Descobrir o futuro: Jetour DASHING lançado oficialmente na Arábia Saudita

GIDÁ, Arábia Saudita, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Jetour DASHING foi lançado oficialmente na Arábia Saudita em 13 de fevereiro. Orgulhoso de seu visual inovador e marcante e de suas tecnologias pioneiras e humanizadas, o DASHING está pronto para oferecer uma experiência incomparável de SUV aos consumidores globais.

O Jetour DASHING abandona o visual tradicional mais voltado para a família, adota um novo design intergeracional e integra perfeitamente tecnologia pioneira e uma estética mecânica para atender às demandas de uma nova geração de consumidores que busca novas tecnologias e experiências únicas.

Para atender às preferências de diferentes usuários, o Jetour DASHING oferece duas combinações de cores diferentes no interior, com luxuosos assentos de camurça que garantem máximo conforto. O Jetour DASHING também criou de forma habilidosa uma cabine confortável para oferecer aos consumidores um ambiente saudável e acolhedor. Sua extraordinária amplitude, com uma grande distância entre rodas, oferece espaço para todos os tipos de viagem, permitindo também que os usuários personalizem a configuração do assento traseiro 6/4 conforme desejarem.

O Jetour DASHING é fácil de usar e inclui tecnologias de ponta, oferecendo uma experiência de condução incomparável ao mesmo tempo em que garante a segurança dos usuários em todas as dimensões. O veículo está equipado com reconhecimento de voz padrão do setor, conexão Bluetooth, partida remota e outros recursos inovadores para atender às necessidades diárias dos usuários, tornando as viagens inteligentes acessíveis às pontas dos dedos.

O DASHING é o primeiro modelo SUV de Classe A da Jetour, garantindo um desempenho poderoso e de alto nível com seus sólidos recursos. O DASHING oferece uma combinação de potência de 1,6 TD-7 DCT, alcançando uma potência máxima de saída de até 197 kW e um torque máximo de até 290 cavalos/m, permitindo que os usuários alternem facilmente entre as marchas e proporcionando uma experiência de condução sem esforço.

Mantendo seu posicionamento 'Travel+' ('Viajar+'), a Jetour Auto é a nova marca de SUVs de crescimento mais rápido na China. Nos últimos anos, a empresa entrou em mais de 30 países e regiões em todo o mundo, conquistando mais de 660.000 usuários e quase 23 milhões de fãs.

Herdando o mote 'Viajar+' da Jetour Auto, o DASHING é o modelo premium da marca e será lançado globalmente em 2023, representando mais um passo adiante na missão de oferecer uma experiência de condução excepcional que atenda às demandas de viagem da nova geração de consumidores. Além disso, o DASHING permite que os consumidores descubram o charme de viajar com suas famílias e amigos em um Jetour. A empresa terá mais novidades para seus usuários com o lançamento oficial do Jetour DASHING no exterior.

