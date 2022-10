Raide Infernal, um novo conteúdo de combate para jogadores no nível 90 ou superior

Aprimoramento Especial para fortalecimento da pontuação de potência adicionado juntamente com dois novos itens

Sistema Transcender adicionado para melhorar estatísticas de espíritos lendários

SEUL, Coreia do Sul, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wemade divulgou Raide Infernal, um novo conteúdo para sua obra-prima MMORPG, em 4 de outubro de 2022.

O Raide Infernal, um conteúdo de combate de modo difícil para jogadores no nível 90 ou superior, é muito mais difícil do que o Boss Raid. Até 15 jogadores podem participar para lutar contra um poderoso monstro chefe e seguidores.

Desafie o mais alto nível de "MIR4"! Um novo conteúdo, Raide Infernal, é divulgado. (PRNewsfoto/Wemade)

Mais participantes significam uma maior probabilidade de obter maiores benefícios. Se seis ou mais jogadores participam, existe a chance de aquisição de Armas Secundárias de Nível 1 e Brincos, Óleo Sagrado de Bênção e cinco tipos de Tributos usados para melhorar a Antiguidade.

O Raide Infernal consiste em vários estágios baseados em três níveis de monstros – nível 100, 120 e 140 – e apenas jogadores com um ingresso Raide Infernal podem entrar.

Em 15 minutos, os jogadores podem desafiar um monstro de nível 140 para aproveitar a chance de obter aprimoramentos adicionais.

Além disso, foi adicionada uma função de Aprimoramento Especial, na qual os jogadores podem atualizar itens Épicos ou superiores, como Pedra Mágica, Espectromite, Tesouro de Espírito e Pedaço Místico. Para aprimorar os itens, são necessários Aço de Dragão, Aço Negro e Pedras de Aprimoramento, e os jogadores podem usar Óleo de Bênção para aumentar a chance de aprimoramento.

Além disso, foi adicionado um sistema Transcender, no qual os jogadores podem aumentar as estatísticas dos espíritos lendários para o nível 4. Quando o nível é atingido por meio do sistema Transcender, um slot para adicionar o Tesouro de Espírito é adicionado, e as estatísticas únicas são aprimoradas.

Mais detalhes sobre o <MIR4> podem ser encontrados no site oficial e na comunidade.

