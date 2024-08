TRAUMAUTOS, DIE WIRKLICHKEIT WERDEN: AUTOMOBILI PININFARINA PRÄSENTIERT AUF DER MONTEREY CAR WEEK EIN IM AUFTRAG EINES KUNDEN GEBAUTES MEISTERSTÜCK

Automobili Pininfarina kehrt zum fünften Mal mit einem einzigartigen Meisterwerk im Karosseriebau zum California Festival zurück

Es handelt sich um eine einmalige Auftragsarbeit für einen renommierten Sammler und Besitzer von Battista und ist eine kompromisslos realisierte Vision

Handgefertigt von den geschickten Handwerkern der Marke in Cambiano, Italien, als eine Feier des zeitlosen Designs

Battista Owners' Parade, die zum ersten Mal im Rahmen der Monterey Car Week veranstaltet wird.

CAMBIANO, Italien, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Die Weltpremiere eines exquisiten, in einer Karosserie gebauten Meisterstücks für Kunden wird die Rückkehr von Automobili Pininfarina zur Monterey Car Week Ende dieses Monats markieren.

Monterey Car Week 2024 teaser

Dieses einzigartige skulpturale Statement ist das ultimative Sammlerstück der Zukunft, das Design und technische Integrität mit maßgeschneiderter Handwerkskunst verbindet. Er ist die bisher deutlichste Illustration der Leitphilosophie und des Markenversprechens von Automobili Pininfarina: "Dream Cars, Made Real" - eine Vision, die ohne Kompromisse umgesetzt wurde.

Er wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Designteam von Automobili Pininfarina und dem Kunden entwickelt und anschließend von den erfahrenen Handwerkern in Cambiano, Italien, von Hand gefertigt. ist ein Fest der Reinheit und des zeitlosen Designs.

Sobald es ausgestellt ist, wird dieses Design-Meisterwerk zu seinem Besitzer in Nordamerika transportiert. Die vollständigen Details des Fahrzeugs werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, aber ein subtiler Hinweis auf sein ultraluxuriöses Design und seine sehr persönliche Ausstattung wurde heute durch ein einziges Bild veröffentlicht.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: "Die Auslieferung unseres ersten Reisebusses an einen Kunden ist ein außerordentlich spannender Meilenstein für die Marke. Damit lösen wir das Versprechen ein, das wir vor genau 12 Monaten in Monterey bei der Vorstellung des B95 Hyper Barchetta gegeben haben - dass wir in Cambiano, Italien, über das Design, die Technik und die handwerklichen Produktionsfähigkeiten verfügen, um für unsere Kunden maßgeschneiderte, in Wagenbauweise hergestellte Meisterwerke zu schaffen. Ein Jahr später gibt uns dieses erstaunliche Auto eine weitere Gelegenheit, unsere Fähigkeit zu feiern, ihre Träume wahr werden zu lassen".

Automobili Pininfarina wird im Rahmen der Monterey Car Week auch erstmals eine Battista Owners' Parade veranstalten. Die Veranstaltung, an der bis zu 10 Fahrzeuge teilnehmen werden, zeigt, wie sich das Kundenerlebnis ständig weiterentwickelt.

In diesem Jahr stellt Automobili Pininfarina bereits zum fünften Mal auf der Monterey Car Week aus, ein Beweis für das Prestige und die Qualität der Veranstaltung als Schaufenster für die außergewöhnlichen Fahrzeuge der Marke. Im vergangenen Jahr wurden der B95 Hyper Barchetta und das Designkonzept PURA Vision vorgestellt, das einen Ausblick auf die zukünftige Designsprache der Marke gibt.

Für 2024 arbeitete das Designteam von Automobili Pininfarina mit dem Kunden - einem renommierten Sammler wertvoller Fahrzeuge und Battista-Besitzer - zusammen, um ihn zu inspirieren und ein völlig neues Fahrzeug zu entwerfen, das sich durch sein Design und seine Technik auszeichnet.

Dies ist das jüngste Beispiel für den hochspezialisierten Karosseriebau, der seit 1930 zum stolzen Erbe der Marke gehört und auch heute noch exquisite und unbezahlbare automobile Kunstwerke für anspruchsvolle Kunden schafft - die nächsten Pininfarina-Ikonen der Zukunft.

INFORMATIONEN ZU AUTOMOBILI PININFARINA

Der Hauptsitz von Automobili Pininfarina befindet sich in Cambiano, Italien, mit einer Geschäftsstelle in München, Deutschland, und einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilindustrie. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt und verkörpern die PURA-Designphilosophie, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Erlebnissen für die weltweit führenden Geschmacksträger liegt. Diese Philosophie wird auch alle künftigen Serienfahrzeuge durchdringen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK ZUR PRESSEMAPPE )

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entwickelt und gebaut wurde, und er bietet ein Leistungsniveau, das heute in keinem straßenzugelassenen Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht werden kann. Schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen beim Sprint von 0 auf 100 km/h unter zwei Sekunden, mit 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment, vereint der Battista extreme Technik und Technologie in einem emissionsfreien Paket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren - einen an jedem Rad - mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (U.S. EPA kombiniert): 300 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Nicht mehr als 150 Exemplare der Battista werden im Atelier in Cambiano, Italien, in Handarbeit hergestellt.

