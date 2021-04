Des entreprises du domaine des technologies médicales en pleine expansion gagnent en agilité et en rapidité grâce aux solutions cliniques de Veeva MedTech

Gala Therapeutics, Inari Medical et Lumicell modernisent leurs opérations de recherche pour gérer la complexité croissante des essais et améliorer la conformité

BARCELONE, Espagne, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- La complexité croissante des essais cliniques dans le domaine des technologies médicales et l'évolution des réglementations telles que les directives européennes RDM et RDIV exigent une collecte et une analyse des données à une échelle beaucoup plus grande. Pour mieux gérer les données et accélérer la mise sur le marché, un nombre croissant d'entreprises de dispositifs et de diagnostics en pleine expansion adoptent les solutions Veeva MedTech. Gala Therapeutics, Inari Medical et Lumicell utilisent des applications de la suite Veeva MedTech Vault Clinical Suite de Veeva Systems (NYSE: VEEV) pour mener et gérer les essais tout en restant prêts pour une inspection.

Les solutions Veeva MedTech réunissent contenu et processus pour simplifier l'exécution des essais et garantir la conformité. Pour le secteur des technologies médicales, l'adoption d'applications cliniques avancées est une étape fondamentale pour répondre aux exigences et réglementations uniques en matière de données et permettre un développement plus rapide des produits.

Gala Therapeutics unifie ses services cliniques sur une seule plateforme Cloud

Gala Therapeutics se concentre sur le développement de traitements pour les patients atteints de maladies pulmonaires. Société à croissance rapide disposant d'un vaste portefeuille de produits innovants avant leur mise sur le marché, Gala avait besoin de moyens plus efficaces et plus connectés pour gérer les essais cliniques. L'entreprise utilise la suite Vault Clinical pour élaborer rapidement des études, rationaliser les processus d'essais cliniques et se préparer aux inspections.

« Veeva MedTech offre une plateforme qui nous accompagnera dans le développement de nouveaux produits et dans notre expansion sur les marchés mondiaux », a déclaré James Stambaugh, vice-président senior des affaires cliniques et de la stratégie chez Gala Therapeutics. « Le fait de pouvoir effectuer des essais de bout en bout sur un système connecté offre la visibilité et le contrôle nécessaires pour accélérer le cycle de vie total de nos produits. »

Inari Medical modernise la gestion des dossiers permanents des essais

Pionnier dans la conception de dispositifs de thrombectomie veineuse, Inari Medical a adopté Veeva Vault eTMF pour aligner les parties prenantes tout en améliorant la visibilité et le contrôle des documents de l'étude grâce à un système moderne de dossiers permanents des essais électroniques (eTMF). Désormais, Inari Medical peut gérer les documents en temps réel et veiller à la préparation des inspections. Grâce à une surveillance plus efficace des essais cliniques, l'entreprise est prête à aider davantage de patients avec son portefeuille de preuves en constante augmentation.

« Veeva Vault eTMF nous permet de gérer les documents d'étude efficacement et avec un haut niveau de qualité », a déclaré Keith Hebert, directeur principal de la recherche clinique chez Inari Medical. « Nous disposons désormais d'un système qui offre précision et rapidité pour répondre à nos besoins en matière de preuves. »

Lumicell améliore l'efficacité des essais cliniques

Leader en matière de diagnostic innovant dans le domaine de la chirurgie des cancers guidée par l'image, Lumicell travaille avec divers sites de recherche et des grands centres médicaux universitaires pour mener des essais cliniques. Avec plusieurs études arrivant au stade décisif, Lumicell souhaitait réduire la complexité et rationaliser la collaboration avec les partenaires. La société a choisi Veeva Vault CDMS pour accélérer les délais de l'étude et Vault eTMF pour permettre une gestion active des dossiers permanents des essais.

« Nous avions besoin de flexibilité pour pouvoir construire des études comme nous le voulions et les mettre en place rapidement », a déclaré Hetvi Patel, associé principal aux essais cliniques chez Lumicell. « Les solutions Veeva MedTech nous aident à rationaliser les processus avec un meilleur contrôle, améliorant ainsi la conformité des données cliniques et des opérations. »

« Les petites et moyennes entreprises dans le domaine des technologies médicales sont à l'origine d'incroyables innovations dans le domaine des soins de santé », a déclaré Kevin Liang, directeur principal de la stratégie clinique chez Veeva MedTech. « Nous sommes fiers de nous associer à ces entreprises en pleine expansion pour leur offrir des solutions flexibles et agiles qui augmentent l'efficacité dans l'écosystème des essais cliniques. »

Veeva MedTech fournit des suites unifiées d'applications Cloud, notamment les suites Vault Clinical, Vault Quality, Vault Regulatory, Vault Medical, et Vault Commercial pour que les entreprises dans le domaine des technologies médicales puissent gérer le débit des données et le contenu réglementé tout au long du cycle de vie du produit.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva MedTech, visitez le site : veeva.com/MedTech

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite des clients, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'information, consultez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par la société pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Il est disponible sur le site web de la société à l'adresse veeva.com dans la section Investisseurs, et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

Contact :

Deivis Mercado

Veeva Systems

925-226-8821

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

https://www.veeva.com



SOURCE Veeva Systems