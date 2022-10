Esculturas de luz dibujan el cielo de la antigua Hegra en AlUla

- Esculturas de luz dibujan el cielo de la antigua Hegra, Patrimonio Mundial de la UNESCO, en AlUla, la majestuosa ciudad del desierto en el noroeste de Arabia

ALULA, Arabia Saudí, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ --

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1922006/Royal_Commission_For_AlUla.mp4

Royal_Commission_For_AlUla An impressive drawing of light made by drones, creating an illusion of light at Hegra’s Drone Light Show. The show took place in AlUla in the Northwest of Saudi Arabia on 13, 14, 15th of October 2022 to mark the end of AlUla Wellness Festival, the first of a series of festivals and events forming together AlUla Moments Calendar. A drawing of a flying falcon above the Tomb of Lyhian Son of Kuza at Hegra, the first UNESCO World Heritage Site in the Kingdom of Saudi Arabia. Hegra’s Drone Light Show explores the origins and beauty of light in its purest form through a performative artwork at the intersection of technology where luminous drones will fly in the dark sky of AlUla to create a flying sculpture accompanied with music. A celebration of light draws above Hegra, the UNESCO World Heritage Site in the Northwest of the Kingdom of Saudi Arabia. Hegra’s Drone Light Show explores the origins and beauty of light in its purest form. Light is the cornerstone of wellness, powering minds and bodies. The light show marks the end of AlUla Wellness Festival, which is the first of a series of festivals and events forming together AlUla Moments Calendar.

Vídeo de héroe del espectáculo de drones de Hegra por AlUla Moments y SKYMAGIC, producido por Balich Wonder Studio KSA, cortesía de AlUla Moments.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922007/Royal_Commission_For_AlUla_1.jpg

Un impresionante dibujo de luz realizado por drones, creando una ilusión de luz en el Drone Light Show de Hegra. El espectáculo tuvo lugar en AlUla, en el noroeste de Arabia Saudí, los días 13, 14 y 15 de octubre de 2022, con motivo del final del Festival del Bienestar de AlUla, el primero de una serie de festivales y eventos que conforman el calendario de AlUla Moments. El espectáculo de drones de Hegra es traído por AlUla Moments y SKYMAGIC, producido por Balich Wonder Studio KSA, cortesía de AlUla Moments.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922005/Royal_Commission_For_AlUla_2.jpg

Un dibujo de un halcón volador sobre la Tumba de Lyhian Hijo de Kuza en Hegra, el primer sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Reino de Arabia Saudí. El Drone Light Show de Hegra explora los orígenes y la belleza de la luz en su forma más pura a través de una obra de arte performativa en la intersección de la tecnología donde drones luminosos volarán en el cielo oscuro de AlUla para crear una escultura voladora acompañada de música. El espectáculo de drones de Hegra es una iniciativa de AlUla Moments y SKYMAGIC, producido por Balich Wonder Studio KSA, por cortesía de AlUla Moments.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1922004/Royal_Commission_For_AlUla_3.jpg

Una celebración de la luz se dibuja sobre Hegra, el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el noroeste del Reino de Arabia Saudí. El espectáculo de luz con drones de Hegra explora los orígenes y la belleza de la luz en su forma más pura. La luz es la piedra angular del bienestar, ya que potencia las mentes y los cuerpos. El espectáculo de luz marca el final del Festival del Bienestar de AlUla, que es el primero de una serie de festivales y eventos que conforman el Calendario de Momentos de AlUla. El espectáculo de drones de Hegra ha sido organizado por AlUla Moments y SKYMAGIC, producido por Balich Wonder Studio KSA, por cortesía de AlUla Moments.

Acerca de AlUla Moments:

AlUla Moments es el nuevo hogar de eventos de AlUla. La marca se lanzó a finales de 2021 e introdujo cuatro nuevos festivales para celebrar y desvelar las historias de AlUla, descubrir sus secretos y celebrar las culturas locales e internacionales. Con 7.000 años de civilizaciones y hogar de algunos de los reinos antiguos más sofisticados de la antigüedad, AlUla no es ajena a las reuniones sociales y las celebraciones culturales.

Los cuatro festivales presentados fueron el Invierno en Tantora, que volvió a celebrar el patrimonio, la cultura y la música, además de los festivales AlUla Skies, AlUla Arts y AlUla Wellness.

Los festivales ofrecían una selección de experiencias de arte, cultura, música, naturaleza, bienestar, equitación, alimentación y astronomía. Todos ellos celebraban la cultura, la historia y el legado de AlUla y de las civilizaciones que una vez llamaron a la tierra de AlUla su hogar.

Este año, AlUla Moments presenta cinco grandes festivales y cinco eventos distintos, entre los que se incluyen el regreso del Invierno en Tantora y el Festival del Bienestar de AlUla, el regreso de AZIMUTH y, por primera vez, se introducirá el Festival de los Reinos Antiguos, para traer el pasado al presente con experiencias inspiradas en la importancia de 7000 años de civilizaciones sucesivas en la Península Arábiga y la famosa ruta comercial de la carretera del incienso que cimentó a AlUla como el bullicioso cruce comercial y cultural.

Para más información, visite experiencealula.com/en/alula-moments

Acerca de AlUla:

Situada a 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudí, AlUla es un lugar de extraordinario patrimonio natural y humano. La amplia zona, que abarca 22.561 km², incluye un exuberante valle de oasis, imponentes montañas de arenisca y antiguos sitios del patrimonio cultural que se remontan a miles de años, cuando reinaban los reinos Lihyan y Nabataean.

El lugar más conocido y reconocido de AlUla es Hegra, el primer lugar de Arabia Saudí declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hegra, una antigua ciudad de 52 hectáreas, fue la principal ciudad del sur del reino nabateo y consta de 111 tumbas bien conservadas, muchas de ellas con elaboradas fachadas recortadas en los afloramientos de arenisca que rodean el asentamiento urbano amurallado.

Las investigaciones actuales también sugieren que Hegra fue el puesto más meridional del Imperio Romano después de que los romanos conquistaran a los nabateos en el año 106 de la era cristiana.

Además de Hegra, AlUla también alberga la antigua Dadan, capital de los reinos Dadan y Lihyan y considerada una de las ciudades del primer milenio a.C. más desarrolladas de la Península Arábiga, y Jabal Ikmah, una biblioteca al aire libre con cientos de inscripciones y escritos en muchos idiomas diferentes. También el casco antiguo de AlUla, un laberinto de más de 900 casas de adobe desarrolladas desde al menos el siglo XII, y el ferrocarril de Hijaz y el fuerte de Hegra, lugares clave en la historia y las conquistas de Lawrence de Arabia.

Para más información, visite: www.experiencealula.com

Conecte con nosotros en las plataformas de redes sociales:

#experiencealula

#alulamoments

#alulawellnessfestival

@ ExperienceAlUla

@AlUlaMoments

SOURCE The Royal Commission For AlUla, Kingdom of Saudi Arabia