Veeva Vault QMS fügt Feldaktionen und Rückrufmanagement für die Medizintechnik hinzu

Neue Funktionen verbessern die Überwachung, Aktualität und Genauigkeit von Vor-Ort-Maßnahmen zur Gewährleistung von Produktqualität und Patientensicherheit

BARCELONA, Spanien, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute die Erweiterung von Veeva Vault QMS bekannt gegeben, mit der neue Funktionen für die Verwaltung von Feldaktionen und Produktrückrufen im medizinischen Bereich hinzugefügt werden. Die neuen Funktionen ermöglichen Übersicht, Aktualität und Genauigkeit während des gesamten Vor-Ort-Einsatzes, von der Problemerkennung, Bewertung, Planung, Durchführung und Überwachung bis zum Abschluss.

„Unsere Partnerschaft mit Veeva MedTech hat es uns ermöglicht, bei den QMS-Funktionen von Veeva Vault eng zusammenzuarbeiten", so Matt Roberts, leitender Direktor für Qualitätssysteme bei Teleflex. „Die Einführung von Feldaktionen und die nahtlose Verknüpfung mit verwandten QMS-Elementen wird uns helfen, Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und unsere Kunden besser zu bedienen."

Als vollständig integrierter Teil des Vault QMS sind die Feldaktionen und das Rückrufmanagement nahtlos mit angrenzenden Qualitätsprozessen verbunden, wie z. B. der Bearbeitung von Beschwerden, dem Qualitätsrisikomanagement, CAPA und der Änderungskontrolle. Dadurch verringert sich die Notwendigkeit einer manuellen Transkription oder Integration, was die Aktualität und Genauigkeit verbessert.

„Das Management von Feldaktionen erfordert eine komplexe Koordination von funktionsübergreifenden Teams und Daten, sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Organisation", so Vishaka Rajaram, leitender Direktor für Qualitätsstrategie bei Veeva MedTech. „Durch die enge Zusammenarbeit mit der Industrie, um deren Bedürfnisse zu verstehen, bietet Veeva Vault QMS eine optimierte Möglichkeit für Medizintechnikunternehmen, die Agilität in einem Prozess zu verbessern, der für die Produktqualität und Patientensicherheit entscheidend ist."

Weitere Informationen über die neuen Funktionen finden Sie unter veeva.com/medtech/VaultQMS.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen zu Veeva Vault Quality besuchen Sie: veeva.com/VaultQualityforMedTech

Verbinden Sie sich mit Veeva MedTech auf LinkedIn:linkedin.com/company/veeva-medtech

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Juli 2024 endenden Zeitraum, das Sie unter hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

Kontakt:

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg