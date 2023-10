Top-Informatiker verstärken das globale Dream Team von Style3D und erhöhen die Innovationskraft im Bereich 3D-Simulation und KI-Technologie

HONGKONG, 19. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Style3D, ein führender Anbieter von 3D-digitalen Lösungen für die globale Modeindustrie, hat vor Kurzem sein kollaboratives interdisziplinäres Forschungsteam um zwei Top-Informatiker erweitert. Diese strategische Entscheidung steht im Einklang mit dem Ziel von Style3D, sein Dream Team zu verstärken, das die Grenzen der 3D-Simulation und der KI-Technologie in der digitalen Mode erweitern will. Darüber hinaus beinhaltet dieser Schritt die Gründung von StyleU Lab, das ab sofort in Salt Lake City, Utah, tätig ist.

Die beiden „Graphics Masters", die dem Dream-Team von Style3D beigetreten sind, sind:

Dr. Yin Yang, Associate Professor am John und Marcia Price College of Engineering, University of Utah. Dr. Yang hat einen Doktortitel in Informatik von der University of Texas in Dallas, wo er mit dem David E. Daniel Fellowship Award ausgezeichnet wurde. Weitere bemerkenswerte Auszeichnungen sind der CRII Award der National Science Foundation (NSF) 2015 und der CAREER Award der NSF 2019.

Dr. Chenfanfu Jiang, Associate Professor am Department of Mathematics an der University of California, Los Angeles (UCLA). Dr. Jiang hat Top-Auszeichnungen in Information erhalten, darunter den CRII Award 2018 der National Science Foundation (NSF) und den CAREER Award 2020. Dr. Jiang hat mehr als hundert Beiträge in hochrangigen internationalen Konferenzen und Zeitschriften veröffentlicht, mit einer Zitationszahl (citation count) von mehr als 3900 und einem H-Index von 34.

Eric Liu, Gründer und CEO von Style3D, erklärte, dass Style3D seit seiner Gründung mit technologischen Genen ausgestattet ist und seine technischen Fähigkeiten im Laufe der Jahre kontinuierlich ausgebaut hat. Er hofft, die herausragendsten Talente und technologischen Ressourcen der Welt zusammenzubringen, weltweit führende Simulations- und KI-Technologien zu entwickeln und gemeinsam die Entwicklung und Anwendung von Computergrafiken im Modebereich zu fördern.

„Das Style3D Research Institute setzt sich für weitere Innovationen in der Technologie und Anwendung von Computergrafiken ein. Mit StyleU Lab und zwei weiteren Weltklasse-Informatikern ist es unser Ziel, die Ressourcen und das Know-how von Style3D für die weitere Erforschung von Hochleistungs-Echtzeit-Physikalische-Simulation und generativen KI-Modellen zu nutzen, und so eine Brücke zwischen Wissenschaft und Industrie zu schlagen, um das volle kommerzielle Potenzial von Hochleistungssimulationen und KI auszuschöpfen", sagte Dr.Huamin Wang, Chief Scientist und Director des Style3D Research Institute.

Wir stellen vor: StyleU Lab – ein F&E-Powerhouse zur Förderung von Innovationen in der digitalen Mode

StyleU Lab steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Zukunft der Mode zu definieren und die nächste Generation von Designern zu inspirieren. StyleU Lab vereint modernste Computertechnologie und Materialwissenschaft, um den Schöpfungsprozess von Mode zu revolutionieren. Diese Einrichtung nutzt die bahnbrechende Arbeit von Wissenschaftlern im Bereich Computergrafik sowie relevante Studien auf diesem Gebiet und kombiniert Fachwissen und F&E-Ressourcen, um die Grenzen der 3D-Modellierung im Bereich der digitalen Mode zu erweitern. Unser Ziel ist es, eine neue Generation von Fachleuten in der Modeindustrie mit den digitalen Möglichkeiten vertraut zu machen.

Mit dem Ziel, bei der Echtzeit-Physikalische-Simulation und der KI-generierten Animation für Mode führend zu sein, sucht Style3D aktiv nach weiteren Kooperationen mit Forschern und Fachleuten aus der Industrie, um gemeinsam die digitale Mode zu revolutionieren.

Wir stellen ein! Weitere Informationen finden Sie auf https://styleu.cs.utah.edu/recruiting.html.

