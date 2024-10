Des normes pionnières en matière de neutralité carbone : La 136e « Canton Fair » établit une nouvelle référence dans l'industrie

GUANGZHOU, Chine, 27 octobre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que foire numéro un en Chine, la « Canton Fair » est à la tête des efforts déployés par l'industrie des expositions pour réduire les émissions de carbone et atteindre l'objectif d'accueillir des salons neutres en carbone. Lors de l'événement « Espace vert », le bureau municipal de l'environnement écologique de Guangzhou a décerné un certificat de neutralité carbone à la 136e la « Canton Fair ».

La « Canton Fair » a toujours donné la priorité au développement écologique et vert. Lors de la 136e « Canton Fair », une étape importante a été franchie avec la réalisation de la neutralité carbone pour la première fois. Cette réalisation souligne la volonté de la « Canton Fair » de montrer l'exemple dans le secteur mondial des conférences et des expositions en établissant de nouvelles normes en matière de développement écologique.

Au printemps 2014, la « Canton Fair » a pris l'initiative de mettre en œuvre un plan de développement écologique. En seulement deux ans, la 120e foire de Canton a mis en place un stand 100 % écologique. Cette année, la « Canton Fair » encourage encore plus les exposants à utiliser des matériaux professionnels et respectueux de l'environnement dans des designs innovants afin d'améliorer encore l'esthétique des stands d'exposition.

Lors de la « Canton Fair » de ce printemps, 426 exposants au total ont posé leur candidature pour obtenir le label Green Design Booth, qui met l'accent sur la conception esthétique, la fonctionnalité du stand et l'utilisation de matériaux conformes aux principes des « 3R » (réduire, réutiliser, recycler). La foire a sélectionné 6 stands cinq étoiles, 13 stands quatre étoiles, 20 stands trois étoiles et 15 stands de conception écologique les plus populaires.

Le groupe Yueli se distingue en tant que stand de conception écologique cinq étoiles et suit le principe du recyclage dans le processus de conception. L'ensemble de la structure a été réalisé en métal ferré avec un film souple, un matériau respectueux de l'environnement qui est également facile à installer et à démonter et qui réduit les coûts de construction, tout en étant associé à un éclairage et à une sélection de couleurs assortis.

Jiangsu High Hope Arser Co., et Hubei Meidao Garment Co., Ltd., ont également reçu cinq étoiles pour leurs conceptions exceptionnelles. La société Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd., a utilisé une couleur bois originale pour la conception de son stand, en accord avec le thème vert et les expositions durables, tandis que la société Hubei Meidao Garment Co., Ltd a adopté un design minimaliste avec des lignes simples, des surfaces pures et des décorations réduites au minimum. Les différents blocs géométriques sont disposés selon différentes combinaisons, échelles, proportions et autres, afin de laisser libre cours à l'imagination des visiteurs.

« À l'avenir, la « Canton Fair » continuera à promouvoir le développement écologique, à prendre la tête des expositions écologiques mondiales et à faire progresser l'innovation écologique dans le secteur des expositions », a déclaré Su Bin, secrétaire général adjoint de la « Canton Fair » et directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur.

