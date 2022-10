Zvládnite najvyššiu úroveň videohry <MIR4>! Nový obsah, Hell Raid, odhalený.

Hell Raid, nový bojový obsah pre hráčov na 90. alebo vyššej úrovni

Pridanie špeciálneho vylepšenia na posilnenie skóre sily spolu s 2 novými položkami

Pridanie systému Transcend na zlepšenie štatistík legendárnych duchov

SOUL, Južná Kórea, 4. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Wemade predstavila Hell Raid, nový obsah pre svoje majstrovské dielo MMORPG, 4. októbra 2022.

Hell Raid, bojový obsah pre hráčov na 90. alebo vyššej úrovni, je oveľa ťažší ako Boss Raid. Do boja proti silnému bossovi a jeho nasledovníkom sa môže zapojiť až 15 hráčov.

Challenge the Highest Level of "MIR4" ! A New Content, Hell Raid, Unveiled.

Viac účastníkov má vyššiu pravdepodobnosť získania vyšších výhod. Ak sa do hry zapojí šesť alebo viac hráčov, majú šancu získať epické sekundárne zbrane a náušnice 1. úrovne, božský olej požehnania a päť druhov pocty používaných na posilnenie mystiky.

Hell Raid pozostáva z viacerých fáz založených na troch úrovniach príšer – 100, 120 a 140. Do hry môžu vstúpiť len hráči so vstupenkou do Hell Raid.

Počas 15 minút môžu hráči vyzvať príšeru na úrovni 140 a získať šancu na ďalšie vylepšenie.

Okrem toho bola pridaná funkcia špeciálneho vylepšenia, pomocou ktorej môžu hráči vylepšovať epické predmety alebo predmety vyššej úrovne, ako napríklad magický kameň, spektrumit, duchovný poklad a mystický kúsok. Na vylepšenie predmetov je potrebná dračia oceľ, temná oceľ a kamene vylepšenia a hráči môžu použiť olej požehnania na zvýšenie šance na vylepšenie.

Okrem toho bol pridaný systém Transcend, v ktorom si hráči môžu zvýšiť štatistiky pre legendárnych duchov na úroveň 4. Keď sa úroveň zvýši prostredníctvom systému Transcend, pridá sa slot na pridanie duchovného pokladu a zlepšia sa jedinečné štatistiky.

Viac informácií o videohre > môžete nájsť na oficiálnej webovej lokalite a komunite.

