Remadores partem em uma jornada de 4.828 km pelo oceano Atlântico - Tem início o Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020

O Talisker Whisky Atlantic Challenge é uma corrida com uma finalidade - um evento inspirador que promove o espírito selvagem em pessoas comuns para atingir coisas extraordinárias. É uma jornada que mudará a alma e é o maior desafio da vida, dando aos remadores a oportunidade de experimentar o arrebatamento do majestoso oceano.

Começando no porto espanhol de San Sebastian de la Gomera nas Ilhas Canárias e terminado nas Docas de Nelson em Antígua e Barbuda, as equipes passarão entre 30 e 90 dias no mar, onde poderão enfrentar grandes ondas, desafio físico extremo e a natureza em sua forma mais pura, desde o céu fascinante cravejado de estrelas até golfinhos em seus habitats naturais, e toda a vida marinha selvagem enquanto remarem por 4.828 km até Antígua.

Mais de 21 equipes internacionais – incluindo equipes de quatro homens, equipes só de mulheres e equipes solo - de países incluindo a África do Sul, Holanda, Estados Unidos e Grã-Bretanha estão participando da corrida sob estritos protocolos para a COVID-19 após anos de preparo.

Para chegar à linha de largada, as equipes precisaram demonstrar níveis semelhantes de vigor, determinação e força de caráter que serão exigidos no mar. As equipes trabalharam incansavelmente para garantir parceiros e doações durante o treinamento – frequentemente em conjunto com empregos de período integral – para se preparar para dar 1,5 milhão de remadas necessárias para cruzar o oceano.

Cada remador tem uma motivação única e pessoal para participar da corrida; desde levantar fundos para instituições beneficentes até aumentar a conscientização sobre a saúde do oceano.

Frank Rothwell, 70, que está participando do desafio na esperança de levantar £1 milhão para a instituição Alzheimer's Research UK, disse: "É seguro dizer que a grandeza do desafio está chegando em casa! Na balsa noturna para La Gomera, eu olhei para o mar escuro e não consegui ver o horizonte. Foi aí que me dei conta, eu pensei que não podia acreditar que estava fazendo isso sozinho! Agora que estou fazendo os últimos preparativos na linha de largada, sei o quanto vou sentir falta do conforto da minha casa, especialmente da minha família e da minha esposa há 50 anos, Judith. Mas felizmente, ela prometeu me ligar duas vezes por dia para me fazer companhia.

"Tendo dito isto, eu passei os últimos 18 meses treinando para este exato momento, e embora seja difícil, eu me sinto animado e mais pronto do que nunca. Arrecadar dinheiro para a Alzheimer's Research UK, e atingir £1 milhão, são as minhas maiores motivações. As pessoas estão entrando em contato com mensagens de apoio e doações de dinheiro para a pesquisa em demência, e a Iceland Foods Charitable Foundation generosamente ofereceu dobrar seus £500.000 em doações, então agora não posso voltar atrás. Preciso provar que você nunca é velho demais para enfrentar um desafio!"

Dixon McDonald - capitão do barco dos EUA, Latitude 35, disse: "Eu cresci na cidade Nova York, no 7° andar de um edifício de apartamentos em Manhattan. Eu não cresci perto do mar, eu não nunca tinha remado até cerca de um ano e meio atrás. Eu não tinha passado mais de cinco horas e meia em uma máquina de remo até começar a treinar para o Talisker Whisky Atlantic Challenge. Dito isso, eu adoro romper os limites do que é considerado possível e esta corrida parece o desafio perfeito para fazer isso."

Sofia Deambrosi do barco The Bristol Gulls, disse: "É absolutamente impossível descrever em palavras como estamos nos sentindo agora, prestes a partir no mar azul. A equipe passou por um período incrível de dois anos que foi uma montanha russa de emoções, dinâmicas em equipe e estabilidade financeira. Estar na linha de largada é o início da maior aventura de toda a vida, mas também é o fim de uma jornada na qual embarcamos com determinação e coragem; onde nos deparamos com obstáculos e encontramos pessoas maravilhosas, e saímos da experiência com novos conhecimentos e habilidades e 3 melhores amigos para a vida.

Mal podemos esperar para começar e acordar com as belas vistas e com os sons do oceano. Deixamos vidas corridas e pessoas queridas para trás e agora, tudo o que temos diante de nós são 4.828 km de aventura."

A mais antiga destilaria da Ilha de Skye na Escócia, a Talisker Single Malt Scotch Whisky é um produto do local robusto da costa em que está situada. Um whisky cheio do caráter do litoral, as origens da Talisker são demonstradas pelo seu aroma e sabor, que conecta a pessoa que estiver bebendo com seu robusto ambiente, proprocionando um potente sabor defumado com toques de sal marinho e doçura cítrica, o que faz dele perfeito para brindar as pessoas que estão indo para o mar hoje.

Natalia Montigny, diretora de marketing global da Talisker comentou: "A Talisker foi fundada em 1830 por duas pessoas de espírito livre - os irmãos MacAskill - que remaram de Eigg até Skye à procura do local perfeito para a destilaria deles, portanto, podemos dizer que o whisky Talisker é verdadeiramente feito pelo o mar. Todos os anos somos tocados pelas histórias incríveis e pela determinação das pessoas que participaram do Talisker Whisky Atlantic Challenge. Desejamos tudo de melhor para as pessoas que estão embarcando nesta jornada épica e esperamos recebê-los de volta e fazer um brinde às suas conquistas."

Carsten Heron Olsen, CEO da Atlantic Campaigns, disse: "É ótimo ver nossas equipes partirem hoje no Talisker Whisky Atlantic Challenge. A determinação e o entusiamo delas são inquebrantáveis. Após meses de trabalho com parceiros e com o público para arrecadar dinheiro para algumas causas incríveis, hoje, os 55 remadores entrarão no mar e continuarão a inspirar as pessoas em todo o mundo enquanto enfrentam uma jornada que a maioria das pessoas não pode sequer imaginar."

