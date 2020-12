Des rameurs se lancent dans un voyage de 4 800 km à travers l'océan Atlantique : le défi Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020 commence

Le Talisker Whisky Atlantic Challenge est une course qui a un but, un événement inspirant qui fait ressortir l'esprit sauvage des gens ordinaires pour réaliser des choses extraordinaires. C'est un voyage qui change l'âme et le défi d'une vie, qui donne aux rameurs l'occasion de vivre l'exaltation de l'océan majestueux.

Du port espagnol de San Sebastian de la Gomera, dans les îles Canaries, à l'arsenal de Nelson à Antigua-Barbuda, les équipages passeront entre 30 et 90 jours en mer où ils pourront affronter des vagues imposantes, des défis physiques extrêmes et la nature à l'état pur, du ciel étoilé envoûtant aux dauphins dans leur habitat naturel, en passant par toute une série d'animaux marins alors qu'ils rameront les 4 800 km qui les séparent d'Antigua.

Plus de 21 équipes internationales, dont des équipages de quatre hommes, des équipages entièrement féminins et des équipages solitaires, de pays tels que l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, s'engagent dans la course selon des protocoles COVID-19 stricts après des années de préparation.

Pour atteindre la ligne de départ, les équipes ont dû faire preuve d'autant de vigueur, de détermination et de force de caractère qu'en mer. Les équipages ont travaillé sans relâche pour obtenir des partenaires et des dons, tout en s'entraînant, souvent avec un emploi à plein temps, pour se préparer à ramer les 1,5 million de coups de rame nécessaires pour traverser l'océan.

Chaque rameur a une motivation unique et personnelle pour la course : de la collecte de fonds à des fins caritatives à la sensibilisation à la santé des océans.

Frank Rothwell, 70 ans, qui relève le défi dans l'espoir de récolter un million de livres sterling pour Alzheimer's Research UK, a déclaré : « On peut dire sans risque de se tromper que l'énormité du défi nous touche vraiment ! Sur le ferry de nuit pour La Gomera, je regardais la mer noire et je ne pouvais pas voir l'horizon. C'est alors que j'ai compris que je ne pouvais pas croire que j'allais y aller seul ! Maintenant que je fais les derniers préparatifs sur la ligne de départ, je sais à quel point le confort de ma maison me manquera, surtout ma famille, et ma femme depuis 50 ans, Judith. Mais heureusement pour moi, elle a promis de m'appeler deux fois par jour pour me tenir compagnie.

« Cela étant dit, j'ai passé les 18 derniers mois à m'entraîner pour ce moment précis, donc bien que ce soit intimidant, je me sens excité et aussi prêt que je ne le serai jamais. Récolter des fonds pour Alzheimer's Research UK, et atteindre mon million de livres sterling, est devenu ma plus grande motivation. Les gens prennent contact avec des messages de soutien et donnent de l'argent pour la recherche sur la démence, et l'Iceland Foods Charitable Foundation a généreusement offert de doubler les premiers 500 000 livres de dons, je ne peux donc pas revenir en arrière maintenant. Je dois prouver qu'on n'est jamais trop vieux pour relever un défi ! »

Dixon McDonald, capitaine du bateau américain Latitude 35, a déclaré : « J'ai grandi à New York, au 7e étage d'un immeuble de 16 étages à Manhattan. Je n'ai pas grandi au bord d'un océan, je n'avais jamais ramé jusqu'à il y a environ un an et demi. Je n'avais pas passé plus de cinq heures et demie sur une machine à ramer avant de commencer à m'entraîner pour le Talisker Whisky Atlantic Challenge. Cela dit, j'aime repousser les limites de ce qui est considéré comme possible et cette course m'a semblé être le défi parfait pour y parvenir. »

Sofia Deambrosi, du bateau The Bristol Gulls, a déclaré : « Il est absolument impossible de mettre en mots ce que nous ressentons en ce moment, sur le point de partir dans le grand bleu. L'équipe a traversé deux années incroyables qui ont été une véritable montagne russe d'émotions, de dynamique d'équipe et de stabilité financière. Être sur la ligne de départ est le début de l'aventure de toute une vie mais aussi la fin d'un voyage que nous avons entrepris avec détermination et courage ; où nous avons toutes deux rencontré des obstacles et des gens merveilleux, et en sommes sortis avec de nouvelles connaissances et compétences, et 3 meilleurs amis pour la vie.

Nous avons hâte d'y aller et de nous réveiller avec de magnifiques vues et sons de l'océan. Nous avons laissé derrière nous des vies bien remplies et des êtres chers à la maison et maintenant tout ce qui nous attend, c'est 4 800 km d'aventure. »

La plus ancienne distillerie de l'île de Skye en Écosse, Talisker Single Malt Scotch Whisky, est vraiment un produit de sa région côtière et accidentée. Un whisky au caractère côtier, les origines de Talisker se manifestent dans son arôme et son goût, qui mettent le buveur en contact avec son environnement rude, offrant une puissante fumée de tourbe, avec des notes de sel de mer et une douceur d'agrumes et faisant de lui le toast parfait pour ceux qui partent en mer aujourd'hui.

Natalia Montigny, responsable du marketing mondial chez Talisker, a commenté : « Talisker a été fondée en 1830 par deux esprits sauvages, les frères MacAskill, qui ont ramé de Eigg à Skye à la recherche de l'endroit idéal pour leur distillerie. Nous pouvons donc dire que le whisky Talisker est vraiment « Made By The Sea ». Chaque année, nous sommes touchés par les histoires incroyables et la détermination de ceux qui participent au Talisker Whisky Atlantic Challenge. Nous leur souhaitons tout le succès possible dans ce voyage épique et sommes impatients de les accueillir à nouveau et de porter un toast à leur réussite. »

Carsten Heron Olsen, PDG d'Atlantic Campaigns, a déclaré : « C'est formidable de voir nos équipes partir aujourd'hui pour le Talisker Whisky Atlantic Challenge. Leur détermination et leur enthousiasme ont été inébranlables. Après des mois de travail avec des partenaires et le public pour collecter des fonds pour des causes incroyables, les 55 rameurs peuvent aujourd'hui se mettre à l'eau et continuer à inspirer les gens du monde entier alors qu'ils entreprennent un voyage que la plupart ne pourraient même pas imaginer. »

ÉQUIPES 2020

Team Antigua - Antigua

Atlantic Dragon – Royaume-Uni

Team Melokhule – Afrique du Sud

Atlantic Dutchesses – Pays-Bas

Atlantic Solo – Royaume-Uni

Generation Gap – Royaume-Uni

Oardacity – Royaume-Uni

Atlantic Titan – Royaume-Uni

Latitude 35 – États-Unis

Force Genesis – Royaume-Uni

The Bristol Gulls – Royaume-Uni

Dutchess of the Sea – Pays-Bas

Row for Cancer – Pays-Bas

Rudderly Mad – Royaume-Uni

For a Fitter Planet – Royaume-Uni

Spoarting Chance – Royaume-Uni

Atlantic Antics – Royaume-Uni

Wave Warrior – Royaume-Uni

Team HPF – Royaume-Uni

Alzheimer's Research – Royaume-Uni

On Shoulders of Giants – Royaume-Uni

TALISKER

Situé sur les côtes de l'île de Skye, en Écosse, depuis près de 200 ans, Talisker est le fruit d'un habitat côtier accidenté. Une marque ancrée dans l'aventure, les fondateurs du whisky, les frères MacAskill, ont ramé de Eigg à Skye en 1830 pour lancer la distillerie Talisker en Écosse et ce sens de l'aventure se retrouve dans tout ce que fait la marque aujourd'hui. Talisker vise à inciter les gens à retrouver le sentiment exaltant d'être en présence de la nature tout en veillant à ce que nous restaurions la nature sauvage pour les générations futures. Nous l'appelons ré-ensauvagement.

Talisker Whisky et Parley for the Oceans, un réseau de collaboration et une organisation environnementale, ont récemment annoncé un partenariat de trois ans. Dans le cadre d'une mission environnementale conjointe, Talisker et Parley lancent « Rewild Our Seas », une initiative mondiale visant à restaurer et à protéger la santé des forêts sous-marines sur les côtes. Ensemble, les partenaires soutiendront la préservation et la protection de 100 millions de mètres carrés d'écosystèmes marins dans le monde d'ici 2023.

Diageo

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux, de la bière et du vin. Parmi ces marques figurent Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, les whiskies Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Diageo est une entreprise mondiale, et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. La société est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, visitez notre site www.diageo.com . Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com , pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1374136/Talisker_Whisky_Atlantic_Challenge_2020.jpg

SOURCE Talisker Whisky