare_Logo.jpg

SOURCE Mars Petcare