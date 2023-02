Toucher l'avenir : lancement officiel du Jetour DASHING en Arabie Saoudite

DJEDDAH, Arabie saoudite, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 13 février a marqué le lancement officiel du Jetour DASHING en Arabie Saoudite. Fier de son apparence novatrice et saisissante, et associé à des technologies innovantes et humanisées, DASHING s'apprête à faire vivre une expérience de SUV inégalée aux consommateurs du monde entier.

Le Jetour DASHING abandonne son apparence traditionnelle axée sur la famille, adopte un nouveau langage de conception intergénérationnel et intègre parfaitement une technologie innovante et une esthétique mécanique pour répondre aux exigences d'une nouvelle génération de consommateurs à la recherche de nouvelles technologies et d'expériences uniques.

Pour répondre aux attentes des différents utilisateurs, le Jetour DASHING propose deux intérieurs de couleurs différentes, avec des sièges en daim luxueux qui procurent un confort exceptionnel. Le Jetour DASHING est également équipé d'un habitacle sain qui offre aux consommateurs un environnement sain et confortable, et l'espace extralarge doté d'un empattement exceptionnel permet de répondre à tous les types de déplacements tout en permettant aux utilisateurs de personnaliser la disposition des sièges arrière comme ils le souhaitent.

Le Jetour DASHING est convivial et doté de technologies de pointe, ce qui permet d'offrir une expérience de conduite inégalée aux utilisateurs tout en assurant leur sécurité à tous les niveaux. Il est équipé d'un système de reconnaissance vocale, d'une connexion Bluetooth, d'un démarrage à distance et d'autres fonctions qui répondent aux besoins quotidiens des utilisateurs, ce qui rend les déplacements intelligents accessibles du bout des doigts.

En tant que premier modèle SUV de classe A de Jetour, le DASHING offre des performances de haut niveau et puissantes grâce à ses excellentes capacités. Il est équipé d'une combinaison de puissance 1.6TD-7DCT, qui atteint une puissance de sortie maximale de 197 kW et un couple maximal de 290 chevaux/m, ce qui permet aux utilisateurs de passer les vitesses en douceur et de procurer une expérience fluide aux amateurs de vitesse.

Fidèle à son esprit « Travel+ », Jetour Auto est la marque de nouveaux SUV qui connaît la croissance la plus rapide en Chine. Elle est présente dans plus de 30 pays et régions du monde et a accumulé plus de 660 000 utilisateurs et près de 23 millions d'adeptes au cours des dernières années.

Modèle haut de gamme qui sera lancé mondialement par Jetour Auto en 2023, DASHING, qui hérite de la signature « Travel+ » de la marque Jetour, constitue une nouvelle étape dans la prestation d'excellentes performances de conduite et d'une expérience de conduite exceptionnelle pour répondre aux exigences de la nouvelle génération de consommateurs en matière de déplacements. Il permet également aux consommateurs de découvrir les charmes des déplacements avec Jetour en compagnie de leur famille et de leurs amis. Les utilisateurs peuvent prévoir de nouvelles histoires passionnantes en attendant le lancement officiel du Jetour DASHING à l'étranger.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002041/image_1.jpg

SOURCE Jetour