Des gains d'efficacité considérables dans la prise en charge des cas sont constatés suite au lancement récent d'une solution d'IA générative pour les sciences de la vie

Advanced Intake™ démontre jusqu'à 65 % de gains d'efficacité dans la prise en charge des cas défavorables et 90 % de précision et de qualité dans l'extraction des données

BOSTON, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , société technologique innovante spécialisée dans les sciences de la vie et créatrice de LifeSphere® , a révélé aujourd'hui des détails sur sa solution Advanced Intake alimentée par LifeSphere NavaX, le moteur informatique cognitif avancé de nouvelle génération de la société. Advanced Intake automatise la collecte des données de sécurité et les flux de travail en aval.

Face à l'explosion des volumes de données provenant de sources multiples et diverses, Advanced Intake s'appuie sur les dernières technologies d'automatisation intelligente, notamment l'IA générative et les grands modèles de langage (LLM), pour révolutionner la collecte des événements indésirables (EI).

Comme l'ont démontré les premiers projets pilotes, Advanced Intake permet des gains d'efficacité allant jusqu'à 65 % et une précision et une qualité d'extraction des données de 90 %.

Advanced Intake est doté d'une fonction d'extraction dynamique des données, ce qui signifie que le système peut traiter intelligemment les formulaires, quels que soient leur nombre, leurs variations ou leurs incohérences de formatage. Grâce à l'extraction dynamique des données, aucune configuration des formulaires n'est nécessaire. Le processus manuel traditionnel de traitement des dossiers, qui était auparavant nécessaire pour tenir compte de la variabilité, est révolutionné par Advanced Intake, ce qui accroît l'efficacité du traitement global des données relatives aux dossiers d'AE.

Les sociétés qui tirent parti du système Advanced Intake bénéficient d'avantages supplémentaires, notamment :

Accès à des innovations de pointe - les sociétés qui cherchent à tirer parti de l'automatisation, de l'IA générative et des grands modèles de langage (LLM) dans des contextes commerciaux importants ont désormais accès à Advanced Intake afin d'obtenir des résultats tangibles.

- les sociétés qui cherchent à tirer parti de l'automatisation, de l'IA générative et des grands modèles de langage (LLM) dans des contextes commerciaux importants ont désormais accès à Advanced Intake afin d'obtenir des résultats tangibles. Intégration optimisée - intégration d'Advanced Intake dans les bases de données de sécurité existantes grâce à une architecture ouverte et à des intégrations transparentes avec des systèmes de sécurité tiers. Ainsi, même si les sociétés n'utilisent pas LifeSphere MultiVigilance , elles peuvent bénéficier d'Advanced Intake.

- intégration d'Advanced Intake dans les bases de données de sécurité existantes grâce à une architecture ouverte et à des intégrations transparentes avec des systèmes de sécurité tiers. Ainsi, même si les sociétés n'utilisent pas , elles peuvent bénéficier d'Advanced Intake. Déploiement accéléré dans les 6 à 8 mois - la valeur est dérivée plus tôt grâce à un processus de déploiement rapide et à la disponibilité d'une automatisation pré-validée et prête pour la production.

Ann-Marie Orange, directrice des systèmes informatiques et responsable mondiale de la recherche et du développement chez ArisGlobal, a commenté l'importance d'Advanced Intake pour l'industrie : « L'industrie des sciences de la vie réclame des applications pratiques et une expertise technologique autour de l'IA générative, et ArisGlobal est prête à répondre à ces besoins. Advanced Intake est un exemple d'innovation que nous fournissons pour répondre à cette demande : les sociétés peuvent à la fois surmonter les volumes croissants de cas et relever les défis liés à la difficulté de trouver des technologies transparentes, faciles à déployer et qui apportent une valeur prouvée.

Plus précisément, les sociétés pharmaceutiques ont demandé des moyens plus modernes et plus efficaces d'exécuter la collecte de données sur la sécurité et la prise en charge des cas. Notre équipe ArisGlobal est enthousiaste non seulement à l'idée de mettre Advanced Intake sur le marché, mais aussi d'être en mesure de le mettre à disposition de nos clients en quelques semaines. Nous travaillons depuis longtemps en partenariat avec nos clients pour être les pionniers de la pharmacovigilance intelligente, et le lancement de ce produit est une nouvelle étape dans la création d'une boîte à outils complète de capacités intelligentes et intégrées dans le cadre de l'écosystème LifeSphere. »

ArisGlobal, qui a annoncé une série d' innovations de produits lors de sa récente conférence Breakthrough2024 à Londres, au Royaume-Uni, est la première entreprise technologique de R&D en sciences de la vie à dévoiler des solutions ciblées qui font un usage efficace de l'IA générative dans l'industrie. Entre-temps, la société continue d'accueillir le GenAI Council , leader de l'industrie, qui réunit des cadres pharmaceutiques de haut niveau, des universitaires et des leaders d'opinion en matière d'IA afin d'encourager l'adoption des technologies de nouvelle génération dans le domaine des sciences de la vie.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, entreprise technologique innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere, transforme la façon dont les entreprises des sciences de la vie les plus prospères d'aujourd'hui développent des avancées et commercialisent de nouveaux produits. ArisGlobal, dont le siège social se trouve aux États-Unis, possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'actualités, suivez ArisGlobal sur LinkedIn eou rendez-vous sur www.arisglobal.com .