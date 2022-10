Sprawdź swoje umiejętności na najwyższym poziomie <MIR4>! Premiera nowych treści Hell Raid

Hell Raid (Atak na piekło), nowe treści obejmujące walkę dla graczy, którzy osiągnęli poziom 90. lub wyższy.

Dodano Specjalne Wzmocnienie dla poprawy wyniku mocy oraz dwa inne elementy.

Dodano system Transcend służący poprawie statystyk legendarnych duchów.

SEUL, Korea Południowa, 4 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Wemade ogłosił wprowadzenie dodatku Hell Raid do swojego arcydzieła MMORPG z dniem 4 października 2022 r.

Hell Raid, dodatek obejmujący walkę o wysokim poziomie trudności dla graczy, którzy osiągnęli poziom 90. lub wyższy, jest o wiele bardziej wymagający niż Boss Raid (Atak na bossa). Do rozgrywki może dołączyć maksymalnie 15 graczy, których zadaniem jest pokonanie potężnego bossa potwora i jego popleczników.

Challenge the Highest Level of "MIR4" ! A New Content, Hell Raid, Unveiled.

Im więcej uczestników, tym wyższe prawdopodobieństwo zdobycia bardziej atrakcyjnych korzyści. Jeśli do rozgrywki dołączy co najmniej sześciu graczy, mają szanse na zdobycie Epickiego dodatkowego uzbrojenia i kolczyków poziomu 1 (Epic Secondary Weapons and Earrings), Boskiego Olejku Błogosławieństwa (Divine Oil of Blessing) i pięciu rodzajów Danin (Tributes), które można wykorzystać do wzmocnienia Mistyki (Mystique).

Hell Raid składa się z kilku etapów opartych na trzech poziomach potworów - poziom 100, 120 i 140, przy czym dostęp do rozgrywki dostaną tylko posiadacze biletu Hell Raid.

W ciągu 15 minut gracze mogą zmierzyć się z potworem poziomu 140, aby skorzystać z okazji do dalszego udoskonalania swojej postaci.

Ponadto funkcja Specjalnego Wzmocnienia została dodana tam, gdzie gracze mogą zmodyfikować przedmioty kategorii Epic lub wyższej, takie jak Magiczne Kamienie, Spectrumite, Skarby Duchów czy Mistyczny Element. Smocza stal (Dragonsteel), Ciemny Metal (Darksteel) i Kamienie Wzmocnienia są niezbędne do udoskonalania ekwipunku, a gracze mogą wykorzystać Olejek Błogosławieństwa w celu podniesienia swoich szans na wzmocnienie.

Dodano również system Transcend, w którym gracze mogą podnieść statystyki legendarnych duchów do poziomu 4. Po podniesieniu poziomu dzięki systemowi Transcend, pojawi się okienko do dodania Skarbu Ducha, pozwalając na poprawę indywidualnych statystyk.

Szczegółowe informacje na temat gry < MIR4 > dostępne są na oficjalnej stronie internetowej i forum dla graczy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1913555/MIR4_image_Hell_Raid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg

SOURCE Wemade