Des sculptures de lumière dessinent le ciel au-dessus de l'ancien site d'Hegra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, à AlUla, la majestueuse ville du désert dans le nord-ouest de l'Arabie

Vidéo héroïque du Drone Show d'Hegra par AlUla Moments et SKYMAGIC, produite par Balich Wonder Studio KSA, avec l'aimable autorisation d'AlUla Moments.

Un impressionnant dessin de lumière réalisé par des drones, créant une illusion de lumière au Drone Light Show d'Hegra. Le spectacle a eu lieu à AlUla, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, les 13, 14 et 15 octobre 2022, pour marquer la fin du festival AlUla Wellness, le premier d'une série de festivals et d'événements formant ensemble le AlUla Moments Calendar. Le Drone Show d'Hegra est présenté par AlUla Moments et SKYMAGIC, produit par Balich Wonder Studio KSA, avec l'aimable autorisation d'AlUla Moments.

Un dessin de faucon volant au-dessus de la tombe de Lyhian fils de Kuza à Hegra, le premier site du patrimoine mondial de l'UNESCO au Royaume d'Arabie saoudite. Le Drone Light Show d'Hegra explore les origines et la beauté de la lumière dans sa forme la plus pure à travers une œuvre performative à l'intersection de la technologie où des drones lumineux voleront dans le ciel sombre d'AlUla pour créer une sculpture volante accompagnée de musique. Le Drone Show d'Hegra est présenté par AlUla Moments et SKYMAGIC, produit par Balich Wonder Studio KSA, avec l'aimable autorisation d'AlUla Moments.

Une célébration de la lumière se dessine au-dessus d'Hegra, le site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé au nord-ouest du Royaume d'Arabie saoudite. Le Drone Light Show d'Hegra explore les origines et la beauté de la lumière dans sa forme la plus pure. La lumière est la pierre angulaire du bien-être, elle nourrit les esprits et les corps. Le spectacle de lumière marque la fin du Wellness Festival AlUla, qui est le premier d'une série de festivals et d'événements formant ensemble le AlUla Moments Calendar. Le Drone Show d'Hegra est présenté par AlUla Moments et SKYMAGIC, produit par Balich Wonder Studio KSA, avec l'aimable autorisation d'AlUla Moments.

À propos d'AlUla Moments :

AlUla Moments est la nouvelle maison des événements d'AlUla. La marque a été lancée fin 2021 et a présenté quatre nouveaux festivals pour célébrer et dévoiler les histoires d'AlUla, découvrir ses secrets et célébrer les cultures locales et internationales. Riche de 7000 ans de civilisations et abritant certains des royaumes les plus sophistiqués de l'Antiquité, AlUla n'est pas étrangère aux rassemblements sociaux et aux célébrations culturelles.

Les quatre festivals présentés étaient Winter at Tantora, qui est de retour pour célébrer le patrimoine, la culture et la musique, en plus du AlUla Skies, AlUla Arts et AlUla Wellness Festival.

Les festivals ont offert une sélection d'expériences dans les domaines de l'art, de la culture, de la musique, de la nature, du bien-être, de l'équitation, de la gastronomie et de l'astronomie. Tous ont célébré la culture, l'histoire et l'héritage d'AlUla et des civilisations qui ont autrefois fait de la terre d'AlUla leur royaume.

Cette année, AlUla Moments présente cinq grands festivals et cinq événements distincts, y compris le retour de Winter at Tantora, AlUla Wellness Festival et AZIMUTH et, pour la première fois, The Ancient Kingdoms Festival, afin de transposer le passé dans le présent avec des expériences inspirées par l'importance de 7000 ans de civilisations successives sur la péninsule arabique et la fameuse route commerciale de l'encens qui a fait d'AlUla un carrefour commercial et culturel animé.

À propos d'AlUla :

Situé à 1 100 km de Riyad, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, AlUla est un lieu au patrimoine naturel et humain extraordinaire. Dans ce vaste territoire, qui s'étend sur 22 561 km², se trouvent une vallée avec une oasis luxuriante, des montagnes de grès imposantes et d'anciens sites du patrimoine culturel datant de milliers d'années, à l'époque où régnaient le royaume de Lihyan et le royaume nabatéen.

Le site le plus célèbre d'AlUla est Hegra, le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ancienne cité de 52 hectares, Hegra était la principale ville du sud du royaume nabatéen et comprend 111 tombes bien préservées, dont beaucoup ont des façades élaborées taillées dans les affleurements de grès qui entourent la ville fortifiée.

Les recherches actuelles suggèrent que Hegra était l'avant-poste le plus méridional des Romains après leur conquête des Nabatéens en l'an 106 après. J.-C.

Outre Hegra, AlUla abrite également l'ancienne ville de Dadan, la capitale des royaumes de Dadan et de Lihyan et considérée comme l'une des villes les plus développées du 1er millénaire avant J.-C. de la péninsule arabique, et Jabal Ikmah, une bibliothèque en plein air contenant des centaines d'inscriptions et d'écrits dans de nombreuses langues différentes. Citons également la vieille ville d'AlUla, un labyrinthe de plus de 900 maisons en briques d'argile aménagées depuis au moins le XIIe siècle, ainsi que le chemin de fer du Hedjaz et la forteresse d'Hegra, des sites incontournables de l'histoire et des conquêtes de Lawrence d'Arabie.

