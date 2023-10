Des chercheurs en IA de premier plan rejoignent l'équipe internationale de Style3D, renforçant sa capacité d'innovation dans la simulation 3D et les technologie de l'IA

HONG KONG, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Style3D, l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques 3D dans le secteur mondial de la mode, a récemment élargi son équipe de recherche interdisciplinaire et collaborative en accueillant deux chercheurs en IA de premier plan. Cette décision stratégique s'aligne sur l'objectif de Style3D de renforcer son équipe de premier plan, qui vise à repousser les limites de la simulation 3D et de la technologie d'IA dans la mode numérique. En outre, ce mouvement implique la création de StyleU Lab, qui opère maintenant à Salt Lake City dans l'Utah.

Les deux « chercheurs en IA appliqué à la simulation graphique » qui ont rejoint l'équipe de Style3D sont :

M. Yin Yang, professeur agrégé au John and Marcia Price College of Engineering de l'Université de l'Utah. M. Yang est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université du Texas à Dallas, où il a reçu le prix David E. Daniel Fellowship. Parmi les autres récompenses notables figurent le prix CRII de la National Science Foundation (NSF) 2015 et le prix NSF CAREER 2019.

M. Chenfanfu Jiang, professeur agrégé au département de mathématiques de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Après avoir obtenu des reconnaissances de premier plan en informatique, y compris le prix CRII 2018 de la National Science Foundation (NSF) et le prix NSF CAREER 2020, M. Jiang a publié plus d'une centaine d'articles dans des conférences et des revues internationales de premier plan, avec plus de 3 900 citations et un indice H de 34.

Eric Liu, fondateur et CEO de Style3D, a déclaré que Style3D a depuis sa création au coeur de son ADN la recherche appliquée & l'innovation pour le secteur du textile et de la mode. depuis sa création et a continuellement renforcé ses capacités technologique au fil des ans. Il et les ressources technologiques les plus remarquables existantes à ce jour dans le monde. construire des technologies de simulation et d'IA de pointe et promouvoir conjointement le développement et l'application de l'infographie dans le domaine de la mode.

« L'Institut de recherche Style3D s'est engagé à apporter plus d'innovation dans la technologie et l'application de l'infographie. Avec l'arrivée de StyleU Lab et l'arrivée de deux nouveaux chercheurs en IA de première classe, notre objectif est de propulser les ressources et l'expertise de Style3D afin d'explorer davantage la simulation haute performance de physique en temps réel et les modèles d'IA générative, en rapprochant le monde universitaire et l'industrie tout en libérant la simulation la plus performante et le plein potentiel commercial de l'IA », a déclaré M. Huamin Wang, scientifique en chef et directeur de l'Institut de recherche Style3D.

Présentation de StyleU Lab, une centrale de R&D conçue pour catalyser l'innovation dans la mode numérique

StyleU Lab, à l'avant-garde pour définir l'avenir de la mode et inspirer la prochaine génération de designers, fusionne la technologie informatique de pointe et la science des matériaux pour révolutionner la création. S'appuyant sur le travail de pionnier d'éminents chercheurs en infographie et sur des études pertinentes dans ce domaine, cette fondation combine expertise et ressources de R&D afin de repousser les limites de la modélisation 3D dans le domaine de la mode numérique. Notre objectif est de donner à une nouvelle génération de professionnels de l'industrie les moyens d'exploiter des possibilités numériques dans le secteur de la mode.

Avec l'ambition de montrer le chemin de la simulation physique en temps réel et de l'animation générée par l'IA pour la mode, Style3D recherche activement plus de collaborations avec des chercheurs et des professionnels de l'industrie pour révolutionner ensemble la mode numérique.

Nous recrutons maintenant ! Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : https://styleu.cs.utah.edu/recruiting.html .

