Esculturas de luz adornam o céu do antigo Patrimônio Mundial da UNESCO de Hegra em AlUla, a majestosa cidade desértica no noroeste da Arábia

Vídeo chamativo do Show de Drones de Hegra da AlUla Moments e da SKYMAGIC, produzido pelo Balich Wonder Studio KSA, cortesia da AlUla Moments.

Um impressionante desenho de luz feito por drones, criando uma ilusão de luz no Show de Luzes de Drones de Hegra. O show foi realizado em AlUla, no noroeste da Arábia Saudita, em 13, 14 e 15 de outubro de 2022, para marcar o fim do AlUla Wellness Festival, o primeiro de uma série de festivais e eventos que compõem o calendário da AlUla Moments. O Show de Drones de Hegra é organizado pela AlUla Moments e pela SKYMAGIC e produzido pelo Balich Wonder Studio KSA, cortesia da AlUla Moments.

O desenho de um falcão voando acima da Tumba de Lihyan, filho de Kuza, em Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO no Reino da Arábia Saudita. O Show de Luzes de Drones de Hegra explora as origens e a beleza da luz em sua forma mais pura, por meio de uma obra de arte performática na intersecção da tecnologia, em que drones luminosos voaram no céu escuro de AlUla para criar uma escultura voadora acompanhada de música. O Show de Drones de Hegra é organizado pela AlUla Moments e pela SKYMAGIC e produzido pelo Balich Wonder Studio KSA, cortesia da AlUla Moments.

Uma celebração da luz é projetada sobre Hegra, o Patrimônio Mundial da UNESCO no noroeste do Reino da Arábia Saudita. O Show de Luzes de Drones de Hegra explora as origens e a beleza da luz em sua forma mais pura. A luz é a pedra angular do bem-estar, alimentando o corpo e a mente. O show de luzes marca o fim do AlUla Wellness Festival, o primeiro de uma série de festivais e eventos que compõem o calendário da AlUla Moments. O Show de Drones de Hegra é organizado pela AlUla Moments e pela SKYMAGIC e produzido pelo Balich Wonder Studio KSA, cortesia da AlUla Moments.

Sobre a AlUla Moments:

A AlUla Moments é a nova sede de eventos de AlUla. A marca foi lançada no final de 2021 e apresentou quatro novos festivais para comemorar e revelar as histórias de AlUla, descobrir seus segredos e celebrar culturas locais e internacionais. Com sete mil anos de civilizações e como a sede de alguns dos mais sofisticados reinos da antiguidade, AlUla é um local bem conhecido para encontros sociais e celebrações culturais.

Os quatro festivais introduzidos foram Winter at Tantora, que voltou para celebrar o patrimônio, a cultura e a música, e AlUla Skies, AlUla Arts e o AlUla Wellness Festival.

Os festivais ofereceram uma seleção de vivências em arte, cultura, música, natureza, bem-estar, atividades equestres, alimentos e astronomia. Todos celebraram a cultura, a história e o legado de AlUla e das civilizações que um dia chamaram a terra de AlUla de lar.

Este ano, a AlUla Moments apresenta cinco importantes festivais e cinco eventos distintos, incluindo o retorno do Winter at Tantora e o AlUla Wellness Festival, o retorno do AZIMUTH e, pela primeira vez, The Ancient Kingdoms Festival será apresentado para trazer o passado até o presente, com experiências inspiradas no significado de sete mil anos de civilizações sucessivas na Península Arábica e na famosa rota de negociação de incenso, que consolidaram AlUla como a movimentada interseção comercial e cultural.

Para mais informações, acesse experiencealula.com/en/alula-moments

Sobre AlUla:

Situada a 1.100 km de Riad, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar com um patrimônio natural e humano extraordinário. A vasta área, com 22.561 km², inclui um vale de oásis exuberante, rodeado por montanhas de arenito e patrimônios culturais antigos datados de milhares de anos, dos reinos Lihyan e Nabateu.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita. Uma cidade antiga de 52 hectares, Hegra foi a principal cidade do sul do Reino Nabateu e é composta por quase 111 tumbas bem preservadas, muitas delas com fachadas elaboradas esculpidas nas rochas de arenito que circundam o aglomerado urbano amuralhado.

Pesquisas atuais também sugerem que Hegra foi o posto do Império Romano situado mais ao sul após a conquista dos nabateus pelos romanos em 106 EC.

Além de Hegra, AlUla também abriga a antiga Dadan, a capital dos reinos de Dadan e Lihyan e considerada uma das cidades mais desenvolvidas da Península Árabe no primeiro milênio AEC, e Jabal Ikmah, uma biblioteca a céu aberto com centenas de inscrições e escritos em muitos idiomas diferentes. A cidade também abriga a Cidade Antiga de AlUla, um labirinto de mais de 900 casas de tijolos desenvolvido a partir do século XII, além da Ferrovia de Hijaz e do Forte de Hegra, importantes locais da história e das conquistas de Lawrence na Arábia.

Para mais informações, acesse: www.experiencealula.com

FONTE The Royal Commission For AlUla, Kingdom of Saudi Arabia

