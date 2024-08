DES VOITURES DE RÊVE, DEVENUES RÉALITÉ : AUTOMOBILI PININFARINA PRÉSENTERA LE CHEF-D'ŒUVRE COMMANDÉ PAR UN CLIENT À LA SEMAINE DE L'AUTOMOBILE DE MONTEREY

Automobili Pininfarina revient au festival californien pour la cinquième fois avec un chef-d'œuvre unique construit en carrosse.

Il s'agit d'une commande "unique" pour un collectionneur renommé et propriétaire de Battista . Cette vision a été réalisée sans compromis.

Fabriqué à la main par les artisans qualifiés de la marque à Cambiano, en Italie, pour célébrer le design intemporel.

Battista Parade des propriétaires organisée pour la première fois dans le cadre de la Monterey Car Week.

CAMBIANO, Italie, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- La première mondiale d'un chef-d'œuvre exquis de client construit en carrosse marquera le retour d'Automobili Pininfarina à la Monterey Car Week plus tard ce mois-ci.

Sculpture unique en son genre, le tout nouveau véhicule "one-of-one" est l'ultime objet de collection du futur, alliant l'intégrité du design et de l'ingénierie à un savoir-faire artisanal sur mesure. Illustration la plus claire de la philosophie et de la promesse de la marque Automobili Pininfarina, "Dream Cars, Made Real", c'est une vision réalisée sans compromis.

Monterey Car Week 2024 teaser

Développée dans le cadre d'une collaboration étroite entre l'équipe de design d'Automobili Pininfarina et le client, avant d'être fabriquée à la main par ses artisans qualifiés à Cambiano, en Italie, c'est une célébration de la pureté et du design intemporel.

Une fois exposé, ce chef-d'œuvre de design sera transporté jusqu'à son propriétaire en Amérique du Nord. Les détails complets de la voiture seront dévoilés en temps voulu, mais une image publiée aujourd'hui donne un aperçu subtil de son design ultra-luxueux et de ses spécifications très personnelles.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : "La livraison à un client de notre première création construite en carrosse est une étape exceptionnellement excitante pour la marque. Nous tenons ainsi la promesse faite à Monterey il y a exactement 12 mois, lorsque nous avons dévoilé la B95 Hyper Barchetta, à savoir que nous disposons des compétences en matière de conception, d'ingénierie et de production artisanale à Cambiano, en Italie, pour créer des chefs-d'œuvre sur mesure, construits par des autocars, pour nos clients. Un an plus tard, cette voiture exceptionnelle nous donne une nouvelle occasion de célébrer notre capacité à réaliser leurs rêves".

Automobili Pininfarina organisera également pour la première fois une parade des propriétaires de Battista dans le cadre de la Monterey Car Week. Avec jusqu'à 10 véhicules prévus, l'événement illustre l'évolution constante de l'expérience de la propriété du client.

Cette année, Automobili Pininfarina expose pour la cinquième fois à la Monterey Car Week, ce qui témoigne du prestige et de la qualité du site en tant que vitrine pour les véhicules exceptionnels de la marque. L'année dernière, la B95 Hyper Barchetta a été présentée, ainsi que le concept de design PURA Vision, qui préfigure le futur langage stylistique de la marque.

Pour 2024, l'équipe de design d'Automobili Pininfarina a travaillé avec le client - un collectionneur renommé de véhicules inestimables et propriétaire actuel de Battista - pour inspirer et créer un véhicule entièrement nouveau afin de s'assurer que leur voiture se distingue par son design et sa technique.

Il s'agit du dernier exemple en date de la construction d'autocars hautement spécialisés qui fait partie du fier héritage de la marque depuis 1930, et qui continue de l'être, créant des œuvres d'art automobiles exquises et inestimables pour des clients exigeants - les prochaines icônes Pininfarina de l'avenir.

A PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina a son siège opérationnel à Cambiano, en Italie, et un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés dans le domaine de l'automobile, issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Conçus, élaborés et produits à la main en Italie, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception PURA, avec pour objectif de créer des expériences pour les plus grands amateurs de goût du monde. Cette philosophie s'appliquera également à toutes les futures voitures de série, mêlant harmonieusement inspiration classique et technologie de pointe.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et elle offre un niveau de performance inégalé aujourd'hui pour toute voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et avec une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble à zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques - un pour chaque roue - avec une autonomie combinée WLTP de 476 km (EPA combinée aux États-Unis) : 300 miles) avec une seule charge. Pas plus de 150 exemplaires de Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

