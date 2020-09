Des pays montants talonnent les puissances établies du numérique, selon une étude de ESCP

Au sein du G7, c'est la France qui a le plus progressé en termes de compétitivité relative entre 2017 et 2019, ce qui en fait le premier « Digital Riser » de ce groupe. A l'inverse, l'Italie et l'Allemagne sont les pays qui ont le plus reculé. Au sein du G20, la Chine a considérablement gagné en compétitivité. C'est ce que révèle le rapport Digital Riser 2020, qui analyse et classe les évolutions enregistrées sur la base des données du rapport sur la compétitivité mondiale publié par le Forum Économique Mondial.