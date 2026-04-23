Desbloquear oportunidades: el notable éxito de la Asociación Regional de Vivienda de Baltimore

BALTIMORE, 23 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Baltimore Regional Housing Partnership (BRHP) se complace en anunciar un nuevo estudio realizado por los economistas Dionissi Aliprantis y Stefanie DeLuca, Unlocking Opportunity – The Remarkable Success of the Baltimore Regional Housing Partnership.

El lugar donde creces es importante. En Baltimore y en todo el país, las investigaciones han demostrado que las familias negras de bajos ingresos con hijos aún tienen muchas más probabilidades de vivir en vecindarios con menos recursos, escuelas con dificultades y oportunidades limitadas. BRHP está cambiando la narrativa a través de su administración del Programa de Movilidad de Vivienda de Baltimore, adaptando el programa tradicional de Vales de Elección de Vivienda para optimizar los arrendamientos exitosos de los clientes en vecindarios de oportunidad al tiempo que brinda apoyo práctico de movilidad, que incluye asesoramiento previo y posterior a la mudanza, y un alcance activo para asociaciones exitosas entre sus participantes, comunidades y propietarios.

El nuevo estudio encuentra que BRHP está entregando las mayores ganancias de calidad de vecindario entre cualquier programa de movilidad de vivienda en todo el país. Los participantes viven en vecindarios con estatus socioeconómico (ses) a la par con los hogares negros de mayores ingresos en la región y en vecindarios que están más integrados racialmente que los de los hogares negros en cualquier nivel de ingresos.

El estudio también encuentra que, en promedio, los participantes de BRHP viven en áreas zonificadas para escuelas primarias con un rendimiento aproximadamente 40 puntos porcentuales más alto que los zonificados para familias negras de bajos ingresos en la ciudad de Baltimore. Es importante destacar que cuando las familias del programa se mudan nuevamente, se quedan en vecindarios de alto ses. Impulsado en gran medida por su diseño regional, BRHP está rompiendo barreras y ayudando a las familias a lograr viviendas asequibles y oportunidades más brillantes.

La investigación continuará con una segunda fase que investigará más a fondo los resultados a largo plazo para las familias del Programa de Movilidad de Vivienda de Baltimore que viven en áreas de oportunidad. BRHP encarna su misión de ampliar la elección residencial independientemente de los medios económicos, porque cuando a las familias se les permite acceder a una vivienda segura, no solo se fortalecen a sí mismas, sino también a nuestras comunidades.

Acerca de Baltimore Regional Housing Partnership

La Baltimore Regional Housing Partnership (BRHP) es una organización sin fines de lucro que amplía las opciones de vivienda para familias con bajos ingresos que históricamente han sido excluidas de la vivienda en vecindarios con buenos recursos al ayudarlas a acceder y hacer la transición con éxito a comunidades seguras, saludables y económicamente vibrantes. Como Administrador Regional del Programa de Movilidad de Vivienda de Baltimore, BRHP ha abierto caminos hacia un futuro mejor para las familias de bajos ingresos durante más de 10 años.

BRHP actualmente brinda asistencia de alquiler a más de 4,300 familias de bajos ingresos en forma de vales de elección de vivienda, que combinan la asistencia con el apoyo de asesoramiento para las familias a medida que se mueven de áreas de pobreza concentrada a áreas de oportunidad en la ciudad de Baltimore y los cinco condados circundantes.

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FUENTE Baltimore Regional Housing Partnership