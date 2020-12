Un viaje a remo de 3.000 millas a través del océano Atlántico: comienza el Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020

El Talisker Whisky Atlantic Challenge es una carrera con un propósito, un evento inspirador que hace aflorar el espíritu más salvaje en personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Es un viaje trascendental y el desafío de una vida, que ofrece a los remeros la oportunidad de experimentar la euforia del majestuoso océano.

Con el punto de partida en San Sebastián de la Gomera en las Islas Canarias y la meta en el Astillero Nelson en Antigua y Barbuda, los equipos pasarán entre 30 y 90 días en un mar donde podrían enfrentar olas imponentes, desafíos físicos extremos y a la naturaleza en su forma más pura con cielos cubiertos de estrellas y delfines en su hábitat natural, y una diversa vida marina, mientras reman las 3.000 millas hasta Antigua.

Tras años de preparación, más de 21 equipos internacionales (incluyendo de cuatro personas, otros conformados solo por mujeres y algunos de una sola persona) provenientes de Sudáfrica, Países Bajos, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, se aprontan para la carrera bajo estrictos protocolos en el marco de la COVID-19.

Para llegar a la linea de partida, los equipos debieron demostrar niveles de vigor, determinación y fortaleza mental similares a los que necesitarán en el mar. Los equipos han trabajado sin cesar para conseguir socios y donaciones, además de entrenar (a menudo cumpliendo horarios de trabajo de tiempo completo) como preparación para dar el millón y medio de brazadas necesarias para cruzar el océano.

Cada remero tiene una motivación única y personal para participar en la carrera: desde juntar fondos para fines benéficos hasta concientizar sobre la salud de los océanos.

Frank Rothwell, un remero de 70 años que se suma al desafío con la esperanza de recaudar un millón de libras para la investigación sobre el Alzheimer en el Reino Unido, comentó: "¡Puedo decir que la magnitud del desafío toca algunas fibras sensibles! En el ferry nocturno a La Gomera, miré hacia el mar oscuro y no pude ver el horizonte. En ese momento caí en la cuenta y pensé: ¡no puedo creer que realmente voy a ir solo hacia allí! Ahora que estoy con los últimas preparativos en el punto de partida, sé cuánto extrañaré la comodidad de mi casa y en especial a mi familia y a Judith, mi esposa desde hace cincuenta años. Pero, por suerte para mí, prometió llamarme dos veces por día para hacerme compañía.

Dicho eso, pasé los últimos dieciocho meses entrenando para este momento, así que, a pesar de que parece abrumador, me siento emocionado y tan preparado como podría estarlo. Recaudar fondos para la investigación del Alzheimer en el Reino Unido y alcanzar mi millón de libras ahora son mi mayor motivación. Muchas personas se ponen en contacto conmigo con mensajes de apoyo y donan dinero para la investigación contra la demencia, y Iceland Foods Charitable Foundation ofreció generosamente duplicar las primeras quinientas mil libras en donaciones, así que ya no hay marcha atrás. ¡Debo demostrar que nunca se es demasiado viejo como para enfrentar un nuevo desafío!".

Dixon McDonald, capitán del bote estadounidense Latitude 35, observó: "Crecí en Nueva York, en el séptimo piso de un edificio de dieciséis pisos en Manhattan. No crecí al lado de un océano, nunca había remado hasta hace un año y medio. No había pasado más de cinco horas y media en una máquina de remo hasta que empecé a entrenar para el Talisker Whisky Atlantic Challenge. Dicho eso, me encanta desafiar los límites de lo que se considera posible y esta carrera parecía el reto perfecto para hacer justamente eso".

Sofia Deambrosi del bote The Bristol Gulls manifestó: "Es completamente imposible expresar en palabras cómo nos sentimos ahora mismo, a punto de partir hacia el inmenso océano. El equipo pasó por unos dos años increíbles, los cuales han sido una montaña rusa de emociones, dinámicas de equipo y estabilidad financiera. Estar en el punto de partida es el comienzo de la aventura de toda una vida, pero también el final de un viaje en el que nos embarcamos con determinación y coraje, donde nos topamos con obstáculos difíciles y conocimos a personas maravillosas y del cual salimos con nuevos conocimientos, nuevas habilidades y tres mejores amigos de por vida.

No vemos la hora de zarpar y despertarnos frente a las increíbles vistas y sonidos del océano. Detrás dejamos vidas ocupadas y seres queridos, y ahora todo lo que nos espera son 3.000 millas de aventura".

Talisker Single Malt Scotch Whisky, la destilería más antigua de la Isla de Skye en Escocia, es en gran parte producto de su agreste hogar costero. Los orígenes de Talisker se perciben en el aroma y el sabor de este whisky cargado de carácter costero, que conectan a quien lo disfruta con el entorno bravío y le obsequian un fuerte ahumado de turba con pizcas de sal marina y una dulzura cítrica que hacen de esta bebida el brindis perfecto para quienes se adentran en el mar hoy.

Natalia Montigny, jefa de Marketing mundial para Talisker, mencionó: "Talisker fue fundada en 1830 por dos espíritus salvajes, los hermanos MacAskill, quienes remaron desde Eigg a Skye en búsqueda de la ubicación perfecta para su destilería, por lo que podemos decir que el whisky Talisker realmente surgió del mar. Todos los años nos emocionan las increíbles historias y la determinación de quienes forman parte del Talisker Whisky Atlantic Challenge. Les deseamos suerte en esta aventura épica y esperamos con ansias recibirlos y brindar por sus logros".

Carsten Heron Olsen, director ejecutivo de Atlantic Campaigns, expresó: "Es genial ver a nuestros equipos partir hoy en el Talisker Whisky Atlantic Challenge. Su determinación y su entusiasmo han sido inquebrantables. Luego de trabajar junto a sus socios y el público durante meses para recaudar fondos para algunas causas espectaculares, a los cincuenta y cinco remeros hoy les toca adentrarse en las aguas y seguir inspirando a personas de todo el mundo mientras emprenden una aventura que la mayoría no podría imaginar".

