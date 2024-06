Desay Battery présente des solutions énergétiques de pointe au salon Smarter E Europe 2024 en Allemagne

MUNICH, Allemagne, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Desay Battery, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de stockage énergétique exhaustives, est fier de présenter ses dernières innovations au salon Smarter E Europe 2024 qui se tiendra à Munich du 19 au 21 juin. La société présente divers produits et solutions, notamment ses cellules de stockage énergétique exclusives, ses solutions de stockage commerciales et industrielles, ses systèmes de stockage énergétique résidentiels et ses produits pour centres de données avec alimentation sans interruption (ASI), ainsi que ses solutions énergétiques propres. Cette exposition met en avant l'engagement de Desay Battery dans la recherche et le développement technologique, l'innovation et l'exploration des possibilités infinies au sein du secteur du stockage énergétique.

L'exposition présente plusieurs produits fiables et de haute qualité, notamment la nouvelle batterie Li-ion 314Ah de Desay Battery, qui améliore considérablement la rentabilité et la durée de vie des systèmes de stockage énergétique qui l'intègrent. Qui plus est, Desay Battery présente également des batteries Li-ion de 100 Ah et de 280 Ah. Ces produits ont passé de nombreux tests de certification internationaux et rigoureux, tels que GB/T36276, UL1973, IEC62619, UN38.3, RoHS et UL9540A. Ils ont également été utilisés dans le cadre de divers projets, démontrant ainsi leur qualité et leur fiabilité.

Desay Battery met également en avant deux produits clés de sa gamme de batteries sodium-ion : les batteries sodium-ion de 68 Ah et les batteries sodium-ion de 200 Ah. Ces batteries présentent l'avantage d'une densité énergétique élevée, ce qui les rend plus adaptées que leurs homologues au lithium à des environnements difficiles tels que les hautes altitudes, les basses températures et les applications de stockage de régulation de fréquence.

Lors de cet événement, la société présente également ses armoires de stockage énergétique commerciales et industrielles, notamment les armoires extérieures C&l 215 kWh et 344 kWh, ainsi que l'armoire de stockage énergétique à cadre enfichable. Chacune est équipée d'un système intelligent de gestion de l'énergie permettant de surveiller l'état de la batterie en temps réel, garantissant ainsi des solutions de stockage énergétique efficaces et fiables pour les entreprises.

Un autre point fort de la présentation de Desay Battery est l'Utility ESS de 5MWh, qui se targue d'une intégration, d'une efficacité et d'une sécurité élevées. La densité énergétique globale a été augmentée de plus de 45 % et l'efficacité opérationnelle a été améliorée de 18 %. La conception innovante de la boîte AB réduit l'empreinte requise de 43 % tout en conservant la conception d'un conteneur d'expédition standard de 20 pieds afin de répondre aux normes mondiales d'expédition maritime.

Lors du salon Smarter E Europe 2024, Desay Battery présente non seulement ses capacités techniques de recherche et développement et ses innovations technologiques, mais démontre également le vaste potentiel des produits de Desay Battery dans les applications de stockage énergétique, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions énergétiques durables et efficaces pour un avenir plus propre.

