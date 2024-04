Die neu eingeführte generative KI-Lösung für die Biowissenschaft bringt erhebliche Effizienzgewinne bei der Fallaufnahme

Advanced Intake™ zeigt Effizienzsteigerungen von bis zu 65 % bei der Aufnahme unerwünschter Ereignisse und 90 % Genauigkeit und Qualität der Datenextraktion

BOSTON, 24. April 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, ein innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere®, gab heute Einzelheiten über seine Lösung Advanced Intake bekannt, die auf LifeSphere NavaX, der fortschrittlichen kognitiven Computer-Engine der nächsten Generation des Unternehmens, basiert. Advanced Intake automatisiert die Erfassung von Sicherheitsdaten und nachgelagerte Arbeitsabläufe.

Angesichts steigender Datenmengen aus verschiedenen Quellen nutzt Advanced Intake die neuesten intelligenten Automatisierungstechnologien, einschließlich generativer KI und Large Language Models (LLMs), um die Aufnahme von unerwünschten Ereignissen (AE) zu revolutionieren.

Erste Pilotprojekte haben gezeigt, dass Advanced Intake Effizienzsteigerungen von bis zu 65 % und eine Datenextraktionsgenauigkeit und -qualität von 90 % ermöglicht.

Advanced Intake verfügt über eine dynamische Datenextraktion, d. h. das System kann Formulare intelligent und unabhängig von der Anzahl, Variation oder Formatierungsinkonsistenzen verarbeiten. Bei der dynamischen Datenextraktion ist keine Konfiguration von Formularen erforderlich. Advanced Intake revolutioniert den traditionellen manuellen Prozess der Fallbearbeitung, der bisher erforderlich war, um die Variabilität zu berücksichtigen, wodurch sich die gesamte Bearbeitung der Daten unerwünschter Ereignisse effizienter gestaltet.

Unternehmen, die Advanced Intake nutzen, profitieren von zusätzlichen Vorteilen wie:

Zugang zu bahnbrechenden Innovationen: Unternehmen, die Automatisierung, generative KI und Large Language Models (LLMs) in relevanten Geschäftskontexten nutzen möchten, haben jetzt Zugang zu Advanced Intake, um greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Unternehmen, die Automatisierung, generative KI und Large Language Models (LLMs) in relevanten Geschäftskontexten nutzen möchten, haben jetzt Zugang zu Advanced Intake, um greifbare Ergebnisse zu erzielen. Systemunabhängige Integration: Advanced Intake kann über eine offene Architektur und nahtlose Integrationen mit Sicherheitssystemen von Drittanbietern auf bestehende Sicherheitsdatenbanken aufgesetzt werden. Selbst wenn Unternehmen LifeSphere MultiVigilance nicht nutzen sollten, können sie von Advanced Intake profitieren.

Advanced Intake kann über eine offene Architektur und nahtlose Integrationen mit Sicherheitssystemen von Drittanbietern auf bestehende Sicherheitsdatenbanken aufgesetzt werden. Selbst wenn Unternehmen LifeSphere MultiVigilance nicht nutzen sollten, können sie von Advanced Intake profitieren. Beschleunigte Bereitstellung innerhalb von 6–8 Monaten: Durch den schnellen Bereitstellungsprozess und die Verfügbarkeit vorvalidierter, produktionsbereiter Automatisierungslösungen wird der Nutzen schneller erzielt.

Ann-Marie Orange, CIO und Global Head of R&D bei ArisGlobal, zur Bedeutung von Advanced Intake für die Branche: „Die Biowissenschaftsbranche sucht dringend nach praktischen Anwendungen und technologischem Know-how rund um generative KI, und ArisGlobal ist bestens geeignet, diese Ansprüche zu erfüllen. Advanced Intake ist ein Beispiel für eine Innovation, mit der wir diesen Anforderungen nachkommen. Unternehmen können damit sowohl das wachsende Fallvolumen bewältigen als auch die Herausforderung meistern, nahtlose, einfach zu implementierende Technologien zu finden, die nachweislich einen Mehrwert bieten."

„Vor allem Pharmaunternehmen verlangen nach moderneren und effizienteren Methoden für die Erfassung von Fallzahlen und Sicherheitsdaten. Unser ArisGlobal-Team ist nicht nur von der Markteinführung von Advanced Intake begeistert, sondern auch davon, dass wir es innerhalb weniger Wochen für unsere Kunden einführen können. Seit langem arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um Vorreiter im Bereich der intelligenten Pharmakovigilanz zu sein. Diese Produkteinführung ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem umfassenden Paket intelligenter, integrierter Funktionen als Teil des LifeSphere-Ökosystems."

ArisGlobal, das kürzlich auf seiner Konferenz Breakthrough2024 in London, Großbritannien, eine Reihe von Produktinnovationen ankündigte, ist das erste Technologieunternehmen für Forschung und Entwicklung in den Biowissenschaften, das gezielte Lösungen zur effektiven Nutzung der generativen KI in der Branche vorstellt. In der Zwischenzeit ist das Unternehmen weiterhin Gastgeber des branchenführenden GenAI Council, in dem hochrangige Führungskräfte aus der Pharmaindustrie, der Wissenschaft und Vordenker der KI zusammenkommen, um die Einführung von Technologien der nächsten Generation in den Biowissenschaften voranzutreiben.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal, ein innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere®, verändert die Art und Weise, wie die erfolgreichsten Biowissenschaftsunternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Für weitere Neuigkeiten folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn oder besuchen Sie die Unternehmens-Website unter www.arisglobal.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1510670/ArisGlobal_Logo.jpg