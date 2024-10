Wegweisende kohlenstoffneutrale Standards: Die 136. Canton Fair setzt neue Maßstäbe für die Branche

GUANGZHOU, China, 27. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Als Chinas Messe Nr. 1 ist die Canton Fair führend im Bestreben, die Kohlenstoffemissionen in der Messeindustrie zu reduzieren und das Ziel zu erreichen, kohlenstoffneutrale Messen durchzuführen. Im Rahmen der Veranstaltung „Grüner Raum" verlieh das städtische Amt für ökologische Umwelt der Stadt Guangzhou der 136.

Die Kantonale Messe hat der ökologischen und umweltfreundlichen Entwicklung stets Priorität eingeräumt. Auf der 136. Canton Fair wurde mit der erstmaligen Erreichung der Klimaneutralität ein wichtiger Meilenstein erreicht. Diese Leistung unterstreicht das Engagement der Canton Fair, in der globalen Konferenz- und Ausstellungsbranche mit gutem Beispiel voranzugehen und neue Standards für eine umweltfreundliche Entwicklung zu setzen.

Im Frühjahr 2014 übernahm die Kanton-Messe die Führung bei der Umsetzung eines grünen Entwicklungsplans - in nur zwei Jahren hatte die 120. Kanton-Messe einen zu 100 Prozent grünen Standaufbau realisiert. In diesem Jahr legt die Canton Fair noch mehr Wert darauf, die Aussteller zu ermutigen, professionelle, umweltfreundliche Materialien in innovativen Designs zu verwenden, um die Ästhetik der Messestände weiter zu verbessern.

Auf der diesjährigen Canton Fair bewarben sich insgesamt 426 Aussteller für den Green Design Booth, bei dem die ästhetische Gestaltung, die Funktionalität des Standes und die Verarbeitung der Materialien nach den 3R-Prinzipien (Reduce, Reuse, Recycle) im Vordergrund stehen. Die Messe wählte 6 Fünf-Sterne-Stände, 13 Vier-Sterne-Stände, 20 Drei-Sterne-Stände und 15 Stände mit dem beliebtesten grünen Design aus.

Die Yueli Group zeichnet sich als grüner Designstand mit fünf Sternen aus und folgt beim Designprozess dem Recyclingprinzip. Die gesamte Rahmenstruktur wurde aus Metalleisen mit Weichfolie gefertigt, einem umweltfreundlichen Material, das außerdem leicht zu montieren und zu demontieren ist, die Baukosten senkt und mit einer passenden Beleuchtung und Farbauswahl verbunden ist.

Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. und Hubei Meidao Garment Co., Ltd. erhielten ebenfalls Fünf-Sterne-Bewertungen für ihre außergewöhnlichen Designs. Die Jiangsu High Hope Arser Co., Ltd. verwendete bei der Gestaltung ihres Standes eine originelle Holzfarbe, die dem grünen Thema und den nachhaltigen Exponaten entspricht, während die Hubei Meidao Garment Co., Ltd. ein minimalistisches Design mit einfachen Linien, reinen Oberflächen und minimalen Dekorationen anwendet. Die verschiedenen geometrischen Blöcke sind in unterschiedlichen Kombinationen, Maßstäben, Proportionen und mehr angeordnet, um der Fantasie der Besucher Raum zu geben.

„Die Kanton-Messe wird auch in Zukunft die umweltfreundliche Entwicklung fördern, eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Messen einnehmen und grüne Innovationen in der Messeindustrie vorantreiben", sagte Su Bin, stellvertretender Generalsekretär der Kanton-Messe und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums.

